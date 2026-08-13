Χαλκιδική: Νεκρή 68χρονη λουόμενη στη Βεργιά

Snapshot Μία 68χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην παραλία Βεργιά του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Παρά τις αρχικές προσπάθειες ανάνηψης και τη χρήση απινιδωτή, δεν επετεύχθη ανάνηψη.

Η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Snapshot powered by AI

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 68χρονη γυναίκα, που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Βεργιά» του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.

Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με χρήση απινιδωτή, με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η 68χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

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