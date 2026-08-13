Χαλκιδική: Νεκρή 68χρονη λουόμενη στη Βεργιά
Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με χρήση απινιδωτή
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
- Μία 68χρονη γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα στην παραλία Βεργιά του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
- Παρά τις αρχικές προσπάθειες ανάνηψης και τη χρήση απινιδωτή, δεν επετεύχθη ανάνηψη.
- Η γυναίκα διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε μία 68χρονη γυναίκα, που κολυμπούσε στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας «Βεργιά» του Δήμου Νέας Προποντίδας στη Χαλκιδική.
Στη γυναίκα παρασχέθηκαν αρχικά οι πρώτες βοήθειες και πραγματοποιήθηκαν προσπάθειες ανάνηψης με χρήση απινιδωτή, με αρνητικά αποτελέσματα. Στη συνέχεια, η 68χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:03 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΓΑ: Ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025
12:50 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Νεκρή 68χρονη λουόμενη στη Βεργιά
12:27 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη
11:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες
07:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη
11:52 ∙ LIFESTYLE