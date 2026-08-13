Μπραντ Πιτ: Γιατί άρχισε ξανά το ποτό - Ο όρος της αγαπημένης του για να μην υποτροπιάσει

Snapshot Ο Μπραντ Πιτ ξεκίνησε ξανά να πίνει αλκοόλ μετά από επτά χρόνια αποχής, αλλά δηλώνει ότι ελέγχει την κατάσταση περιοριζόμενος σε λίγα ποτήρια κρασί.

Η σύντροφός του, Ινές ντε Ραμόν, παρακολουθεί στενά τις συνήθειές του και έχει θέσει όρια για να αποφευχθεί η υποτροπή στον αλκοολισμό.

Ο Πιτ αντιμετώπισε έντονες ψυχολογικές πιέσεις το τελευταίο έτος, μεταξύ άλλων λόγω διαζυγίου και του θανάτου της μητέρας του.

Η επιστροφή του στο αλκοόλ συμπίπτει με την αποξένωση από τα πέντε από τα έξι παιδιά του, που έχουν καταθέσει αίτηση αφαίρεσης του επωνύμου «Πιτ».

Η πρώην σύζυγός του, Αντζελίνα Τζολί, δεν εξέφρασε έκπληξη για την επανεμφάνιση του αλκοολισμού του Πιτ, δεδομένων των προηγούμενων κατηγοριών και δικαστικών διαμάχών τους. Snapshot powered by AI

Επτά χρόνια μετά την απόφασή του να αφήσει οριστικά πίσω του τον αλκοολισμό, ο Μπραντ Πιτ αποκάλυψε πως άρχισε ξανά να πίνει προκαλώντας έντονη ανησυχία στο περιβάλλον του αλλά και στους Ανώνυμους Αλκοολικούς, την οργάνωση που τον στήριξε στις πιο σκοτεινές του στιγμές.

Ο 62χρονος σταρ του Χόλιγουντ επιμένει ότι αυτή τη φορά ελέγχει πλήρως την κατάσταση, καθώς περιορίζεται σε λίγα ποτήρια κρασί, ωστόσο το πραγματικό του «δίχτυ ασφαλείας» απέναντι στον εθισμό ακούει στο όνομα Ινές ντε Ραμόν, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Daily Mail.

Η 33χρονη σχεδιάστρια κοσμημάτων, με την οποία ο ηθοποιός συζεί τα τελευταία χρόνια στο Λος Άντζελες, αποτελεί τη βασική του δικλίδα ασφαλείας ώστε η επιστροφή στο αλκοόλ να μην εξελιχθεί σε ανεξέλεγκτη υποτροπή, προσθέτει το δημοσίευμα.

Σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον του ηθοποιού το ζευγάρι έχει προχωρήσει σε μια αυστηρή προσωπική συμφωνία: η ντε Ραμόν, η οποία απολαμβάνει περιστασιακά ένα ποτήρι κρασί, παρακολουθεί στενά τις συνήθειες του συντρόφου της, θέτοντας τα απαραίτητα όρια ώστε να μην ξεπεράσει την κόκκινη γραμμή.

Ο Μπραντ Πιτ / AP

«Η Ινές καπνίζει και της αρέσει να απολαμβάνει ένα ή δύο ποτήρια κρασί, ειδικά στο δείπνο», δήλωσε μια πηγή κοντά στην εταιρεία παραγωγής του Πιτ, Plan B Entertainment. Η ίδια κατανοεί ωστόσο τις τεράστιες πιέσεις που δέχτηκε ο ηθοποιός τον τελευταίο χρόνο.

«Ποτέ δεν έχει θέσει όρια στον Μπραντ, αλλά μέχρι πρόσφατα εκείνος κατάφερνε να μένει μακριά το αλκοόλ. Έχει κάνει μια συμφωνία με την Ινές ότι δεν θα αφήσει τη συνήθειά του να ξεφύγει από τον έλεγχο. Ο Μπραντ πέρασε ένα από τα πιο αγχωτικά χρόνια της ζωής του. Εκτός από το ότι αντιμετώπισε αυτό που φαινόταν σαν ένα ατελείωτο διαζύγιο, δυσκολεύτηκε πολύ να ξεπεράσει τον θάνατο της μητέρας του.Η Ινές καταλαβαίνει την πίεση που υπέστη τον τελευταίο χρόνο. Είναι δίπλα του για να βεβαιωθεί ότι δεν θα το παρακάνει.» λένε οι οικείοι τους.

Ο Μπραντ Πιτ και η Ινές ντε Ραμόν AP

Παρά τις ανησυχίες που εκφράζουν παλιοί του φίλοι από τους Ανώνυμους Αλκοολικούς, οι οποίοι θυμούνται τους σοβαρούς κινδύνους που αντιμετώπισε στο παρελθόν, ο Πιτ δεν σκοπεύει όπως λέει να επιστρέψει στις κακιές του συνήθειές και στηρίζεται στην αγάπη και την κατανόηση που του δείχνει η Ινές ντε Ραμόν.

Η σταδιακή επιστροφή του Πιτ στο αλκοόλ ομως συμπίπτει χρονικά με την πλήρη αποξένωση από τα έξι παιδιά του, τα οποία αποφασίζουν σταδιακά να αφαιρέσουν το όνομά του. Όλοι εκτός από τον 23χρονο Παξ, έφτασαν στο σημείο να καταθέσουν αίτηση για να αφαιρέσουν νόμιμα το «Πιτ» από τα επώνυμά τους. Όσο για την πρώην σύζυγό του Αντζελίνα Τζολί, «δεν εξεπλάγη» από την επιστροφή του Πιτ στο ποτό, λένε οι «κακές γλώσσες».

Κατά τη διάρκεια της διαβόητης οκταετούς διαμάχης τους για το διαζύγιο, η Τζολί κατέθεσε δικαστικά έγγραφα κατηγορώντας τον Πιτ ότι επιτέθηκε στην ίδια και σε ορισμένα από τα παιδιά τους υπό την επήρεια αλκοόλ κατά τη διάρκεια ενός φερόμενου καβγά σε ιδιωτικό τζετ τον Σεπτέμβριο του 2016 .Η Τζολί κατηγόρησε τον τότε σύζυγό της ότι «κακομεταχειριζόταν σωματικά» τα έξι παιδιά τους - τον Μάντοξ, τότε 15 ετών, τον Παξ, 12 ετών, τη Ζαχάρα, 11 ετών, τη Σίλο, δέκα ετών, και τα δίδυμα Βίβιεν και Νοξ, οκτώ ετών - που ήταν επίσης στο αεροσκάφος.

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