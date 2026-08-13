Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ έβαλε γκολ με το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ

Snapshot Ο αγώνας Super Cup που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 22,7% στο δυναμικό κοινό.

Η τηλεθέαση έφτασε στο 26,7% κατά τη διάρκεια των πέναλτι και στο 29,5% στο φινάλε του αγώνα.

Στο γενικό σύνολο, ο μέσος όρος τηλεθέασης του παιχνιδιού ήταν 24,7%.

Η σειρά «Σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 17,7% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό.

Η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» σημείωσε 13,2% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό. Snapshot powered by AI

Ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον έχει αυτή η εβδομάδα, με τα ματς να μεταδίδονται από την ελεύθερη τηλεόραση. Έτσι, χθες Τετάρτη, ο ΣΚΑΪ μετέδωσε τον αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.

Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 5-4 και να πανηγυρίζουν. Όσον αφορά την τηλεθέαση, ο αγώνας σημείωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 22,7%, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,7% στη διαδικασία των πέναλτι. Στο γενικό σύνολο, ο μέσος όρος του παιχνιδιού ήταν 24,7%, ενώ έφτασε μέχρι το 29,5% στο φινάλε.

Ενδιαφέρον, όμως, είχαν και τα νούμερα των επαναλήψεων που κατακλύζουν τη μικρή οθόνη. Το «Σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 17,7% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας την ισχυρή σχέση που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές. Αντίστοιχα, η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του ίδιου καναλιού βρέθηκε στο 13,2% και στο 14,7% αντίστοιχα.