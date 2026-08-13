Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ έβαλε γκολ με το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen ;

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ έβαλε γκολ με το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ
LIFESTYLE
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο αγώνας Super Cup που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ σημείωσε μέσο όρο τηλεθέασης 22,7% στο δυναμικό κοινό.
  • Η τηλεθέαση έφτασε στο 26,7% κατά τη διάρκεια των πέναλτι και στο 29,5% στο φινάλε του αγώνα.
  • Στο γενικό σύνολο, ο μέσος όρος τηλεθέασης του παιχνιδιού ήταν 24,7%.
  • Η σειρά «Σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 17,7% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό.
  • Η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» σημείωσε 13,2% στο σύνολο και 14,7% στο δυναμικό κοινό.
Snapshot powered by AI

Ποδοσφαιρικό ενδιαφέρον έχει αυτή η εβδομάδα, με τα ματς να μεταδίδονται από την ελεύθερη τηλεόραση. Έτσι, χθες Τετάρτη, ο ΣΚΑΪ μετέδωσε τον αγώνα του Super Cup ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΟΦΗ.

Μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι, με τους Κρητικούς να επικρατούν με 5-4 και να πανηγυρίζουν. Όσον αφορά την τηλεθέαση, ο αγώνας σημείωσε στο δυναμικό κοινό μέσο όρο 22,7%, ανεβαίνοντας μέχρι το 26,7% στη διαδικασία των πέναλτι. Στο γενικό σύνολο, ο μέσος όρος του παιχνιδιού ήταν 24,7%, ενώ έφτασε μέχρι το 29,5% στο φινάλε.

Ενδιαφέρον, όμως, είχαν και τα νούμερα των επαναλήψεων που κατακλύζουν τη μικρή οθόνη. Το «Σόι σου» στον ALPHA κατέγραψε 17,7% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό, αποδεικνύοντας την ισχυρή σχέση που έχει χτίσει με τους τηλεθεατές. Αντίστοιχα, η κωμωδία «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» του ίδιου καναλιού βρέθηκε στο 13,2% και στο 14,7% αντίστοιχα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε δίχως άδεια από το 2023

11:52LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η διοργανώτρια πόλη και η ημερομηνία τελικού

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια - Ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ώρα κατά τόπους

11:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο - «Θεός, βασιλιάς, άνθρωπος»: Το προφίλ του Έλληνα στρατηλάτη, αλλά και μια σκοτεινή πτυχή - Αναφορές και ακρωτηριασμούς

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ έβαλε γκολ με το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής καταλύτης για την πράσινη μετάβαση» - Τι δείχνει η νέα μελέτη

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνες δροσίζονται μπαίνοντας σε... ψυγεία ειδικά για ανθρώπους - Τι είναι το Do Hiemon Box

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά η σορός του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία -Τα σενάρια που εξετάζονται

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Στράτο Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Η στιγμή που δράστες κλέβουν ψάρια αξίας άνω των 10.600 ευρώ λίγο πριν συλληφθούν – Βίντεο

11:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε χυμό παντζαριού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στο παγκόσμιο Top 10

10:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω ποιο είναι το αριστερό και ποιο το δεξιό» - Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Κρίσιμο τριήμερο για τη χώρα, σε ύψιστη επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – «Καμία θερμή εργασία στην ύπαιθρο», προειδοποιεί ο Αρτοποιός

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι συμβαίνει με την Αίτνα και γιατί έχει τόσο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα

10:33ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Συναγερμός για διασπορά στην Αττική, σε ποιους δήμους υπάρχει διασπορά – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία: Στο «Νέο Κόμμα» ο Ιμάμογλου – Η παραίτηση από το CHP και η μετωπική με Ερντογάν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

10:33ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Συναγερμός για διασπορά στην Αττική, σε ποιους δήμους υπάρχει διασπορά – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

09:11WHAT THE FACT

Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

11:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

08:43ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι: Τι κάνει στα νεφρά – Οφέλη, κίνδυνοι και πόσο να τρώτε

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε δίχως άδεια από το 2023

08:11ΚΟΣΜΟΣ

«250 ημέρες στην κόλαση» του αεροπλανοφόρου Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Μουχλιασμένα ντους, σπασμένες τουαλέτες και... μισό φλιτζάνι ρύζι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Στράτο Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος στο Newsbomb: «Tριήμερο με ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας» - Τι συνθήκες θα επικρατήσουν τον 15Αύγουστο

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία: Στο «Νέο Κόμμα» ο Ιμάμογλου – Η παραίτηση από το CHP και η μετωπική με Ερντογάν

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι συμβαίνει με την Αίτνα και γιατί έχει τόσο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά η σορός του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία -Τα σενάρια που εξετάζονται

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ