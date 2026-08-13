Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος

Τι αποφάσισε η Δημοτική Επιτροπή – Τα νεότερα από τις έρευνες για τον τραγικό θάνατο του 4χρονου

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η πισίνα του beach bar στην Πάρο σφραγίστηκε καθώς λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023.
  • Το βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας κατέγραψε την πτώση και τις επόμενες ενέργειες, και αποτελεί βασικό στοιχείο της έρευνας.
  • Δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο σημείο της πισίνας κατά το περιστατικό, ενώ η πιστοποίηση του δηλωθέντος ναυαγοσώστη αμφισβητείται.
  • Δεν έχουν παραδοθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για τις αλλαγές και τους ελέγχους της πισίνας από το 2023, και αυτά θα ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
  • Ο ιδιοκτήτης του beach bar κατηγόρησε τους γονείς για έλλειψη επίβλεψης κατά την κρίσιμη στιγμή.
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Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar στην Πάρο, όπου το περασμένο Σάββατο έχασε τη ζωή του από πνιγμό το 4χρoνο αγόρι.

Και αυτό γιατί, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η Δημοτική Επιτροπή, διαπίστωσε πως η πισίνα φέρεται να λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το 2023.Κατόπιν της απόφασης, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης.

Στη διάθεση των αρχών το βίντεο της πτώσης του παιδιού στην πισίνα

Στο μεταξύ, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία της έρευνας, καθώς φέρεται να έχει καταγράψει τόσο την πτώση του παιδιού στο νερό όσο και όσα ακολούθησαν, ενώ στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται πλέον οι συνθήκες εποπτείας της πισίνας και ο ρόλος του ναυαγοσώστη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega οι κάμερες ασφαλείας του χώρου έχουν καταγράψει το περιστατικό και το υλικό βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας. Από την καταγραφή αναμένεται να αποσαφηνιστεί η ακριβής πορεία των γεγονότων, πού βρίσκονταν οι γονείς την κρίσιμη στιγμή, αλλά και πόσο γρήγορα έγινε αντιληπτό ότι το παιδί βρισκόταν σε κίνδυνο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία έχει το τι συνέβη αμέσως μετά την πτώση του παιδιού στην πισίνα και ποιες προσπάθειες έγιναν για την ανάσυρση και τη διάσωσή του.

Το κρίσιμο ερώτημα για τον ναυαγοσώστη

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται και στην παρουσία ναυαγοσώστη στην πισίνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, κατά την κρίσιμη χρονική στιγμή δεν φαίνεται να βρισκόταν ναυαγοσώστης στο σημείο της πισίνας, ενώ έχει αναφερθεί ότι ο 69χρονος που είχε δηλωθεί ως ναυαγοσώστης βρισκόταν σε άλλο σημείο.

Παράλληλα, κατά την αστυνομική έρευνα φέρεται να προέκυψαν ζητήματα σχετικά με την ισχύ της πιστοποίησης που διέθετε.

Επιπλέον, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, δεν έχουν παρουσιαστεί στις Αρχές όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν αλλαγές και ελέγχους στην πισίνα από το 2023.

Τα συγκεκριμένα στοιχεία θα πρέπει πλέον να διασταυρωθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να αξιολογηθούν στο πλαίσιο της δικογραφίας.

Τι έλεγε ο ιδιοκτήτης

Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης του beach bar σε δηλώσεις του είχε επιρρίψει ευθύνες στους γονείς του άτυχου αγοριού. «Να ρωτήσετε τον πατέρα του, πού ήταν εκείνη τη στιγμή. Τα είχε εγκαταλείψει. Τα παιδάκια απ' ό,τι δείχνει μετά, δεν τα κοιτούσε. Εμείς δεν ξέρουμε ποια είναι του γονιού και ποια δεν είναι, γιατί έχει πολλούς γονείς γύρω γύρω» είπε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης μιλώντας στον Alpha.

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