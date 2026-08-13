Οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στο παγκόσμιο Top 10

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν ότι τρεις όμιλοι από την Κίνα βρίσκονται ήδη ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως.

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