Οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στο παγκόσμιο Top 10
Η άνοδος της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας δεν περιορίζεται πλέον στην ηλεκτροκίνηση ή στην ευρωπαϊκή αγορά.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026 δείχνουν ότι τρεις όμιλοι από την Κίνα βρίσκονται ήδη ανάμεσα στους δέκα μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:52 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: «Κλείδωσε» η διοργανώτρια πόλη και η ημερομηνία τελικού
11:34 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ έβαλε γκολ με το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στο παγκόσμιο Top 10
07:12 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη
06:54 ∙ LIFESTYLE
Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές
16:04 ∙ WHAT THE FACT