Υπο έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας

Μετέβησαν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας πυροσβεστικές δυνάμεις

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Υπο έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στο νησί Κάλαμος Λευκάδας.
  • Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων, 2 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.
  • Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
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Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στο νησί Κάλαμος Λευκάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:30 το πρωί και για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν και μετέβησαν ακτοπλοϊκώς απο τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνέδραμε υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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