Υπο έλεγχο η φωτιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας

Snapshot Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στο νησί Κάλαμος Λευκάδας.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με ομάδα πεζοπόρων, 2 οχήματα, 4 αεροσκάφη, 1 ελικόπτερο και υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Πέμπτης σε δασική έκταση στο νησί Κάλαμος Λευκάδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 09:30 το πρωί και για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν και μετέβησαν ακτοπλοϊκώς απο τον Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας, 15 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 2 οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνέδραμε υδροφόρο όχημα της Πολιτικής Προστασίας.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.

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