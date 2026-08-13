Ιός Δυτικού Νείλου: 45 κρούσματα σε 1 εβδομάδα – Συναγερμός για την Αττική

«Δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους», προειδοποιεί η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 κρούσματα σε 1 εβδομάδα – Συναγερμός για την Αττική
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το σύνολο στα 110 από την αρχή του 2026 έως 12 Αυγούστου.
  • Έχουν σημειωθεί 9 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών.
  • Η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη, με αυξημένη διασπορά κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.
  • Ο ιός μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή αντιιική θεραπεία, ενώ τα άτομα άνω των 60 ετών και με προβλήματα υγείας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.
  • Ο ΕΟΔΥ συνιστά ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων και επέκταση της διασποράς σε νέες περιοχές.
Snapshot powered by AI

Ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ECDC η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη.

Ψαλτοπούλου: «Δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους «όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου το 2025 ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτό τον αριθμό τον Ιούλιο». «Επομένως δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους» ανέφερε.

Σχετικά με τους λόγους εξάπλωσης του ιού, η κα Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι «οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια συμβάλουν στην εξάπλωση των κουνουπιών, μαζί και των μολυσμένων» σημειώνοντας ότι «πλέον έχουμε κρούσματα και στη Γερμανία που σημαίνει ότι τα κουνούπια έχουν φύει από τη νότια Ευρώπη και πάνε και στη Βόρεια».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «περισσότερο κινδυνεύουν οι 60 ετών και άνω και με προβλήματα υγείας καθώς άνω των 65 ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν γιατί αυτή η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά».

Όσον αφορά τα συμπτώματα εξήγησε «αν έχουμε δίπλα άτομο 70 ετών που θα εμφανίσει πυρετό, σύγχυση απώλεια συνείδησης ή ακόμα χειρότερα σπασμούς, το πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο δεν υπάρχει ειδική αντιιική αγωγή και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Σύμφωνα με την κα Ψαλτοπούλου «1 στα 100 με 150 κρούσματα με ιό του δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και από αυτούς, το 5% χάνει τη ζωή ακόμα και αν πάει στο νοσοκομείο».

Διασπορά σε Βόρεια, Δυτικά Προάστια και Αν. Αττική

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα

• Αχαρνών 3

• Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 7

• Κρωπίας 3

• Λαυρεωτικής 2

• Μαραθώνος 2

• Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11

• Παιανίας 1

• Παλλήνης 5

• Ραφήνας - Πικερμίου 2

• Σαρωνικού 1

• Σπάτων - Αρτέμιδος 13

• Αγίας Παρασκευής 7

• Αμαρουσίου 1

• Βριλησσίων 1

• Λυκόβρυσης - Πεύκης 1

• Νέας Ιωνίας 1

• Παπάγου - Χολαργού 1

• Πεντέλης 1

• Χαλανδρίου 3

• Φυλής 1

• Αθηναίων 3

• Ηλιούπολης 1

• Αλίμου 1

• Γλυφάδας 3

• Ελληνικού - Αργυρούπολης 1

• Πειραιά 1

• Παλαμά 1

• Σοφάδων 1

• Κιλελέρ 2

• Λαρισαίων 7

• Τεμπών 2

• Τρικκαίων 1

• Βέροιας 2

• Αμπελοκήπων - Μενεμένης 1

• Χαλκηδόνος 1

• Πέλλας 6

• Σκύδρας 2

• Νέας Ζίχνης 1

• Ευρώτα 1

• Υπό διερεύνηση 5

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:16ΚΟΣΜΟΣ

Απολιθώματα «γιγαντιαίων» Ντενίσοβαν βρέθηκαν στον βυθό της Ταϊβάν - Οι θεωρίες για τους Νεφιλίμ της Βίβλου

12:08ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: 24χρονη μαχαίρωσε και σκότωσε 81χρονο ποδηλάτη στην μέση του δρόμου

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε δίχως άδεια από το 2023

11:52LIFESTYLE

Eurovision: «Κλείδωσε» η διοργανώτρια πόλη και η ημερομηνία τελικού

11:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενισχύονται τα μελτέμια - Ριπές ανέμων άνω των 100 χλμ/ώρα κατά τόπους

11:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Νέο βιβλίο για τον Μέγα Αλέξανδρο - «Θεός, βασιλιάς, άνθρωπος»: Το προφίλ του Έλληνα στρατηλάτη, αλλά και μια σκοτεινή πτυχή - Αναφορές σε ακρωτηριασμούς

11:34LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Ο ΣΚΑΪ έβαλε γκολ με το ματς ΑΕΚ - ΟΦΗ

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

11:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής καταλύτης για την πράσινη μετάβαση» - Τι δείχνει η νέα μελέτη

11:22ΚΟΣΜΟΣ

Ιάπωνες δροσίζονται μπαίνοντας σε... ψυγεία ειδικά για ανθρώπους - Τι είναι το Do Hiemon Box

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά η σορός του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία -Τα σενάρια που εξετάζονται

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Στράτο Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα

11:03ΕΛΛΑΔΑ

Σούδα: Η στιγμή που δράστες κλέβουν ψάρια αξίας άνω των 10.600 ευρώ λίγο πριν συλληφθούν – Βίντεο

11:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στην αρτηριακή σας πίεση όταν πίνετε χυμό παντζαριού

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οι Κινέζοι μπήκαν για τα καλά στο παγκόσμιο Top 10

10:44ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω ποιο είναι το αριστερό και ποιο το δεξιό» - Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ για την Παγκόσμια Μέρα Αριστερόχειρων

10:38ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Κρίσιμο τριήμερο για τη χώρα, σε ύψιστη επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – «Καμία θερμή εργασία στην ύπαιθρο», προειδοποιεί ο Αρτοποιός

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι συμβαίνει με την Αίτνα και γιατί έχει τόσο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα

10:33ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Συναγερμός για διασπορά στην Αττική, σε ποιους δήμους υπάρχει διασπορά – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:03ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Σεπτεμβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

11:31ΕΛΛΑΔΑ

Κιάτο: Θρήνος για 40χρονο που έπεσε από μπαλκόνι 2ου ορόφου και σκοτώθηκε

10:33ΥΓΕΙΑ

Ιός Δυτικού Νείλου: 45 νέα κρούσματα σε μία εβδομάδα – Συναγερμός για διασπορά στην Αττική, σε ποιους δήμους υπάρχει διασπορά – Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

09:11WHAT THE FACT

Τζουλιάνα Κέπκε: Η 17χρονη που έπεσε από 3.000 μέτρα στη ζούγκλα του Αμαζονίου και επέζησε

11:44ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις χηρείας: Αυξήσεις €467 για 8.552 συνταξιούχους - Πίνακες

09:41ΕΛΛΑΔΑ

«Μπράβο στον εαυτό μου, δεν το περίμενα» - Η ατάκα φοιτητή στο λιμάνι του Πειραιά που έγινε viral

08:43ΕΥ ΖΗΝ

Καρπούζι: Τι κάνει στα νεφρά – Οφέλη, κίνδυνοι και πόσο να τρώτε

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στη ΔΕΘ – Το μεγάλο πακέτο για τη μεσαία τάξη

11:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Σφραγίστηκε η πισίνα του beach bar που πνίγηκε ο 4χρονος – Λειτουργούσε δίχως άδεια από το 2023

08:11ΚΟΣΜΟΣ

«250 ημέρες στην κόλαση» του αεροπλανοφόρου Lincoln: Κραυγές απόγνωσης από το πλήρωμα και αναφορές για απόπειρες αυτοκτονίας - Μουχλιασμένα ντους, σπασμένες τουαλέτες και... μισό φλιτζάνι ρύζι

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αναπάντητα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό στον Άγιο Δημήτριο - Το κινητό του και η καταγραφή των καμερών στο επίκεντρο των ερευνών

18:53ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Αυτός θα είναι ο καιρός αύριο, την Παρασκευή και τον Δεκαπενταύγουστο

10:31ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε διαμέρισμα στην Πετρούπολη – Πού διακόπηκε η κυκλοφορία

11:10ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Στράτο Αγρινίου - Επιχειρούν εναέρια μέσα

09:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος στο Newsbomb: «Tριήμερο με ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας» - Τι συνθήκες θα επικρατήσουν τον 15Αύγουστο

06:54LIFESTYLE

Ψυχαγωγία από το πρωί έως το βράδυ – Τα δυνατά ονόματα και οι εκπομπές

10:32ΚΟΣΜΟΣ

Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία: Στο «Νέο Κόμμα» ο Ιμάμογλου – Η παραίτηση από το CHP και η μετωπική με Ερντογάν

10:38ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Τι συμβαίνει με την Αίτνα και γιατί έχει τόσο έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Κίμωλος: Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του Πειραιά η σορός του 17χρονου που πέθανε από ηλεκτροπληξία -Τα σενάρια που εξετάζονται

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ