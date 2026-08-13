Ιός Δυτικού Νείλου: 45 κρούσματα σε 1 εβδομάδα – Συναγερμός για την Αττική

Snapshot Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 45 νέα κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, ανεβάζοντας το σύνολο στα 110 από την αρχή του 2026 έως 12 Αυγούστου.

Έχουν σημειωθεί 9 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών.

Η Ελλάδα και η Ιταλία παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη, με αυξημένη διασπορά κυρίως στην Περιφέρεια Αττικής.

Ο ιός μεταδίδεται μέσω κουνουπιών και δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο ή αντιιική θεραπεία, ενώ τα άτομα άνω των 60 ετών και με προβλήματα υγείας διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Ο ΕΟΔΥ συνιστά ατομικά μέτρα προστασίας από τα κουνούπια, καθώς αναμένεται περαιτέρω αύξηση κρουσμάτων και επέκταση της διασποράς σε νέες περιοχές. Snapshot powered by AI

Ανησυχητική αύξηση των κρουσμάτων λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περιόδου 2026 έως τις 12 Αυγούστου, σύμφωνα με την εβδομαδιαία έκθεση του ΕΟΔΥ.

Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και εννέα θάνατοι, όλοι σε ασθενείς ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Μάλιστα, σύμφωνα με το ECDC η Ελλάδα και η Ιταλία είναι οι δύο χώρες στις οποίες καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού στην Ευρώπη.

Ψαλτοπούλου: «Δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους»

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά στην ΕΡΤ η Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, μέχρι στιγμής στην Ελλάδα έχουμε 9 θανάτους «όσους είχαμε στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου το 2025 ενώ ποτέ δεν είχαμε φτάσει σε αυτό τον αριθμό τον Ιούλιο». «Επομένως δυστυχώς θα φτάσουμε σε αρκετά περισσότερους θανάτους» ανέφερε.

Σχετικά με τους λόγους εξάπλωσης του ιού, η κα Ψαλτοπούλου εξήγησε ότι «οι ήπιοι χειμώνες και τα παρατεταμένα καλοκαίρια συμβάλουν στην εξάπλωση των κουνουπιών, μαζί και των μολυσμένων» σημειώνοντας ότι «πλέον έχουμε κρούσματα και στη Γερμανία που σημαίνει ότι τα κουνούπια έχουν φύει από τη νότια Ευρώπη και πάνε και στη Βόρεια».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι «περισσότερο κινδυνεύουν οι 60 ετών και άνω και με προβλήματα υγείας καθώς άνω των 65 ήταν οι θάνατοι που παρατηρήθηκαν γιατί αυτή η μηνιγγοεγκεφαλίτιδα κυρίως προσβάλει με σοβαρό τρόπο τα άτομα αυτά».

Όσον αφορά τα συμπτώματα εξήγησε «αν έχουμε δίπλα άτομο 70 ετών που θα εμφανίσει πυρετό, σύγχυση απώλεια συνείδησης ή ακόμα χειρότερα σπασμούς, το πηγαίνουμε στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχει ειδικό εμβόλιο δεν υπάρχει ειδική αντιιική αγωγή και δεν κολλάει από άνθρωπο σε άνθρωπο».

Σύμφωνα με την κα Ψαλτοπούλου «1 στα 100 με 150 κρούσματα με ιό του δυτικού Νείλου εμφανίζουν σοβαρές επιπλοκές και από αυτούς, το 5% χάνει τη ζωή ακόμα και αν πάει στο νοσοκομείο».

Διασπορά σε Βόρεια, Δυτικά Προάστια και Αν. Αττική

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί και διερευνηθεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα σε 39 Δήμους της χώρας, σε 14 Περιφερειακές Ενότητες, στις Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, και συγκεκριμένα στις Περιφερειακές Ενότητες: Ανατολικής Αττικής, Βορείου Τομέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Νοτίου Τομέα Αθηνών, Πειραιώς, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών και Λακωνίας. Θεωρείται αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα, τόσο στις ίδιες όσο και σε νέες περιοχές. Ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής καταγράφεται φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, σε συγκεκριμένες περιοχές/ Περιφερειακές Ενότητες.

Οι Δήμοι όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα

• Αχαρνών 3

• Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης 7

• Κρωπίας 3

• Λαυρεωτικής 2

• Μαραθώνος 2

• Μαρκοπούλου Μεσογαίας 11

• Παιανίας 1

• Παλλήνης 5

• Ραφήνας - Πικερμίου 2

• Σαρωνικού 1

• Σπάτων - Αρτέμιδος 13

• Αγίας Παρασκευής 7

• Αμαρουσίου 1

• Βριλησσίων 1

• Λυκόβρυσης - Πεύκης 1

• Νέας Ιωνίας 1

• Παπάγου - Χολαργού 1

• Πεντέλης 1

• Χαλανδρίου 3

• Φυλής 1

• Αθηναίων 3

• Ηλιούπολης 1

• Αλίμου 1

• Γλυφάδας 3

• Ελληνικού - Αργυρούπολης 1

• Πειραιά 1

• Παλαμά 1

• Σοφάδων 1

• Κιλελέρ 2

• Λαρισαίων 7

• Τεμπών 2

• Τρικκαίων 1

• Βέροιας 2

• Αμπελοκήπων - Μενεμένης 1

• Χαλκηδόνος 1

• Πέλλας 6

• Σκύδρας 2

• Νέας Ζίχνης 1

• Ευρώτα 1

• Υπό διερεύνηση 5

Εκτός από τους ανωτέρω «επηρεαζόμενους» Δήμους/ Δημοτικές Κοινότητες, όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, χαρακτηρίζονται ως «υψηλού κινδύνου» οι Δήμοι:

Κηφισιάς, Ηρακλείου, Φιλοθέης - Ψυχικού και Μεταμόρφωσης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών, Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας και Δάφνης - Υμηττού Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αμφίπολης Π.Ε. Σερρών, Ηρωικής Πόλης Νάουσας Π.Ε. Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Στους Δήμους «υψηλού κινδύνου» δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα σε ανθρώπους κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης, μέχρι στιγμής, αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενους Δήμους, γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης).

Καθώς η επιδημιολογία του ιού καθορίζεται από πολλούς παράγοντες, οι περιοχές κυκλοφορίας του ιού και οι πιθανές περιοχές καταγραφής κρουσμάτων σε κάθε περίοδο μετάδοσης δεν μπορούν να προβλεφθούν με ασφάλεια, τονίζει ο ΕΟΔΥ. Συνιστά την τήρηση ατομικών μέτρων προστασίας από τα κουνούπια, σε όλη την επικράτεια, καθόλη την περίοδο κυκλοφορίας των κουνουπιών.

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