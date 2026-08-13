Πολιτικός σεισμός στην Τουρκία: Στο «Νέο Κόμμα» ο Εκρέμ Ιμάμογλου

Snapshot Ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου αποχώρησε από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) και εντάχθηκε στο νεοσύστατο «Νέο Κόμμα».

Το «Νέο Κόμμα» αποτελεί τώρα τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη και αναμένεται να προσελκύσει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του CHP.

Ο Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος για κατηγορίες διαφθοράς, τις οποίες απορρίπτουν ο ίδιος και η αντιπολίτευση ως πολιτικά κατευθυνόμενες.

Η διάσπαση της αντιπολίτευσης μπορεί να ενισχύσει την παρατεταμένη κυριαρχία του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία.

Η κυβέρνηση αρνείται τις κατηγορίες πολιτικής καταστολής, υποστηρίζοντας την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ενώ η αντιπολίτευση καταγγέλλει αντιδημοκρατικές πρακτικές. Snapshot powered by AI

Σε μια κίνηση που αναδιατάσσει το πολιτικό σκηνικό της Τουρκίας, ο φυλακισμένος δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) έπειτα από 17 χρόνια και την προσχώρησή του στο νεοσυσταθέν «Νέο Κόμμα». Η εξέλιξη αυτή σημειώνεται ως αποτέλεσμα της δικαστικής και πολιτικής κρίσης στους κόλπους της αντιπολίτευσης.

Τον περασμένο μήνα, μετά από δικαστική απόφαση που καθαίρεσε τον πρόεδρο του CHP, Οζγκούρ Οζέλ, και αποκατέστησε τον πρώην ηγέτη Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, ο Οζέλ μαζί με 90 βουλευτές προχώρησαν στην ίδρυση νέου πολιτικού σχηματισμού με στόχο την αμφισβήτηση της παντοδυναμίας του Ερντογάν. «Αυτή η απόφαση είναι αποτέλεσμα των αξιών στις οποίες πιστεύω για το μέλλον της χώρας και της ευθύνης που φέρω έναντι του λαού μας. Σήμερα ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για μια πιο δημοκρατική Τουρκία», δήλωσε ο Ιμάμογλου μέσω ανάρτησής του στο X.

To ζεύγος Ιμάμογλου

Ο Ιμάμογλου, ο οποίος θεωρείται ο κυριότερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου, παραμένει προφυλακισμένος για περισσότερο από έναν χρόνο αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για διαφθορά, τις οποίες ο ίδιος και η αντιπολίτευση απορρίπτουν ως πολιτικά κατευθυνόμενες. Παρά τη σύλληψή του τον Μάρτιο του 2025, είχε εκλεγεί ως υποψήφιος πρόεδρος του CHP, ενώ λίγο πριν από τη σύλληψή του το Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης προχώρησε στην ακύρωση του πτυχίου του, αποστερώντας του το τυπικό προσόν για την προεδρική υποψηφιότητα.

Το «Νέο Κόμμα», που αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική δύναμη, αναμένεται να απορροφήσει την πλειοψηφία των ψηφοφόρων του CHP. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κατατεμαχισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης ενδέχεται τελικά να διευκολύνει τον Ταγίπ Ερντογάν να παρατείνει την 23ετή κυριαρχία του στην Τουρκία.

Οι επόμενες εκλογές είναι προγραμματισμένες για το 2028, αλλά θα μπορούσαν να διεξαχθούν νωρίτερα. Η αντιπολίτευση και μερικές οργανώσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων λένε πως η καταστολή, στο πλαίσιο της οποίας έχουν φυλακισθεί από το 2024 εκατοντάδες εκλεγμένοι αξιωματούχοι καθώς και μέλη του CHP, έχει πολιτικά κίνητρα και είναι αντιδημοκρατική. Η κυβέρνηση το αρνείται και ισχυρίζεται πως η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη.