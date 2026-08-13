Ιάπωνες δροσίζονται μπαίνοντας σε... ψυγεία ειδικά για ανθρώπους - Τι είναι το Do Hiemon Box

Snapshot Το Do Hiemon Box είναι ένας ειδικός θάλαμος ψύξης που βοηθά στην ταχεία μείωση της θερμοκρασίας του σώματος σε μόλις 10 λεπτά.

Ο θάλαμος χρησιμοποιείται από εργαζόμενους σε ακραίες θερμοκρασίες και έχει τοποθετηθεί σε δημόσιους χώρους για έκτακτες ανάγκες.

Η εσωτερική θερμοκρασία του θαλάμου είναι 15°C, με τρεις ρυθμίσεις ροής αέρα και αυτόματη απενεργοποίηση μετά από 20 λεπτά.

Η Ιαπωνία αντιμετωπίζει σοβαρό καύσωνα με πάνω από 53.000 νοσηλείες και 79 θανάτους λόγω θερμοπληξίας τους τελευταίους δύο μήνες.

Το 2024 καταγράφηκε νέο ρεκόρ θανάτων από θερμότητα στην Ιαπωνία, με 2.160 θανάτους και θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 41,8°C. Snapshot powered by AI

Καθώς η Ιαπωνία βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν πρωτόγνωρο καύσωνα, όλο και περισσότεροι πολίτες έχουν βρει έναν νέο τρόπο για να δροσίζονται, μπαίνοντας σε... ψυγεία ειδικά για ανθρώπους.

Ο λόγος για το Do Hiemon Box, έναν ειδικό θάλαμο ψύξης, που βοηθά τους ανθρώπους που εργάζονται σε ακραίες θερμοκρασίες, όπως σε εργοστάσια και οικοδομές να μειώσουν γρήγορα τη θερμοκρασία του σώματός τους μέσα σε μόλις 10 λεπτά.

Ωστόσο, ο θάλαμος έχει τοποθετηθεί και σε δημόσιους χώρους σε περίπτωση που προκύψει κάποιο έκτακτο περιστατικό, ενώ πωλείται σε επιχειρήσεις προς 1,5 εκατομμύριο γιεν το τεμάχιο, δηλαδή περίπου 8.200 ευρώ.

https://www.instagram.com/p/Db9iP0_jE-q/

Έχοντας εσωτερική θερμοκρασία 15°C, ο θάλαμος «εκτοξεύει» κρύο αέρα στο κεφάλι, τον αυχένα, τους ώμους και την πλάτη του ατόμου που το χρησιμοποιεί.

Ο θάλαμος διαθέτει τρεις ρυθμίσεις ροής αέρα και ψύξης και απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά παραμονής, ενώ φαίνεται να καταναλώνει περίπου το μισό ηλεκτρικό ρεύμα σε σύγκριση με ένα κλασικό κλιματιστικό.

Οι νέοι αυτοί θάλαμοι δημιουργήθηκαν καθώς η Ιαπωνία και άλλες περιοχές της Ανατολικής Ασίας βρίσκονται αντιμέτωπες με ακραία υψηλές θερμοκρασίες.

Μέσα στους τελευταίους δύο μήνες, περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι έχουν νοσηλευτεί έχοντας ασθένειες που εκτιμάται ότι συνδέονται με τη ζέστη, ενώ περίπου 79 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους λόγω του καύσωνα.

Σύμφωνα με το Κεντρικό Περιβαλλοντικό Συμβούλιο της Ιαπωνίας, οι θάνατοι από θερμοπληξία ξεπερνούν κατά μέσο όρο τους 1.500 ετησίως.

Το 2024 καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ, με 2.160 θανάτους, στη θερμότερη χρονιά από τότε που ξεκίνησαν οι μετρήσεις το 1898. Η μέση θερμοκρασία ήταν 2,36°C υψηλότερη από τον μέσο όρο, ενώ μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου σημειώθηκαν εννέα ημέρες με θερμοκρασίες άνω των 40°C. Στην πόλη Ισεσάκι καταγράφηκε μάλιστα νέο εθνικό ρεκόρ με 41,8°C.