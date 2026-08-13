«Δεν ξέρω ποιο είναι το αριστερό και ποιο το δεξιό» -Το αφιέρωμα της Φίνος Φιλμ στους αριστερόχειρες

Snapshot Η Φίνος Φιλμ τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων με ένα βίντεο που συγκεντρώνει ξεκαρδιστικές σκηνές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου με θέμα τα χέρια.

Το βίντεο περιλαμβάνει αγαπημένους ηθοποιούς της χρυσής εποχής, όπως τον Κώστα Βουτσά, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, τη Ρένα Βλαχοπούλου και την Τζένη Καρέζη.

Οι ατάκες που επιλέχθηκαν εστιάζουν στο αριστερό και το δεξί χέρι με χιουμοριστικό τρόπο, υπογραμμίζοντας τη διαχρονικότητα του ελληνικού κινηματογράφου.

Η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ συνοδεύεται από ευχές για τους αριστερόχειρες, με κινηματογραφική προσέγγιση και χιούμορ. Snapshot powered by AI

Με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο τίμησε η Φίνος Φιλμ τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων, συγκεντρώνοντας σε ένα απολαυστικό βίντεο μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές και ξεκαρδιστικές σκηνές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου που έχουν ως κοινό παρονομαστή τα χέρια.

«Σήμερα η ζυγαριά γέρνει… αριστερά! Όχι πολιτικά, χειρογραφικά! Χρόνια πολλά σε όλους τους αριστερόχειρες!», έγραψε η Φίνος Φιλμ στη σχετική ανάρτηση, δίνοντας το δικό της κινηματογραφικό ύφος στην ημέρα.

Το βίντεο είναι γεμάτο γνώριμες φυσιογνωμίες και αγαπημένες ατάκες, με πρωταγωνιστές μερικούς από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Στις σκηνές που επέλεξε η Φίνος Φιλμ εμφανίζονται μεταξύ άλλων ο Κώστας Βουτσάς, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Τζένη Καρέζη, με ατάκες που περιστρέφονται γύρω από το αριστερό χέρι.

Οι σκηνές ενώνονται σε ένα σύντομο βίντεο που θυμίζει πόσο διαχρονικές παραμένουν οι ατάκες και το χιούμορ του ελληνικού κινηματογράφου.

Διαβάστε επίσης