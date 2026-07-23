Finos Film: «30 χρόνια χωρίς την Αλίκη» -Το συγκινητικό αφιέρωμα της στις αξέχαστες ταινίες

Snapshot Η Finos Film τίμησε τη μνήμη της Αλίκης Βουγιουκλάκη με ένα αφιέρωμα 30 χρόνια μετά τον θάνατό της.

Το αφιερωματικό βίντεο περιλαμβάνει σκηνές από 18 ταινίες της με την Finos Film, από το 1959 έως το 1973.

Οι ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη έχουν αφήσει σημαντικό αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και αγαπήθηκαν από πολλές γενιές.

Παρά τον χρόνο που έχει περάσει, η Αλίκη Βουγιουκλάκη παραμένει ένα κινηματογραφικό σύμβολο με διαχρονική απήχηση.

Οι ερμηνείες της συνεχίζουν να προβάλλονται στην τηλεόραση και να συγκινούν το κοινό σήμερα. Snapshot powered by AI

Τριάντα χρόνια συμπληρώνονται από τον θάνατο της Αλίκης Βουγιουκλάκη, της ηθοποιού που άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της στον ελληνικό κινηματογράφο και παραμένει μέχρι σήμερα μία από τις πιο αγαπημένες προσωπικότητες της μεγάλης οθόνης.

Με αφορμή την επέτειο, η Finos Film δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα συγκινητικό βίντεο-αφιέρωμα, τιμώντας τη μνήμη της «εθνικής σταρ» μέσα από σκηνές από τις ταινίες που γύρισε με την ιστορική κινηματογραφική εταιρεία.

«30 χρόνια χωρίς την Αλίκη, με το αποτύπωμά της να παραμένει μοναδικό και αθάνατο όσες δεκαετίες κι αν περάσουν. Σήμερα τη θυμόμαστε μέσα από ένα αφιέρωμα στις ταινίες της στην FF, από την "Αστέρω" (1959) έως τη "Μαρία της Σιωπής" (1973)», αναφέρει η Finos Film στη σχετική ανάρτησή της.

Οι 18 ταινίες της Αλίκης Βουγιουκλάκη στη Finos Film

Το αφιερωματικό βίντεο περιλαμβάνει στιγμές από τις 18 ταινίες που πραγματοποίησε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τη Finos Film, οι οποίες σημάδεψαν τον ελληνικό κινηματογράφο και αγαπήθηκαν από γενιές θεατών.

Πρόκειται για τις ταινίες:

Αστέρω

Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο

Το κλωτσοσκούφι

Μανταλένα

Η Λίζα και η άλλη

Το ταξίδι

Η ψεύτρα

Αλίκη

Το δόλωμα

Η αρχόντισσα και ο αλήτης

Η δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά

Η νεράιδα και το παλικάρι

Ένα αστείο κορίτσι

Υπολοχαγός Νατάσσα

Σ' αγαπώ

Η κόρη του ήλιου

Η Αλίκη δικτάτωρ

Η Μαρία της Σιωπής

Ένα κινηματογραφικό σύμβολο που παραμένει ζωντανό

Τρεις δεκαετίες μετά τον θάνατό της, η Αλίκη Βουγιουκλάκη εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τον ελληνικό κινηματογράφο. Οι ταινίες της προβάλλονται διαχρονικά στην τηλεόραση, ενώ οι ερμηνείες της συνεχίζουν να συγκινούν και να ψυχαγωγούν το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική απήχηση της πιο λαμπερής σταρ της μεγάλης οθόνης.

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