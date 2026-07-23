Γιατί η Αλίκη Βουγιουκλάκη μπήκε στο νοσοκομείο ως «Λίζα Παπασταύρου» - Η άγνωστη ιστορία

Σαν σήμερα, πριν από 30 χρόνια, η εθνική σταρ άφησε την τελευταία της πνοή, ύστερα από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Γιατί η Αλίκη Βουγιουκλάκη μπήκε στο νοσοκομείο ως «Λίζα Παπασταύρου» - Η άγνωστη ιστορία
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  • Η Αλίκη Βουγιουκλάκη εισήχθη στο νοσοκομείο ως «Λίζα Παπασταύρου», το όνομα της ηρωίδας που υποδύθηκε στην ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο».
  • Την άνοιξη του 1996, διαγνώστηκε με καρκίνο στο ήπαρ και το πάγκρεας και νοσηλεύτηκε σε κέντρα στην Ελλάδα, το Μόναχο και τη Βοστώνη.
  • Παρέμεινε στη μάχη με την ασθένεια για 63 ημέρες και πέθανε σε κώμα στις 23 Ιουλίου 1996, τρεις ημέρες μετά τα γενέθλιά της.
  • Η κηδεία της συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους και αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις πένθους στην Ελλάδα.
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Σαν σήμερα, στις 23 Ιουλίου 1996, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή, σκορπίζοντας θλίψη σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ανάμεσα στις πολλές ιστορίες που έχουν γραφτεί για τις τελευταίες της ημέρες, ξεχωρίζει αυτή με το όνομα με το οποίο επέλεξε να εισαχθεί στο νοσοκομείο.

Όταν εισήχθη στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών για τη νοσηλεία της, η διαδικασία προέβλεπε την καταγραφή των στοιχείων της στο βιβλίο ασθενών. Ωστόσο, αντί να χρησιμοποιήσει το πραγματικό της όνομα, υπέγραψε ως «Λίζα Παπασταύρου», το όνομα της ηρωίδας που ενσάρκωσε στην εμβληματική ταινία «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο».

Η επιλογή αυτή δεν ήταν τυχαία. Σύμφωνα με μαρτυρίες συγγενών, φίλων και συνεργατών της, όταν κατά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο τής ζήτησαν να δηλώσει τα στοιχεία της, εκείνη απάντησε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Λίζα Παπασταύρου».

Όπως είχε εξηγήσει, θεωρούσε πως ήταν ο πιο αγαπημένος ρόλος της καριέρας της, εκείνος με τον οποίο είχε ταυτιστεί περισσότερο. Μάλιστα, με το γνωστό της χιούμορ είχε σχολιάσει πως «μαζί μου μπαίνουν στο νοσοκομείο όλες οι ηρωίδες που έχω υποδυθεί, νιώθω πως τις κουβαλάω μαζί μου», δείχνοντας πως ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της δεν έχασε τη θεατρικότητα και την αγάπη της για τους ρόλους που σημάδεψαν την πορεία της.

Η μάχη με την ασθένεια

Την άνοιξη του 1996 η Αλίκη Βουγιουκλάκη διαγνώστηκε με καρκίνο στο ήπαρ και το πάγκρεας. Παρά τις προσπάθειες που έγιναν τόσο στην Ελλάδα όσο και σε εξειδικευμένα κέντρα του Μονάχου και της Βοστώνης, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία.

Στην τελευταία της θεατρική εμφάνιση είχε απευθυνθεί συγκινημένη στο κοινό, ζητώντας την αγάπη και τις ευχές του, ενώ στην τελευταία τηλεοπτική της δήλωση είχε πει: «Ένα θέλω να σας παρακαλέσω, το θέμα της υγείας μου να το αντιμετωπίζετε με λεπτότητα».

Οι τελευταίες ώρες

Η αγαπημένη ηθοποιός παρέμεινε συνολικά 63 ημέρες στη μάχη με την ασθένεια. Τις τελευταίες ημέρες έπεσε σε κώμα, με την οικογένειά της να βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό της.

Ο αδελφός της, Τάκης Βουγιουκλάκης, έχει περιγράψει πως λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή την κράτησε στην αγκαλιά του και της ψιθύρισε: «Καληνύχτα, άγγελέ μου». Λίγες στιγμές αργότερα, το πρωί της 23ης Ιουλίου 1996, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έφυγε από τη ζωή, μόλις τρεις ημέρες μετά τα γενέθλιά της.

Το τελευταίο αντίο

Η είδηση του θανάτου της προκάλεσε πρωτοφανή συγκίνηση. Έξω από το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, όπου επί ημέρες θαυμαστές προσεύχονταν για την ανάρρωσή της, επικράτησε θρήνος μόλις έγινε γνωστή η απώλειά της.

Στο λαϊκό προσκύνημα, που πραγματοποιήθηκε στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης Αθηνών, χιλιάδες άνθρωποι περίμεναν υπομονετικά για ώρες προκειμένου να την αποχαιρετήσουν, ενώ η κηδεία της εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες δημόσιες εκδηλώσεις πένθους που έχει γνωρίσει η χώρα.

βουγιουκλάκη - κηδεία

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