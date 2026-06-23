«Οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη»: Ταμπέλες με το όνομα της σταρ τοποθετούνται στον Θεολόγο

Στιγμιότυπο από τις ταμπέλες που θα τοποθετηθούν κατά μήκος της παραλίας του Θεολόγου

Snapshot Ο Δήμος Λοκρών αποφάσισε ομόφωνα να ονομάσει τον παραλιακό δρόμο του Θεολόγου «Οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη» σε τιμή της ηθοποιού.

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή, όπου περνούσε στιγμές χαλάρωσης με φίλους και αγαπημένα πρόσωπα.

Οι πινακίδες με την ονομασία θα τοποθετηθούν σε όλο το μήκος του παραλιακού δρόμου για να είναι εμφανείς σε κατοίκους και επισκέπτες.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατο της ηθοποιού.

Ο Δήμος Λοκρών σχεδιάζει επίσης τη δημιουργία ανδριάντα προς τιμήν της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Snapshot powered by AI

Μια σημαντική πρωτοβουλία για τη διατήρηση της μνήμης της Αλίκης Βουγιουκλάκη αναλαμβάνει ο Δήμος Λοκρών, καθώς αποφασίστηκε η τοποθέτηση πινακίδων με την ονομασία «Οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη» στον παραλιακό δρόμο του Θεολόγου, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Super Κατερίνα» του τηλεοπτικού σταθμού «Alpha».

Η ηθοποιός είχε ιδιαίτερη σχέση με την περιοχή, καθώς εκεί περνούσε πολλές στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης μαζί με φίλους και αγαπημένα της πρόσωπα.

Ομόφωνη απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο

Όπως αποκάλυψε ο δήμαρχος Λοκρών, Αθανάσιος Ζεκεντές, στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών αποφάσισε ομόφωνα να δοθεί το όνομα της σταρ στον παραλιακό δρόμο του Θεολόγου.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο Λοκρών αποφάσισε ομόφωνα την ονοματοδοσία του παραλιακού δρόμου του Θεολόγου σε "Αλίκη Βουγιουκλάκη"», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

«Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε»

Ο κ. Ζεκεντές τόνισε πως η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μια ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς της ηθοποιού. «Θεωρώ ότι είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για έναν τέτοιο άνθρωπο», δήλωσε.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε τη σπουδαία συμβολή της Αλίκης Βουγιουκλάκη στον ελληνικό πολιτισμό, λέγοντας ότι «στο καλλιτεχνικό στερέωμα της χώρας έχει προσφέρει πολλά».

Ταμπέλες σε όλο το μήκος του δρόμου

Οι πινακίδες με την ένδειξη «Οδός Αλίκης Βουγιουκλάκη» θα τοποθετηθούν κατά μήκος του παραλιακού δρόμου στον Θεολόγο, ώστε η τιμητική αυτή ονομασία να είναι εμφανής σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Ο δήμαρχος σημείωσε μάλιστα πως η πρωτοβουλία αυτή θα έπρεπε να είχε υλοποιηθεί εδώ και χρόνια. «Θα έπρεπε να είχε γίνει από καιρό, αλλά φέτος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τον θάνατό της, ήταν η κατάλληλη ευκαιρία», ανέφερε.

Στα σχέδια και ανδριάντας της Αλίκης Βουγιουκλάκη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η εκπομπή, οι τιμές προς τη μεγάλη πρωταγωνίστρια δεν σταματούν στην ονοματοδοσία του δρόμου.

Ο Δήμος Λοκρών εξετάζει και τη δημιουργία ανδριάντα της Αλίκης Βουγιουκλάκη, προκειμένου να τιμηθεί ακόμη περισσότερο η μνήμη της πρωταγωνίστριας που σημάδεψε τον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο.

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