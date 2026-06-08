Συγκινεί ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τις τελευταίες της στιγμές - «Θέλω να ζήσω»

Τις στιγμές που του έμειναν από την γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον Κώστα Χατζηχρήστο αλλά και για τη φιλία του με τον Γιώργο Παπαδάκη, μίλησε ο γιατρός Σωτήρης Αδαμίδης

Ανθή Κουρεντζή

Συγκινεί ο γιατρός της Αλίκης Βουγιουκλάκη για τις τελευταίες της στιγμές - «Θέλω να ζήσω»

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη

LIFESTYLE
3'
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Για την γνωριμία του μεγάλες προσωπικότητες του σινεμά, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Κώστας Χατζηχρήστος, αλλά και για την αδελφική του φιλία με τον Γιώργο Παπαδάκη, μίλησε, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στο Mega ο γιατρός Σωτήρης Αδαμίδης.

«Έζησα την ανθρώπινη πλευρά της Αλίκης, ήμουν τυχερός. Έβλεπα λοιπόν αυτό το προσωπάκι, το γλυκό, το οποίο ήτανε μέσα στην περιπέτειά του, να αναβιώνει μέσα μου τις σκηνές από τις ελληνικές ταινίες, με τις οποίες μεγαλώσαμε όλοι. Πολύ προσωπικές στιγμές είχαμε ζήσει, έτσι, ευχάριστες, όπως την κλασική σκηνή με το νεραντζάκι, που είχε φτιάξει μόνη της και ήθελε να μου το δώσει για να με κοινωνήσει, όπως είπε. Και πολλές άλλες στιγμές που δεν είναι να τις βγάλει κανείς προς τα έξω», δήλωσε ο κ. Αδαμίδης.

«Η Αλίκη ήταν μαχήτρια. Ένα βράδυ που πέρναγα αργά για να τη δω απ’ το δωμάτιο. “Θέλετε κάτι άλλο κυρία Βουγιουκλάκη;” – της μιλούσα πάντα στον πληθυντικό και μου είπε έτσι με γλυκύτατο τρόπο: “Θέλω να ζήσω, κύριε Αδαμίδη, να ζήσω”», πρόσθεσε ο γιατρός.

«Ο Χατζηχρήστος ήτανε λίγο περίεργος, με την έννοια “δεν θέλω αυτό, δεν θέλω εκείνο”. Και κάποια στιγμή, που ήταν εδώ, μου λέει “γιατρέ, μην περιμένεις να πάρεις φράγκο από μένα, τα ‘χω φάει εγώ σε διάφορες περιπέτειες που είχα στη ζωή μου”. Του λέω, “Μα, με έχετε πληρώσει”. Γυρνάει στη γυναίκα του: “Τι, πού βρήκες λεφτά και πλήρωσες;”. Λέει εκείνη, “Τι; Όχι, δεν τον έχω πληρώσει τον γιατρό”. Και μου λέει, “Γιατρέ, με κοροϊδεύετε;”. Του λέω “Όχι, όχι”, του λέω, “αλλά και μία ταινία να ‘χατε κάνει, τον Μπακαλόγατο, την έχετε πληρώσει όλη την Ελλάδα για πολλές γενιές”», εξομολογήθηκε ο Σωτήρης Αδαμίδης για τον διάλογο που είχε με τον Κώστα Χατζηχρήστο.

«Έκλαψε, δάκρυσε, και μου είπε “Φέρε μου μια κάμερα, να γράψεις ένα βίντεο να το θυμάσαι όταν δε θα ‘μαι στη ζωή”. Και τη γράψαμε αυτή τη συνέντευξη και εκείνος σκηνοθετούσε. Και αυτή έπαιξε διακαναλικά μετά την εκδημία του, σε όλα τα κανάλια, με πολύ μεγάλο αντίκτυπο για τον τρόπο που ο ίδιος ο Κώστας ο Χατζηχρήστος λειτουργούσε στο βίντεο αυτό», συμπλήρωσε ο γιατρός Σωτήρης Αδαμίδης.


Η αδελφική φιλία με τον Γιώργο Παπαδάκη

Όσο για την φιλία του με τον Γιώργο Παπαδάκη, είπε: «Με τον Γιώργο μιλούσαμε καθημερινά σχεδόν. Με αποκαλούσε και τον αποκαλούσα αδελφό μου. Ήταν ένας πολύ ωραίος άνθρωπος, πολύ σεμνός άνθρωπος, παρά το μέγεθός του. Ήτανε αρκετά σωστός με το σύνολο της επαγγελματικής του συμπεριφοράς. Στο ιατρικό μέρος, με άκουγε, αλλά όχι πάντα. Ήταν ένας εξαιρετικός φίλος και αδελφός».

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