Finos Film: Αφιέρωμα στην Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδάρου με αξέχαστες στιγμές του ελληνικού κινηματογράφου

Οι αξέχαστοι γάιδαροι του παλιού ελληνικού κινηματογράφου

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γαϊδάρου (8/5), η Finos Film δημοσίευσε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στα πιο αγαπημένα τετράποδα του ελληνικού σινεμά, θυμίζοντας σκηνές που άφησαν εποχή στη μεγάλη οθόνη.

Στο επίκεντρο της ανάρτησης βρέθηκε ο «Λάμπης», ο γάιδαρος από τη θρυλική Μανταλένα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, με τη λεζάντα να αναφέρει πως το ζώο αντιμετωπίστηκε με φροντίδα και σεβασμό κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Οι γάιδαροι που έγραψαν ιστορία στον ελληνικό κινηματογράφο

Οι γάιδαροι έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα σε πολλές κλασικές ταινίες της Finos Film, συμμετέχοντας σε σκηνές που μέχρι σήμερα παραμένουν αξέχαστες για το κοινό.

Από το «Πετάει ο γάιδαρος;» μέχρι το «Είμαι γάιδαρος», με τον Θανάση Βέγγο, τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Κώστα Βουτσά, μέχρι τις αναφορές στα «Κίτρινα Γάντια» με τον Νίκο Σταυρίδη και την «Κυρά μας η Μαμή», τα συμπαθή τετράποδα είχαν πάντα ξεχωριστό ρόλο στις ελληνικές παραγωγές.

Το τραγούδι της Γεωργίας Βασιλειάδου για τον «Κυρ-Μέντιο»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην Γεωργία Βασιλειάδου, η οποία τραγούδησε το «Κυρ-Μέντιο» στην ταινία «Ο Θησαυρός του Μακαρίτη», σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του παλιού ελληνικού κινηματογράφου.

