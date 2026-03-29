Μαρινέλλα: Το «αντίο» της Finos Films - «Τα λόγια είναι περιττά»

Η Finos Films αποχαιρέτησε τη Μαρινέλλα με ένα βίντεο από τις κινηματογραφικές της εμφανίσεις.

Το σύντομο βίντεο συνοδεύεται από τα πλάνα της ταινίας «Γυμνοί στο δρόμο» του 1969 με τη Ζωή Λάσκαρη και τον Νίκο Κούρκουλο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια που σημάδεψε ολόκληρες γενιές ερμηνεύει στην ταινία του τραγούδι «Αστέρι στο παράθυρο» σε σύνθεση του Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους του Ιάκωβου Καμπανέλλη.

Η Μαρινέλλα, πέθανε το Σάββατο σε ηλικία 87 ετών, ενώ τους τελευταίους μήνες η υγεία της είχε επιδεινωθεί ανεπανόρθωτα από το εγκεφαλικό το οποίο είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου. Ουσιαστικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι η Μαρινέλλα έφυγε κάνοντας αυτό για το οποίο ήταν γεννημένη να κάνει, να τραγουδάει και να βρίσκεται πάνω στο πάλκο...

