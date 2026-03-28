«Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου για τη Μαρινέλλα
Με ανάρτησή του στα social media, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της εμβληματικής ερμηνεύτριας
Τον δικό του αποχαιρετισμό στη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, θέλησε να στείλει ο Αντώνης Ρέμος.
Ο γνωστός τραγουδιστής και Μαρινέλλα είχαν δημιουργήσει μία μοναδική αγάπη, φιλία και συνεργασία στο πέρασμα των χρόνων.
Ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτισε σε instastory τη Μαρινέλλα με μία συγκινητική ανάρτηση και μία φωτογραφία που απεικονίζονται οι δυο τους αγκαλιά.
«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής.
Διαβάστε επίσης
22:54 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Το «αντίο» του Νίκου Γκάλη στη Μαρινέλλα – «Μια αληθινή κυρία»
21:26 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...
19:16 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο
09:55 ∙ WHAT THE FACT
Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες
20:20 ∙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο
11:48 ∙ LIFESTYLE