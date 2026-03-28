«Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση του Αντώνη Ρέμου για τη Μαρινέλλα

Τον δικό του αποχαιρετισμό στη Μαρινέλλα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, θέλησε να στείλει ο Αντώνης Ρέμος.

Ο γνωστός τραγουδιστής και Μαρινέλλα είχαν δημιουργήσει μία μοναδική αγάπη, φιλία και συνεργασία στο πέρασμα των χρόνων.

Ο Αντώνης Ρέμος αποχαιρέτισε σε instastory τη Μαρινέλλα με μία συγκινητική ανάρτηση και μία φωτογραφία που απεικονίζονται οι δυο τους αγκαλιά.

«Μαρινέλλα μου, σε αγάπησα, σε αγαπώ και θα σε αγαπώ για πάντα. Καλό ταξίδι στο φως ψυχή μου», σχολίασε ο γνωστός τραγουδιστής.

