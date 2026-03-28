Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

Η ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης αποχαιρέτησε την σπουδαία ερμηνεύτριά μας, η οποία είχε συνδέσει το όνομά της με την «χρυσή» εποχή των «κίτρινων».

Λευτέρης Μπακολιάς

Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»
«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη…». Η Μαρινέλλα είχε μια ξεχωριστή σχέση με τον μπασκετικό Άρη της δεκαετίας του ’80. Την «χρυσή» εποχή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Έτσι το μπασκετικό τμήμα των «κίτρινων», δεν γινόταν να μην πει το δικό του «αντίο».

Σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης αποχαιρέτησε την σπουδαία ερμηνεύτριά μας.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού.

Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο του Άρη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Καλό ταξίδι».

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Α.Σ. Άρης:

«Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του Άρη, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

"Με τον Άρη μας πάντα μπροστά…" τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ... ».

21:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ στη Βεγγάζη – Στο επίκεντρο μεταναστευτικό και ΑΟΖ

21:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Μαρινέλλα: Τα λόγια είναι περιττά...

21:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Η αντιπολίτευση δεν μπορεί να εκπροσωπήσει ρεαλιστική προοδευτική απάντηση - Στις εκλογές ο Μητσοτάκης θα έχει αντίπαλο

21:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

21:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για Μαρινέλλα: Μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Οι καθολικές εκκλησίες ακύρωσαν τη λιτανεία της Κυριακής των Βαΐων

21:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Greek Basketball League: «Διπλό» του Περιστερίου στην έδρα της ΑΕΚ – Η βαθμολογία

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά την Μαρινέλλα

20:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινέλλα: Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τον θάνατο της σπουδαίας ερμηνεύτριας

20:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το μήνυμα του ΠτΔ για τον θάνατό της

20:46LIFESTYLE

Μαρινέλλα: «Γεννήθηκα νέα, θα πεθάνω νέα»

20:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ΥΠΕΞ για τον πόλεμο και την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

20:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το συγκλονιστικό αντίο του Γιώργου Νταλάρα - «Σε ευχαριστώ για όλα μάνα...»

20:10ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Όταν τραγούδησε το «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου» στην πρώτη Eurovision

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: «Βρε, άντε και στο διάολο…» - Το τηλεφώνημα του Σάχη και η απρόοπτη απάντηση

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Αλλάζει απόψε η ώρα: Η Ελλάδα υποδέχεται το θερινό ωράριο

19:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για την 1η Απριλίου - Τι ισχύει με την «μετεωρολογική βόμβα»

19:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Το επεισοδιακό διαζύγιο με τον Στέλιο Καζαντζίδη - Πώς χώρισε το διασημότερο ζευγάρι του ελληνικού τραγουδιού

19:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η Μαρινέλλα - Πανελλήνια συγκίνηση για την σπουδαία τραγουδίστρια

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Ταλαιπωρία για μαθητές σε εκδρομή στην Κροατία – Αγωνία στις οικογένειες τους

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Η ανακάλυψη του αιώνα: Επιστήμονες εντόπισαν δεύτερη Σφίγγα στην Αίγυπτο

13:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συγκινητικές στιγμές στο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Ο Απόστολος Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τους συνέδρους - «Δεν ξέρω αν θα ζω για να δω την Ελλάδα της Δημοκρατίας»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Εγνατία Οδό: Πώς έγινε το δυστύχημα με τους δύο νεκρούς και τους τρεις τραυματίες

20:28ΕΛΛΑΔΑ

Όταν η Μαρινέλλα έγραψε και τραγούδησε «Με τoν Γκάλη, τον Γιαννάκη» για τον μπασκετικό Άρη

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Κριάρι «πρωταθλητής» στην Τουρκία: «Εξαντλήθηκαν» οι παραγγελίες για τους... απογόνους του

21:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για Μαρινέλλα: Μία γυναίκα τολμηρή, που διεκδίκησε με πάθος το όνειρό της

09:55WHAT THE FACT

Η NASA εντόπισε μια δομή κάτω από την επιφάνεια του Άρη που μπερδεύει τους επιστήμονες

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Η χειρότερη εκτέλεση στην ιστορία - Θάνατος δια βρασμού για τον σεφ που δηλητηρίασε το δείπνο

14:32ΕΛΛΑΔΑ

Βουλιαγμένη – Συγκλονίζει ο επικεφαλής της επιχείρησης ανάσυρσης του 34χρονου: «Οι γονείς θα μπορέσουν να αποχαιρετήσουν το παιδί τους όπως πρέπει»

15:24ΥΓΕΙΑ

Καθηγητής του Harvard περιγράφει στο Newsbomb την πραγματική ευτυχία - «Δεν είναι απλά ένα συναίσθημα» - Τρεις απλές πρακτικές για να την επιτύχουμε

20:20ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μαρινέλλα: Η τελευταία εμφάνισή της στο κατάμεστο Ηρώδειο

11:48LIFESTYLE

Μαρινέλλα: Ο έρωτάς της για τον Φρέντυ Σερπιέρη και το άδοξο τέλος του

19:55ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θλίψη για το θάνατο της Μαρινέλλας: 10 τραγούδια της σπουδαίας ερμηνεύτριας που άφησαν εποχή

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Πόσο πιθανό είναι ο Τραμπ να διατάξει χερσαία επίθεση στο Ιράν;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ