Άρης για Μαρινέλλα: «Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές»

«Με τον Γκάλη, τον Γιαννάκη…». Η Μαρινέλλα είχε μια ξεχωριστή σχέση με τον μπασκετικό Άρη της δεκαετίας του ’80. Την «χρυσή» εποχή της ομάδας της Θεσσαλονίκης. Έτσι το μπασκετικό τμήμα των «κίτρινων», δεν γινόταν να μην πει το δικό του «αντίο».

Σε ανακοίνωσή της η ΚΑΕ Άρης αποχαιρέτησε την σπουδαία ερμηνεύτριά μας.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Άρης Betsson εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Μαρινέλλα, μιας εμβληματικής μορφής του ελληνικού πολιτισμού.

Η φωνή και η παρουσία της σημάδεψαν γενιές, ενώ είχε συνδεθεί και με μεγάλες στιγμές της ομάδας μας, τραγουδώντας στις επιτυχίες που ένωσαν τον κόσμο του Άρη.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της.

Καλό ταξίδι».

Ανακοίνωση εξέδωσε και ο Α.Σ. Άρης:

«Σε ηλικία 87 ετών, η μεγάλη ερμηνεύτρια του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα, πέθανε στο σπίτι της όπως ανακοίνωσε η οικογένεια της. Είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο πάνω στη σκηνή, στο Ηρώδειο τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η Μαρινέλλα είχε συνδέσει το όνομά της με τη χρυσή περίοδο της Αυτοκρατορίας του Άρη, με συχνή παρουσία στις εξέδρες στο θρυλικό Παλέ δίπλα σε Γκάλη, Γιαννάκη, Φιλίππου, Σούμποτιτς και τα υπόλοιπα παιδιά της ομαδάρας του Γιάννη Ιωαννίδη, αλλά και με τα γνωστά ξεφαντώματα μετά από τεράστιες επιτυχίες και κατακτήσεις τίτλων.

"Με τον Άρη μας πάντα μπροστά…" τραγουδούσε η μεγάλη ερμηνεύτρια.

Μαρινέλλα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ... ».