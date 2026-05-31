Πιο κοντά από ποτέ στο θαύμα: «Πρωτοφανή» αποτελέσματα από εμβόλιο κατά του καρκίνου

Με συγκρατημένη αισιοδοξία, οι επιστήμονες πιστεύουν πως βρισκόμαστε πιο κοντά από ποτέ στο φάρμακο κατά του καρκίνου

Δημήτρης Δρίζος

  • Νέα κλινική δοκιμή με το φάρμακο αμιβανταμάμπη δείχνει πρωτοφανή αποτελέσματα με συρρίκνωση ή εξαφάνιση όγκων σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.
  • Το φάρμακο μπλοκάρει δύο μηχανισμούς ανάπτυξης όγκων και ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα, προσφέροντας τριπλή δράση κατά του καρκίνου.
  • Η θεραπεία χορηγείται με υποδόρια ένεση κάθε τρεις εβδομάδες και παρουσιάζει ήπιες έως μέτριες παρενέργειες, με λιγότερο από το 10% των ασθενών να διακόπτουν τη χρήση.
  • Η μέση επιβίωση των ασθενών που συμμετείχαν στη δοκιμή έφτασε τους 12,5 μήνες, παρά την αποτυχία προηγούμενων θεραπειών.
  • Τα αποτελέσματα αφορούν ασθενείς με πιο δύσκολες μορφές καρκίνου και ανοίγουν τον δρόμο για ευρύτερη χρήση νέων στοχευμένων θεραπειών στο μέλλον.
Γιατροί κάνουν λόγο για «πρωτοφανή» αποτελέσματα από νέα κλινική δοκιμή αντικαρκινικού ενέσιμου φαρμάκου, το οποίο φαίνεται να μπορεί ακόμη και να εξαφανίσει ολόκληρους όγκους σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο.

Η διεθνής μελέτη, που πραγματοποιήθηκε σε 11 χώρες, αφορούσε ασθενείς των οποίων ο καρκίνος είχε εξαπλωθεί ή επανεμφανιστεί και δεν ανταποκρινόταν πλέον σε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία.

Το φάρμακο, αμιβανταμάμπη, έδειξε σημαντική αποτελεσματικότητα, με πάνω από το ένα τρίτο των ασθενών να παρουσιάζουν συρρίκνωση των όγκων, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις η ανταπόκριση ήταν ταχύτατη, μέσα σε λίγες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δοκιμής, σε σύνολο 102 ασθενών με καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, 43 εμφάνισαν συρρίκνωση ή πλήρη υποχώρηση των όγκων. Από αυτούς, 28 είχαν σημαντική μείωση, ενώ 15 ασθενείς κατέγραψαν πλήρη εξαφάνιση του καρκινικού ιστού.

Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα ενθαρρυντικά δεδομένα, ειδικά για μια κατηγορία ασθενών με πολύ περιορισμένες θεραπευτικές επιλογές. Ο καθηγητής Κέβιν Χάρινγκτον από το Institute of Cancer Research του Λονδίνου τόνισε ότι πρόκειται για «ανταποκρίσεις πρωτοφανούς ισχύος» σε ασθενείς που έχουν πλέον εξαντλήσει τις κλασικές θεραπείες.

Η αμιβανταμάμπη, που αναπτύχθηκε, δοκιμάζεται ήδη σε περίπου 60 κλινικές μελέτες για διάφορες μορφές καρκίνου, με έμφαση στον καρκίνο του πνεύμονα αλλά και σε παχέος εντέρου, εγκεφάλου και στομάχου.

Το φάρμακο χαρακτηρίζεται ως «έξυπνη» θεραπεία τριπλής δράσης, καθώς μπλοκάρει δύο βασικούς μηχανισμούς ανάπτυξης των όγκων, τον EGFR και το μονοπάτι MET, ενώ ταυτόχρονα ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος χορήγησης, καθώς πρόκειται για υποδόρια ένεση και όχι ενδοφλέβια θεραπεία, γεγονός που διευκολύνει σημαντικά τη διαδικασία για τους ασθενείς και τα νοσοκομεία. Η θεραπεία χορηγείται ανά τρεις εβδομάδες, με τις περισσότερες παρενέργειες να χαρακτηρίζονται ήπιες έως μέτριες και λιγότερο από το 10% των ασθενών να διακόπτουν τη θεραπεία.

Στη μελέτη συμμετείχαν ασθενείς με ιδιαίτερα επιβαρυμένη εικόνα, καθώς είχαν ήδη αποτύχει προηγούμενες γραμμές θεραπείας. Παρά ταύτα, η μέση επιβίωση έφτασε τους 12,5 μήνες, στοιχείο που οι ερευνητές θεωρούν σημαντικό για τη συγκεκριμένη κατηγορία.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα αποτελέσματα δεν περιλαμβάνουν ασθενείς με HPV-θετικούς καρκίνους στοματοφάρυγγα, καθώς η μελέτη εστίασε σε πιο δύσκολες και συνήθως πιο επιθετικές μορφές της νόσου.

Όπως υπογραμμίζουν οι ερευνητές, τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι νέες στοχευμένες θεραπείες μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικό όφελος ακόμη και σε ασθενείς με εξαιρετικά περιορισμένες επιλογές, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη κλινική αξιοποίηση στο μέλλον.

*Με πληροφορίες από τον Guardian

