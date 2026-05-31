Αντετοκούνμπο σε Ανρί: «Είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών» – Η συγκινητική απάντησή του

Μία ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε μετά τον τελικό του Champions League, με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Τιερί Ανρί.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στις εξέδρες για να παρακολουθήσει από κοντά τον μεγάλο τελικό, στον οποίο η Παρί Σεν Ζερμέν κατάφερε να διατηρήσει τα σκήπτρα της στην Ευρώπη, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι με 4-3, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Αντετοκούνμπο φιλοξενήθηκε στο CBS Sports, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον θρύλο του γαλλικού ποδοσφαίρου, Τιερί Ανρί.

Ο «Greek Freak» δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον άλλοτε σπουδαίο επιθετικό της Άρσεναλ, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Στο είχα πει από την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε. Τιτί, Τιερί Ανρί, είσαι ο αγαπημένος μου παίκτης όλων των εποχών. Γι’ αυτό υποστήριζα την Άρσεναλ».

Η τοποθέτηση του Αντετοκούνμπο συγκίνησε τον Ανρί, ο οποίος με τη σειρά του αποθέωσε τον Έλληνα άσο, αναφερόμενος στο ντοκιμαντέρ που καταγράφει τη ζωή και τη διαδρομή του προς την κορυφή. «Θέλω να μιλήσω για το ντοκιμαντέρ σου. Με έκανες να κλάψω. Για το από πού ξεκίνησες, για τον τρόπο που προστάτεψες την οικογένειά σου, για όλα όσα πέρασες και κατάφερες. Συγχαρητήρια», ανέφερε ο Γάλλος παλαίμαχος ποδοσφαιριστής.

Νωρίτερα, ο Αντετοκούνμπο είχε συμμετάσχει στην απονομή του βραβείου MVP του τελικού στον Βιτίνια, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμη μία εξαιρετική εμφάνιση και ξεχώρισε για λογαριασμό της Παρί Σεν Ζερμέν.