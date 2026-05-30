Καιρός: Λίβα από τη Βόρεια Αφρική φέρνει το ECMWF στην Ελλάδα - Πότε θα ξεκινήσει

Τα... δόντια του δείχνει ο Ιούνιος με την έλευσή του

Δημήτρης Δρίζος

  • Υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για έντονη θερμή εισβολή στην Ελλάδα και τη νοτιοανατολική Ευρώπη στις πρώτες ημέρες του Ιουνίου.
  • Το ευρωπαϊκό προγνωστικό μοντέλο ECMWF δείχνει σημαντικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa σε μεγάλο τμήμα της περιοχής.
  • Αναμένεται πιθανή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.
  • Οι υψηλότερες θερμοκρασίες πιθανόν να σημειωθούν σε ηπειρωτικές περιοχές όπως η Θεσσαλία, η ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος.
  • Η πρόγνωση έχει χρονικό ορίζοντα δέκα ημερών και μπορεί να μεταβληθεί, οπότε τα δεδομένα πρέπει να θεωρούνται ως αρχική τάση και όχι τελική πρόβλεψη.
Τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένες πιθανότητες για μια έντονη θερμή εισβολή στη χώρα μας κατά τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου, χωρίς ωστόσο να μπορούν ακόμη να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για την ένταση και τη διάρκειά της.

Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα του ευρωπαϊκού προγνωστικού μοντέλου ECMWF, οι θερμοκρασιακές αποκλίσεις στα 850 hPa για τις 7 Ιουνίου εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες σε μεγάλο τμήμα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Ελλάδα, τα Βαλκάνια και περιοχές της ανατολικής Μεσογείου φαίνεται να επηρεάζονται από αέριες μάζες σημαντικά θερμότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Θερμότερες αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική

Το προγνωστικό μοτίβο υποδηλώνει πιθανή μεταφορά θερμών αερίων μαζών από τη Βόρεια Αφρική προς την περιοχή των Βαλκανίων και την Ελλάδα. Εφόσον το σενάριο αυτό επιβεβαιωθεί στα επόμενα προγνωστικά τρεξίματα, οι θερμοκρασίες θα μπορούσαν να κινηθούν αισθητά πάνω από τις κλιματικές τιμές των πρώτων ημερών του Ιουνίου, δημιουργώντας συνθήκες που θα παραπέμπουν περισσότερο σε προχωρημένο καλοκαίρι.

Σε ανάλογες περιπτώσεις, οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφονται συνήθως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, με ιδιαίτερη έμφαση στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο, αλλά και σε κλειστές πεδινές περιοχές που βρίσκονται μακριά από την άμεση επίδραση της θάλασσας.

Παρά τις ενδείξεις, οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι πρόκειται για πρόγνωση με χρονικό ορίζοντα περίπου δέκα ημερών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά το περιθώριο μεταβολών στα προγνωστικά σενάρια.

Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένοι χάρτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως μια πρώτη τάση της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας και όχι ως τελική πρόγνωση.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ένταση της θερμής εισβολής, τη διάρκειά της και τις μέγιστες θερμοκρασίες που ενδέχεται να καταγραφούν θα γίνουν σαφέστερες μέσα από τα επόμενα προγνωστικά δεδομένα.

Προς το παρόν, το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί με σχετική ασφάλεια είναι ότι υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες για μια περίοδο θερμότερη από τα φυσιολογικά επίπεδα στη νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα στις αρχές Ιουνίου.

Το κατά πόσο αυτή η τάση θα εξελιχθεί σε ένα αξιόλογο κύμα ζέστης ή θα περιοριστεί σε πιο ήπιες θερμοκρασιακές αποκλίσεις θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

