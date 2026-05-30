Dua Lipa: Οι πρώτες πληροφορίες για τον γάμο της με τον ηθοποιό Κάλουμ Τέρνερ

Η είδηση του αρραβώνα της Dua Lipa και του Κάλουμ Τέρνερ έκανε τον γύρο του κόσμου και πλέον όλα δείχνουν πως το διάσημο ζευγάρι ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο 2026.

Η 29χρονη ποπ σταρ και ο Βρετανός ηθοποιός κρατούν χαμηλούς τόνους όσον αφορά την προσωπική τους ζωή, ωστόσο οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας αποκαλύπτουν ότι ο γάμος τους αναμένεται να είναι ένα από τα πιο λαμπερά κοσμικά γεγονότα της επόμενης χρονιάς.

Η Dua Lipa επιβεβαίωσε τον αρραβώνα

Τον Ιούνιο του 2025, η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι είναι αρραβωνιασμένη με τον Κάλουμ Τέρνερ, μιλώντας στο Harper’s Bazaar UK. «Είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ. Λατρεύω την αγάπη. Είναι ένα όμορφο πράγμα και πραγματικά εμπνέει», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια παραδέχθηκε επίσης πως, παρότι προσπαθεί να προστατεύει την ιδιωτική της ζωή, νιώθει πλέον αρκετά άνετα ώστε να μιλήσει δημόσια για τη σχέση της.

Η Σικελία ως επικρατέστερος προορισμός

Το ζευγάρι φέρεται να εξετάξει το ενδεχόμενο ενός εντυπωσιακού γάμου στη Σικελία. Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, η Dua και ο Κάλουμ έχουν ξεχωρίσει το Παλέρμο ως πιθανό προορισμό για τον γάμο τους, μετά τις διακοπές που πραγματοποίησαν εκεί το περασμένο καλοκαίρι.

Το πολυτελές ξενοδοχείο για τη δεξίωση

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ζευγάρι εξετάζει το ενδεχόμενο να φιλοξενήσει τους καλεσμένους του στο εμβληματικό Villa Igiea, ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Σικελίας.

Μάλιστα, φημολογείται ότι έχουν ήδη δεσμεύσει ολόκληρο όροφο με σουίτες για το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου του 2026. Παραμένει άγνωστο αν το ξενοδοχείο θα αποτελέσει και τον χώρο τέλεσης του γάμου ή αν θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη φιλοξενία των καλεσμένων.

Η λίστα των καλεσμένων

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ διατηρούν στενές φιλίες με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς showbiz και της μόδας.

Ανάμεσα στα πρόσωπα που θα μπορούσαν να βρεθούν στη λίστα των καλεσμένων είναι ο Elton John, ο Mark Ronson, η Charli XCX, οι Rosé και Jennie των BLACKPINK, η Donatella Versace και ο Simon Porte Jacquemus.

Ωστόσο, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται βρετανικά μέσα, το ζευγάρι επιθυμεί μια πιο προσωπική και διακριτική τελετή. «Θέλουν να έχουν δίπλα τους μόνο τους πιο κοντινούς τους ανθρώπους. Δεν πρόκειται για μια υπερβολική ή επιδεικτική διοργάνωση», αναφέρει πηγή από το περιβάλλον τους.

Μάλιστα, αρκετοί φίλοι φέρονται να ενημερώθηκαν ότι δεν θα μπορούν να συνοδευτούν από επιπλέον καλεσμένους, καθώς το ζευγάρι θέλει να κρατήσει τον αριθμό των προσκεκλημένων σε χαμηλά επίπεδα.

Πότε θα γίνει ο γάμος

Οι πληροφορίες γύρω από την ημερομηνία του γάμου παραμένουν συγκεχυμένες. Αρχικά, ιταλικά δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι οι εορτασμοί θα πραγματοποιηθούν από τις 5 έως τις 7 Σεπτεμβρίου 2026, σε ένα τριήμερο γεμάτο εκδηλώσεις.

Άλλες πηγές, κάνουν λόγο για μεταφορά του γάμου στις αρχές Ιουνίου. Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, ενώ άλλες πληροφορίες υποστηρίζουν ότι οι συγκεκριμένες ημερομηνίες ίσως αφορούν απλώς πρόβες και δοκιμές του νυφικού.

Το Versace νυφικό

Οι περισσότεροι θαυμαστές της είναι πεπεισμένοι ότι η τραγουδίστρια θα εμφανιστεί με μια ειδικά σχεδιασμένη δημιουργία Atelier Versace, λόγω της στενής φιλίας που τη συνδέει εδώ και χρόνια με τη Donatella Versace.

Οι φήμες ενισχύθηκαν πρόσφατα όταν η Dua εμφανίστηκε με μια εντυπωσιακή λαμπερή μίνι δημιουργία, εμπνευσμένη από φόρεμα που είχε φορέσει η Kate Moss σε επίδειξη του οίκου το 1995.

Η Donatella Versace μάλιστα δημοσίευσε φωτογραφίες της εμφάνισης γράφοντας: «Είσαι πραγματικά εκθαμβωτική». Για πολλούς, αυτή η δημόσια ανταλλαγή αγάπης και θαυμασμού ίσως αποτελεί και μια μικρή ένδειξη για το ποιος οίκος θα υπογράψει το νυφικό της χρονιάς.

Ο γάμος που περιμένει όλη η showbiz

Αν και τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα, όλα δείχνουν ότι η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ ετοιμάζονται για έναν από τους πιο πολυσυζητημένους γάμους της διεθνούς showbiz.

Με φόντο τη Σικελία, μια λίστα καλεσμένων γεμάτη διάσημα ονόματα και πιθανό νυφικό υψηλής ραπτικής, το μόνο βέβαιο είναι ότι τα βλέμματα θα είναι στραμμένα πάνω τους όταν έρθει η μεγάλη ημέρα.

