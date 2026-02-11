Dua Lipa: Περικυκλωμένη από παπαράτσι στο Παρίσι με τον σύντροφό της - «Σας παρακαλώ, φύγετε»

Ενοχλημένη και εμφανώς εκνευρισμένη καταγράφηκε η Dua Lipa κατά τη διάρκεια πρόσφατης εξόδου της στο Παρίσι, όταν παπαράτσι την περικύκλωσαν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Κάλουμ Τέρνερ.

Το ζευγάρι αποχωρούσε από εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας, όταν φωτογράφοι άρχισαν να τους ακολουθούν επίμονα, φωνάζοντας για φωτογραφίες. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η ποπ σταρ ακούγεται να ζητάει επανειλημμένα από τους παπαράτσι να φύγουν, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά της για την πίεση που δεχόταν.

Dua Lipa and Callum Turner confronted paparazzi who would not leave them alone in Paris.



pic.twitter.com/F6lAw5oKBJ — Pop Base (@PopBase) February 11, 2026

Η Dua Lipa κάλυπτε συνεχώς το πρόσωπό της καθώς δεν επιθυμούσε να φωτογραφηθεί. Παρά τις εκκλήσεις της, οι φωτογράφοι συνέχισαν να ζητούν «μόνο ένα λεπτό» και «μερικές φωτογραφίες», ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ φάνηκε να προσπαθεί να την προστατεύσει, ανοίγοντας δρόμο μέσα στο πλήθος. Τελικά, η ασφάλεια παρενέβη για να συνοδεύσει το ζευγάρι μέχρι το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα όρια της δημοσιότητας και τις πρακτικές των παπαράτσι.

see what happens when you approach Dua with RESPECT? these paparazzi will always be the worst. Dua is always so kind to real fans pic.twitter.com/T63XaSV48q — ?Kacper$? ?? (@lipanomula) February 11, 2026

Πολλοί χρήστες, κυρίως στην πλατφόρμα X, έκαναν λόγο για αγενή και πιεστική συμπεριφορά των φωτογράφων, επισημαίνοντας ότι η Dua Lipa έχει κατά καιρούς δείξει θερμή και ευγενική στάση απέναντι στους θαυμαστές της, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν διαδικτυακά.

imagine the kind of person you have to be for even dua lipa to call you a bastard. and for him to respond with “you too” after following and HARASSING her for hours, mocking her, and ignoring her politely asking to be left alone several times. FUCK PAPARAZZI pic.twitter.com/SbzY5KlWB0 — physdua (@physdua) February 11, 2026

