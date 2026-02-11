Dua Lipa: Περικυκλωμένη από παπαράτσι στο Παρίσι με τον σύντροφό της - «Σας παρακαλώ, φύγετε»

Η 30χρονη τραγουδίστρια και ο σύντροφός της ενοχλήθηκαν από την επιμονή των φωτογράφων κατά τη διάρκεια εξόδου της στη γαλλική πρωτεύουσα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Dua Lipa: Περικυκλωμένη από παπαράτσι στο Παρίσι με τον σύντροφό της - «Σας παρακαλώ, φύγετε»

Η Dua Lipa και ο Κάλουμ Τέρνερ

Ενοχλημένη και εμφανώς εκνευρισμένη καταγράφηκε η Dua Lipa κατά τη διάρκεια πρόσφατης εξόδου της στο Παρίσι, όταν παπαράτσι την περικύκλωσαν μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, Κάλουμ Τέρνερ.

Το ζευγάρι αποχωρούσε από εστιατόριο της γαλλικής πρωτεύουσας, όταν φωτογράφοι άρχισαν να τους ακολουθούν επίμονα, φωνάζοντας για φωτογραφίες. Σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, η ποπ σταρ ακούγεται να ζητάει επανειλημμένα από τους παπαράτσι να φύγουν, δείχνοντας τη δυσαρέσκειά της για την πίεση που δεχόταν.

Η Dua Lipa κάλυπτε συνεχώς το πρόσωπό της καθώς δεν επιθυμούσε να φωτογραφηθεί. Παρά τις εκκλήσεις της, οι φωτογράφοι συνέχισαν να ζητούν «μόνο ένα λεπτό» και «μερικές φωτογραφίες», ενώ ο Κάλουμ Τέρνερ φάνηκε να προσπαθεί να την προστατεύσει, ανοίγοντας δρόμο μέσα στο πλήθος. Τελικά, η ασφάλεια παρενέβη για να συνοδεύσει το ζευγάρι μέχρι το αυτοκίνητό του.

Το περιστατικό προκάλεσε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τα όρια της δημοσιότητας και τις πρακτικές των παπαράτσι.

Πολλοί χρήστες, κυρίως στην πλατφόρμα X, έκαναν λόγο για αγενή και πιεστική συμπεριφορά των φωτογράφων, επισημαίνοντας ότι η Dua Lipa έχει κατά καιρούς δείξει θερμή και ευγενική στάση απέναντι στους θαυμαστές της, όπως αποτυπώνεται και σε σχετικά βίντεο που κυκλοφορούν διαδικτυακά.

