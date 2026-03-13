Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 3-1: Έκανε το πρώτο βήμα για τον τελικό

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζονται για πρόκριση στον τελικό της Volley League.

Η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό και επικράτησε στον πρώτο ημιτελικό με 3-1.

Για να συμβεί αυτό, χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή στο τέταρτο σετ, όταν οι Πειραιώτες προηγήθηκαν 19-23, αλλά με πρωταγωνιστές τους Γκάσμαν και Κασαμπαλή επικράτησε με 28-26 και έφτασε στη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο σετ με τον πόντο του Γιάντσουκ και τα δύο λάθη στην επίθεση του Ολυμπιακού από τους Σέντλατσεκ και Πέριν. Ο Γιάντσουκ συνέχισε να εκτελεί εξαιρετικά κι από το σερβίς (άσσος για το 7-2), μεγαλώνοντας διαρκώς τη διαφορά υπέρ των «πράσινων», που άρχισε να παίρνει σταθερά πόντους κι από τον Νίλσεν, αλλά και τον Γκάσμαν από το σερβίς. Ο Ολυμπιακός (που είχε πολλά χαμένα σερβίς) μείωσε από το 11-5 σε 13-9, όμως ο Παναθηναϊκός είχε βρει ρυθμό στην επίθεσή του και με τον Νίλσεν σε τρομερή κατάσταση, πήγε το σκορ στο 24-15 κι έκλεισε το σετ με 25-16 χάρις σε επίθεση του Πρωτοψάλτη.

Στο δεύτερο σετ η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική. Μολονότι ο Παναθηναϊκός έχτισε ξανά από νωρίς μία διαφορά με 9-5, χάρις στις επιθέσεις του Γκάσμαν και του Πρωτοψάλτη, ο Ολυμπιακός «επέστρεψε» και μάλιστα πήρε και το προβάδισμα με 11-12 παίρνοντας πόντους απ’ το μπλοκ του (Σέντλατσεκ), αλλά και τα λάθη της «πράσινης» επίθεσης. Η πίεση που άρχισαν να ασκούν οι Πειραιώτες στο σερβίς τους έφερε μπροστά με 13-15 και με 15-19, με τον Σέντλατσεκ να γίνεται πολύ επιδραστικός στην επίθεση και να «χτυπάει» πάνω απ’ το μπλοκ των «πράσινων». Η επίθεση του Ατανασίεβιτς, το λάθος σερβίς του Γκάσμαν και ο άσσος του Πιτακουδη έφεραν τον Ολυμπιακό στο 20-24, με το σετ να κλείνει στο 21-25 από το λάθος σερβίς του Λούκα Σπίριτο.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε με πολλά λάθη στο σερβίς κι απ’ τις δύο ομάδες, μέχρι την στιγμή τα δύο σερί μπλοκ του Γκάσμαν έδωσαν στον Παναθηναϊκό «αέρα» τριών πόντων (6-3). Ακολούθως πάτησε... γκάζι στην επίθεσή ο Νίλσεν, με τους «πράσινους» να πηγαίνουν στο 11-6 και λίγο αργότερα στο 17-12 με καθοριστικούς πόντους απ’ τον Ανδρεόπουλο και τον Νίλσεν. Οι Πειραιώτες προσπάθησαν να επιστρέψουν στο σετ και μείωσαν σε 20-17 με το λάθος του Πρωτοψάλτη, όμως ο Νίλσεν συνέχισε να... χτυπάει από παντού, οδηγώντας τον Παναθηναϊκό στο 25-20 και στο 2-1.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε στο τέταρτο σετ με 2-0, όμως δύο μπλοκ του Τζούριτς έφεραν μπροστά τους Πειραιώτες με 2-3. Ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος συνέχισε να προσφέρει κι άλλους πόντους στους «πράσινους», με τις δύο ομάδες να ακροβατούν για ώρα σε μία πολύ ισορροπημένη κατάσταση, χωρίς να ξεφεύγει κάποια απ’ τις δύο στο σκορ. Δύο σερί πόντοι του Παναθηναϊκού από την επίθεση του Νίλσεν και την άουτ επίθεση του Σέντλατσεκ τους έφερε στο 14-12. Ο Ολυμπιακός ανέκτησε σημαντικότατο προβάδισμα τεσσάρων πόντων με δύο μπλοκ του Σέντλατσεκ και δύο άσσους του Χασμπάλα (19-23). Τα σερβίς του Γκάσμαν κι ο Νίλσεν έφεραν τον Παναθηναϊκό στο 23-23 και στο προβάδισμα με 25-24, με τον Ατανασίεβιτς να «σβήνει» το πρώτο «πράσινο» match ball. Ο άσσος του Κασαμπαλή έφερε το δεύτερο match ball στον Παναθηναϊκό, με τον Ανδρεόπουλο να «σφραγίζει» απ’ την επίθεση το 28-26 και το 3-1 στα σετ για τους «πράσινους».

Τα σετ: 25-16, 21-25, 25-20, 28-26