Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και το εντυπωσιακό +32 στις βολές

Η εντυπωσιακή διαφορά στις ελεύθερες βολές στα εγχώρια ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR.

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Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR: «Ερυθρόλευκη» κυριαρχία και το εντυπωσιακό +32 στις βολές
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ΜΠΑΣΚΕΤ
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Τα τρία φετινά παιχνίδια μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR δείχνουν μεγάλη απόκλιση στις βολές υπέρ των «ερυθρόλευκων», παρά το γεγονός ότι τα αποτελέσματα ήταν ισορροπημένα.

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στατιστικό προκύπτει από τα φετινά ντέρμπι Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός AKTOR στο ελληνικό πρωτάθλημα, καθώς η διαφορά στις ελεύθερες βολές είναι αισθητά υπέρ των «ερυθρόλευκων», ανεξάρτητα από τη συνολική εικόνα των αγώνων.

Στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στο ΣΕΦ, ο Ολυμπιακός επικράτησε 90-86, με τις ελεύθερες βολές να είναι 22-11 υπέρ του. Στη δεύτερη αναμέτρηση στο «T-Center», για την 24η αγωνιστική, ο Ολυμπιακός πήρε ξανά τη νίκη με 101-94, ενώ αυτή τη φορά οι βολές ήταν 24-21 υπέρ του Παναθηναϊκού AKTOR.

Στο πιο πρόσφατο παιχνίδι, το βράδυ της Τετάρτης (03/06) στο ΣΕΦ για το Game 1 των τελικών, ο Ολυμπιακός νίκησε με 82-76 και η διαφορά στις βολές ήταν 29-5 υπέρ του.

Συνολικά στα τρία ντέρμπι, η εικόνα δείχνει ότι ο Ολυμπιακός έχει εκτελέσει 32 περισσότερες ελεύθερες βολές, τη στιγμή που το συνολικό σκορ στις νίκες του είναι στο +17, στοιχείο που αποτυπώνει μια σημαντική στατιστική απόκλιση στα φετινά μεταξύ τους παιχνίδια.

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