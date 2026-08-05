Παναθηναϊκός: Δηλώθηκε στο... 90’ στην ευρωπαϊκή λίστα και ο Ντέσερς

Snapshot Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Σίριλ Ντέσερς στην ευρωπαϊκή λίστα ως δεύτερη αλλαγή πριν τον αγώνα με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948.

Ο Ντέσερς προστέθηκε για να καλύψει την απουσία του Ανδρέα Τεττέη, που δεν θα αγωνιστεί λόγω λοιμώδους μονοπυρήνωσης.

Στη List A του Παναθηναϊκού για τα δύο παιχνίδια περιλαμβάνονται 24 παίκτες, μεταξύ αυτών και ο Λιβάι Γκαρσία.

Η List B περιλαμβάνει τρεις παίκτες: Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα. Snapshot powered by AI

Εκτός απ’ τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος έκλεισε το βράδυ της Τρίτης (4/8) ως δανεικός απ’ την Σπαρτάκ Μόσχας και δηλώθηκε για τα δύο παιχνίδια με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948, ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να δηλώσει ως δεύτερη αλλαγή στην ευρωπαϊκή λίστα του (σ’ αυτές που είχε δικαίωμα να κάνει ως την παραμονή του πρώτου αγώνα) αγώνα και τον Σίριλ Ντέσερς.

Ο διεθνής Νιγηριανός επιθετικός προπονείται πλέον σε φουλ εντάσεις και με δεδομένη την απουσία του Ανδρέα Τεττέη απ’ τα δύο ματς με τους Βούλγαρους λόγω της λοιμώδους μονοπυρήνωσης που τον ταλαιπωρεί αποφασίστηκε να «μπει» στη List A και ο Ντέσερς για να υπάρχει μία έξτρα επιθετική επιλογή.

Αναλυτικά η List A του Παναθηναϊκού για τα δύο ματς με την ΤΣΚΑ Σόφιας 1948 αποτελείται από τους: Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Κάτρη, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Ντέσερς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρη, Τσάπρα, Ταμπόρδα, Καμαρά, Πελίστρι, Κυριόπουλο, Φαν Ντρόνγκελεν, Ραστόντερ, Κυριακόπουλο και Γκαρσία

Η List B των «πράσινων» αποτελείται από τους: Μπινιάρη, Λάβδα και Γείτονα.