Πόλεμος στην Ουκρανία: Σφοδρή νυχτερινή πυραυλική επίθεση στο Κίεβο – Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις

Snapshot Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις σημειώθηκαν στο Κίεβο μετά τα μεσάνυχτα λόγω ρωσικής πυραυλικής επίθεσης.

Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα τέθηκε σε λειτουργία για να αντιμετωπίσει τους εισερχόμενους βαλλιστικούς πυραύλους.

Ένα μη κατοικημένο κτίριο στην πρωτεύουσα επλήγη από την επίθεση, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα καταφύγια λόγω του υψηλού κινδύνου νέων επιθέσεων.

Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τις στρατιωτικές επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας, με τον ουκρανικό στρατό να στοχεύει ρωσικές υποδομές και τις ρωσικές δυνάμεις να βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον δέκα εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Κίεβο, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκεται στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Νωρίτερα, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε σημάνει συναγερμό, προειδοποιώντας για εισερχόμενους ρωσικούς βαλλιστικούς πυραύλους.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε ότι η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε λειτουργία και ότι η πόλη και η περιφέρειά της δέχονται επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επλήγη τουλάχιστον ένα μη κατοικημένο κτίριο σε συνοικία της πόλης.

🇷🇺⚔️🇺🇦 BREAKING — Russia is attacking Kyiv with waves of ballistic missiles early Wednesday, Ukrainian officials say (Reuters). Kyiv's military administration says warehouse buildings were set ablaze in two districts, and that "the danger remains high."



Mayor Vitali Klitschko… pic.twitter.com/2A7rDGgdLb — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 4, 2026

Η στρατιωτική διοίκηση προειδοποίησε ότι ο κίνδυνος παραμένει υψηλός και κάλεσε τους κατοίκους να μην εγκαταλείψουν τα καταφύγια.

Τους τελευταίους μήνες, Ρωσία και Ουκρανία έχουν εντείνει τα πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί επιδρομές σε υποδομές στη Ρωσία, κυρίως σε εγκαταστάσεις ενέργειας και εφοδιασμού, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να βομβαρδίζουν ουκρανικές πόλεις σχεδόν κάθε νύχτα.