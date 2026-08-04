Φονικό ηφαίστειο που σκότωσε 30.000 μέσα σε λίγα λεπτά ξυπνά ξανά μετά από δεκαετίες σιωπής

Snapshot Το ηφαίστειο όρος Pelée στη Μαρτινίκα παρουσιάζει αυξημένη σεισμική δραστηριότητα με 124 σεισμούς μεταξύ 24 και 31 Ιουλίου, σχεδόν τριπλάσιους από την προηγούμενη εβδομάδα.

Το επίπεδο συναγερμού για το ηφαίστειο παραμένει στο ΚΙΤΡΙΝΟ, υποδεικνύοντας αυξημένη αναταραχή χωρίς άμεση προειδοποίηση για έκρηξη.

Από τον Μάιο καταγράφεται κίνηση και διόγκωση του εδάφους γύρω από την κορυφή του ηφαιστείου, που σχετίζεται με ανερχόμενο μάγμα και αύξηση πίεσης σε υπόγειους θαλάμους.

Η σεισμική δραστηριότητα και η διόγκωση του εδάφους δεν εγγυώνται έκρηξη, αλλά παρακολουθούνται στενά ως πιθανά σημάδια μεσοπρόθεσμης εξέλιξης της ηφαιστειακής κατάστασης.

Δεν υπάρχει άμεση απειλή για τη Φλόριντα ή άλλες περιοχές, ενώ οι σεισμοί που καταγράφηκαν ήταν μικρής έντασης και δεν έγιναν αισθητοί από τον πληθυσμό. Snapshot powered by AI

Ένα από τα πιο θανατηφόρα ηφαίστεια της ιστορίας δείχνει νέα σημάδια αναταραχής δεκαετίες μετά την τελευταία έκρηξή του.

Το όρος Pelée βρίσκεται στο νησί Μαρτινίκα της Καραϊβικής, περίπου 1.500 μίλια νοτιοανατολικά της Φλόριντα και κατά μήκος των πολυσύχναστων αεροπορικών διαδρομών που συνδέουν την περιοχή με τις ΗΠΑ.

Η πιο διαβόητη έκρηξη του ηφαιστείου χτύπησε το 1902, που σκότωσε περίπου 30.000 ανθρώπους μέσα σε λίγα λεπτά και πιο πρόσφατα μεταξύ 1929 και 1932.

Τώρα, οι ειδικοί ανέφεραν μια απότομη αύξηση της σεισμικής δραστηριότητας, ανιχνεύοντας 124 σεισμούς μεταξύ 24 Ιουλίου και 31 Ιουλίου, σχεδόν τριπλάσιους από τους 45 που καταγράφηκαν μία εβδομάδα πριν.

Το Ηφαιστειολογικό και Σεισμολογικό Παρατηρητήριο της Μαρτινίκας δήλωσε ότι 331 ηφαιστειακοί σεισμοί εντοπίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια του Ιουλίου, κατά μέσο όρο περίπου 85 κάθε εβδομάδα.

Τέτοιοι σεισμοί μπορούν να συμβούν όταν το ανερχόμενο μάγμα ή τα υγρά υπό πίεση πιέζουν και σπάνε συμπαγή βράχο κάτω από ένα ηφαίστειο, αν και η σεισμική δραστηριότητα από μόνη της δεν σημαίνει ότι θα ακολουθήσει έκρηξη.

Μια μεγάλη έκρηξη θα μπορούσε να απελευθερώσει καυτά σύννεφα αερίου, τέφρας και βράχων στη βόρεια Μαρτινίκα, ενώ ένα πανύψηλο νέφος τέφρας θα μπορούσε να αναγκάσει τις αεροπορικές εταιρείες να αλλάξουν δρομολόγιο ή να ακυρώσουν πτήσεις σε περιοχές της Καραϊβικής.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι δεν έχουν προειδοποιήσει ότι επίκειται έκρηξη και προς το παρόν δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι η Φλόριντα αντιμετωπίζει άμεση απειλή.

Από τον Μάιο, οι επιστήμονες έχουν επίσης ανιχνεύσει αρκετές ίντσες κίνησης του εδάφους γύρω από την κορυφή του όρους Pelée. Το έδαφος μετατοπίζεται επί του παρόντος με ρυθμό σχεδόν μισής ίντσας το μήνα, αν και αυτή η κίνηση επιβραδύνθηκε ελαφρώς κατά την τελευταία περίοδο τεσσάρων εβδομάδων.

Το Παρατηρητήριο Ηφαιστείων και Σεισμολογίας της Μαρτινίκας ανέφερε σε μια ειδοποίηση: «Η πιθανότητα εκρηκτικής δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα παραμένει χαμηλή.

Ωστόσο, λαμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων που έχουν συσσωρευτεί κατά τους τελευταίους μήνες και έτη, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εξέλιξης της κατάστασης μεσοπρόθεσμα (από εβδομάδες σε μήνες).»

Το επίπεδο συναγερμού για το όρος Pelée είναι επί του παρόντος στο ΚΙΤΡΙΝΟ, πράγμα που σημαίνει ότι το ηφαίστειο δείχνει σημάδια αυξημένης αναταραχής, συμβουλευτικού επιπέδου ή μειωμένης δραστηριότητας μετά από υψηλότερο συναγερμό.

Σχεδόν όλοι οι σεισμοί που καταγράφηκαν αυτή την εβδομάδα ήταν ρηχοί, χτυπώντας από μισό μίλι έως λίγο περισσότερο από ένα μίλι κάτω από την κορυφή του όρους Pelée.

Οι ειδικοί σημείωσαν ότι κανένας από τους σεισμούς δεν έχει γίνει αισθητός από τους ανθρώπους στο έδαφος, καθώς έχουν φτάσει μόνο σε μέγεθος 1 Ρίχτερ.

Ένας βαθύς σεισμός δεν σηματοδοτεί ότι επίκειται έκρηξη, αλλά οι επαναλαμβανόμενες δονήσεις σε αυτή τη ζώνη θα μπορούσαν να παρέχουν μια σημαντική ένδειξη για το τι συμβαίνει κάτω από το ηφαίστειο.

Εν τω μεταξύ, το έδαφος γύρω από την κορυφή του όρους Pelée συνεχίζει να διογκώνεται προς τα έξω.

Η διόγκωση του εδάφους είναι σημάδι έκρηξης ηφαιστείου επειδή το ανερχόμενο μάγμα γεμίζει υπόγειους θαλάμους, αυξάνοντας την πίεση και σπρώχνοντας την επιφάνεια προς τα πάνω.