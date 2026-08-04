Φωτογραφίες ντοκουμέντο από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς που κατέκαψε Αττική και Βοιωτία

Snapshot Η πυρκαγιά στην Αττική και Βοιωτία προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα καλώδια ταλαντώθηκαν και ήρθαν σε επαφή λόγω ισχυρών ανέμων, προκαλώντας σπινθήρες που άναψαν ξερά χόρτα.

Φωτογραφίες ντοκουμέντο δείχνουν τοπική τήξη και παραμόρφωση των αλουμινένιων κλώνων στα καλώδια.

Τα κατασχεμένα καλώδια αποτέλεσαν βασικά στοιχεία στη δικογραφία και την έρευνα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η έρευνα οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση. Snapshot powered by AI

Τα ίχνη που άφησε η πυρκαγιά που κατέκαψε Αττική και Βοιωτία στα καλώδια μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αποτυπώνονται σε φωτογραφίες ντοκουμέντο, που έφερε στο φως της δημοσιότητας η ΕΡΤ.

Η επαφή που είχαν μεταξύ τους δημιούργησε σπινθήρες που έπεσαν σε ξερά χόρτα και έτσι προκλήθηκε η φωτιά.

Στην πρώτη φωτογραφία διακρίνεται τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας που φέρει εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου. Συγκεκριμένα, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων, ευρήματα που, σύμφωνα με το πόρισμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, είναι συμβατά με την εκδήλωση βραχυκυκλώματος.

Στη δεύτερη φωτογραφία αποτυπώνεται επίσης καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλλοίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Σύμφωνα με την αυτοψία και την τεχνική έκθεση της Πυροσβεστικής, τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων, ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους, προκαλώντας το βραχυκύκλωμα.

Στις υπόλοιπες φωτογραφίες απεικονίζονται τα καλώδια που κατασχέθηκαν από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και συμπεριλήφθηκαν στη δικογραφία ως πειστήρια. Τα συγκεκριμένα ευρήματα αποτέλεσαν βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων για την υπόθεση

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