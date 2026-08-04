Φωτιά στη Δυτική Αττική: Πώς οι αντιπυρικές ζώνες έσωσαν τα Βίλια

Snapshot Οι αντιπυρικές ζώνες και οι καθαρισμοί νεκρής βλάστησης βοήθησαν να μείνει άθικτο μεγάλο τμήμα δάσους κοντά στα Βίλια παρά την πυρκαγιά.

Η φωτιά πέρασε έρπουσα σε πολλά σημεία λόγω των προληπτικών έργων αντιπυρικής προστασίας.

Οι υπάρχουσες αντιπυρικές ζώνες και δρόμοι συνέβαλαν στον έλεγχο και την καταστολή της πυρκαγιάς.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς διανοίχθηκαν ειδικές ζώνες καταστολής από τα αρμόδια όργανα για να περιοριστεί η εξάπλωση.

Η συνεργασία των δυνάμεων και η χρήση αντιπυρικών ζωνών στην περιοχή Ψάθας έφεραν αποτελέσματα στον περιορισμό της πυρκαγιάς προς τα Βίλια. Snapshot powered by AI

Μικρές αχτίδες αισιοδοξίας γεννήθηκαν από τις αναφορές κατοίκων πως ένα μεγάλο τμήμα δάσους πέριξ του Κρύου Πηγαδιού και της Ψάθας, κοντά στα Βίλια, στη Δυτική Αττική, έμεινε άθικτο από τη μεγάλη φωτιά που καίει εδώ και ημέρες, παρά την ένταση του πύρινου μετώπου.

Σε πολλά σημεία από τα οποία πέρασε η πυρκαγιά το δάσος δεν κάηκε και η φωτιά πέρασε έρπουσα από κάτω, επειδή είχαν γίνει έργα antinero με αντιπυρικές ζώνες και καθαρισμούς νεκρής βλάστησης, και ξερόχορτων, όπως εξηγούν πηγές του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως αντιπυρικές ζώνες υπήρχαν εστεγασμένες παντού, όπως και δρόμοι. Και τόνιζαν επίσης, πως οι ζώνες που διανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων αλλά ειδικά ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα στην Ψάθα, όπου χθες το βράδυ με αυτές τις αντιπυρικές ζώνες και τη συνεργασία όλων οι δυνάμεις κατάφεραν να σταματήσουν την πυρκαγιά προς Ψάθα ακριβώς στη ζώνη αυτή.

Στιγμιότυπο από διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης

Στιγμιότυπο από διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης

Στιγμιότυπο από διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης

Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορά προς νότο στην περιοχή Αγίου Νεκταριου- Κρύο Πηγάδι - Αγία Παρασκευή και έκοψε την πυρκαγιά όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά με κίνδυνο για Βιλλια:

Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορά προς νότο στην περιοχή Αγίου Νεκταριου- Κρύο Πηγάδι - Αγία Παρασκευή

H μεγάλη αντιπυρική ζώνη που έγινε βορειοανατολικά του Αγίου Νεκταριου για να αποκλειστεί η επέκταση της πυρκαγιάς προς Βιλια και Πάρνηθα

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