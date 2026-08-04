Η πολύ μυστική συνάντηση Χαμενεΐ - Πεζεσκιάν στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου - Άκουγαν μόνο φωνές

Snapshot Ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει εξαφανισμένος και δεν έχει συναντηθεί δια ζώσης με την επίσημη ηγεσία, παρά μόνο μέσω αντιπροσώπων.

Υπήρξε μυστική συνάντηση μεταξύ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, όπου δεν είδαν ο ένας τον άλλον αλλά άκουγαν μόνο φωνές.

Ο Πεζεσκιάν θεώρησε ταπεινωτική τη συμπεριφορά των σωματοφυλάκων που δεν του επέτρεψαν να σφίξει το χέρι του Χαμενεΐ και εξέφρασε αμφιβολίες για την ταυτότητα του ατόμου που συνάντησε.

Αιτήματα του Πεζεσκιάν για νέες συναντήσεις με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχουν απορριφθεί, ενώ ο ίδιος έχει απειλήσει ή παραιτηθεί πολλές φορές.

Υπάρχουν αναφορές ότι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών προσπαθούν να εντοπίσουν το ηχητικό αρχείο του Χαμενεΐ για να διαπιστώσουν την υγεία και την τοποθεσία του. Snapshot powered by AI

Ο νέος Αγιατολάχ του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει εξαφανισμένος από προσώπου γης, πυροδοτώντας κάθε λογής σενάρια ακόμα και για το αν είναι ζωντανός.

Κανείς από την επίσημη ηγεσία του Ιράν δεν φαίνεται να έχει συναντηθεί μαζί του δια ζώσης, παρά μόνο με προφορικές εντολές, και δια αντιπροσώπων, υπό τον φόβο εξόντωσής του. Όμως το αντιπολιτευόμενο Iran International, υποστηρίζει ότι υπήρξε μία τουλάχιστον μυστική συνάντηση του Αγιατολάχ με τον Ιρανό πρόεδρο, Μασούντ Πεζεσκιάν, η οποία ήταν ιδιαίτερη, καθώς έγινε στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου για λόγους ασφαλείας, παρουσία γιατρών.

Το ιρανικό μέσο αποκαλύπτει λεπτομέρειες αυτής της συνάντησης, επικαλούμενο αποκλειστικές πληροφορίες, ενώ σημειώνει ότι προέκυψε μετά από επανειλημμένα αιτήματα του Πεζεσκιάν και την απειλή του να παραιτηθε.

Η συνάντηση στο πίσω κάθισμα ενός αυτοκινήτου, παρουσία της ιατρικής συνοδείας του Χαμενεΐ έγινε σε άγνωστη τοποθεσία, αλλά σε «εγκάρδιο κλίμα», κάτι που φαίνεται πως ανετράπη αμέσως μετά.

ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد او، رهبر غائب نظام را در صندلی عقب یک ماشین در مکانی نامعلوم ملاقات کرده. پزشکیان در این دیدار نتوانست چهره مجتبی را ببیند و فقط صدایش را شنیده.



گزارشی از مجتبا پورمحسن pic.twitter.com/RbKouWSZ5n — ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 3, 2026

Ο Πεζεσκιάν μεταφέρθηκε σε μια μυστική τοποθεσία σε άγνωστο σημείο της Τεχεράνης, για να συναντήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο πίσω κάθισμα ενός επαγγελματικού οχήματος με φιμέ τζάμια.

Σύμφωνα με αυτές τις πηγές, η συνομιλία τους κράτησε μόνο λίγα λεπτά και μετά ζητήθηκε από τον επικεφαλής της 14ης κυβέρνησης να αποχωρήσει.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, οι σωματοφύλακες του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν επέτρεψαν στον Πεζεσκιάν να του σφίξει το χέρι. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κατάσταση όπου οι δύο πλευρές μπορούσαν να ακούσουν μόνο τη φωνή της άλλης.

Σύμφωνα με πηγές, αυτά τα περιστατικά εξόργισαν τον Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος θεώρησε μια τέτοια συμπεριφορά ταπεινωτική.

Σύμφωνα με κάποιους στο γραφείο του προέδρου, ρώτησε αν το άτομο που είχε συναντήσει στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου ήταν πραγματικά ο ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας επειδή είχε ακούσει μόνο τη φωνή του.

Δεν είναι σαφές εάν αυτό οφειλόταν στον θυμό του γιατρού ή αν είχε πραγματικά αμφιβολίες για την ταυτότητα του ατόμου που συνάντησε.

Σύμφωνα με πηγές του Iran International, ο Πεζεσκιάν ζήτησε πρόσφατα άλλη μια συνάντηση με τον Mojtaba Khamenei, αυτή τη φορά στην κατοικία του Ανώτατου Ηγέτη, αλλά αυτό το αίτημα έχει απορριφθεί προς το παρόν.

Την Κυριακή, 2 Αυγούστου, ο ιστότοπος της εφημερίδας Hamshahri δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο που ισχυρίζεται ότι οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να εντοπίσουν το ηχητικό αρχείο του Χαμενεΐ και να βρουν την κρυψώνα του υπολογίζοντας την ηχητική ενέργεια, αναλύοντας τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου και ελέγχοντας τον θόρυβο του περιβάλλοντος.

Το βίντεο ανέφερε επίσης ότι οι ξένες υπηρεσίες πληροφοριών θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν ανάλυση συντονισμού για να προσδιορίσουν την έκταση του τραυματισμού ή του άγχους του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ένας ισχυρισμός που εγείρει αμφιβολίες για την υγεία του.

Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ είπε πριν από τρεις εβδομάδες ότι υπήρχε 90% πιθανότητα να σκοτωθεί ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ήταν ζωντανός.

Σε συνέντευξή του στις 9 Ιουλίου στον ιστότοπο «Story of War», ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγκτσί είπε: «Δεν έχω συναντήσει τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και μόνο λίγοι άνθρωποι έχουν συναντηθεί μαζί του».

Μια μέρα αργότερα, ο Μασούντ Πεζεσκιάν είπε σε ομιλία του ότι ο αριθμός των συναντήσεων με τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είχε αυξηθεί.

Εν τω μεταξύ, ο Μοχάμαντ Μπακέρ Χαρραζί, κουνιάδος του Μασούντ Χαμενεΐ, ενός άλλου γιου του Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σε βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα 3 Αυγούστου ότι ο Ανώτατος Ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας προειδοποίησε επίσημα και δημόσια ότι εάν παραιτηθεί ο Μασούντ Πεζεσκιάν, αυτή τη φορά θα αποδεχθεί την παραίτησή του.

Ο Πεζεσκιάν σύμφωνα με τον Χαραζί έχει παραιτηθεί ή απειλήσει να παραιτηθεί 28 φορές!