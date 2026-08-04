Φολέγανδρος: Νεκρή 79χρονη που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τη θάλασσα

Μία 79χρονη, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θάλασσα σε περιοχή της Φολέγανδρου δεν τα κατάφερε παρά τις προσπάθειες των διασωστών και λίγο αργότερα κηρύχθηκε νεκρή.

Η άτυχη ηλικιωμένη, σύμφωνα με το naxostimes, εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή κοντά στην παραλία Καραβοστάση, το μεσημέρι της Δευτέρας, και άμεσα ειδοποιήθηκε το λιμενικό.

Ανασύρθηκε από τη θάλασσα με γιατρούς και στέλεχος της Ακτοφυλακής, να προχωρούν σε ανάνηψη αλλά δεν στάθηκε δυνατή.

Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φολεγάνδρου, όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Φως στα αίτια του θανάτου της αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση.