Κατερίνα Μουτσάτσου: Αποχώρησε από το κόμμα Καρυστιανού

Snapshot Η Κατερίνα Μουτσάτσου ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την ομάδα Πολιτισμού του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.

Η Μουτσάτσου εξέφρασε ευγνωμοσύνη προς τους συνεργάτες της και δήλωσε πως συνεχίζει να αγωνίζεται για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση.

Η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ίδιου κόμματος, ανακοίνωσε επίσης την παραίτησή της.

Η Ιωαννίδου ευχαρίστησε τους συνεργάτες της και ευχήθηκε επιτυχία στο κίνημα, εκφράζοντας την ελπίδα να συναντηθούν ξανά στο μέλλον.

Οι αποχωρήσεις αυτές αποτελούν μέρος ενός συνεχιζόμενου κύματος αποχωρήσεων από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Snapshot powered by AI

Την αποχώρησή της από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ανακοίνωσε η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτου, με δήλωσή της.

Μέχρι πρότινος, η Κατερίνα Μουτσάτσου ήταν μέλος της Ομάδας Πολιτισμού του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού. Η δήλωσή της:

«Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα Πολιτισμού επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδα αυτής.

Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια. Εύχομαι καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στον δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι μας ανεξαιρέτως, και δηλώνω ότι δεν παύω να αγωνίζομαι για αυτό το «όνειρο» που μας συνδέει όλους, και που αναζητά δημοκρατία, ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση».

Εκτός Ελπίδας για τη Δημοκρατία και η Μαρία Ιωαννίδου

Επίσης, την παραίτησή της από το κόμμα ανακοίνωσε και το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Μαρία Ιωαννίδου, δηλώνοντας:

«Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη συνεργασία, τις συζητήσεις και τις στιγμές που μοιραστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα ολοκληρώνεται για μένα αυτός ο κύκλος, όμως κρατώ μόνο εκτίμηση για όλους εσάς και εύχομαι ολόψυχα το Κίνημα να πετύχει τους στόχους για τους οποίους δημιουργήθηκε.

Σας εύχομαι δύναμη, υγεία και καλή συνέχεια στο έργο σας. Ελπίζω οι δρόμοι μας να συναντηθούν ξανά στο μέλλον, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Να είστε όλες και όλοι καλά»

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