Η σκοτεινή πλευρά του Σεν Τροπέ: Από τη γαλλική φινέτσα στους influencers και τις υπέρογκες χρεώσεις

Το Σεν Τροπέ χάνει την άίγλη και τη γαλλική φινέτσα του λένε οι επικριτές για το «στολίδι» κάποτε της Γαλλικής Ριβιέρας. Υπερτιμημένο και γεμάτο με πλήθη άπό influencers μετατρέπεται σε μία σκιά του παλιού εαυτού του,  γράφει η Daily Mail 

Νατάσα Παυλοπούλου

Η σκοτεινή πλευρά του Σεν Τροπέ: Από τη γαλλική φινέτσα στους influencers και τις υπέρογκες χρεώσεις
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το Σεν Τροπέ χάνει την αυθεντική ταυτότητά του, καθώς μετατρέπεται σε έναν υπερτιμημένο τουριστικό προορισμό γεμάτο με influencers και ξέφρενα πάρτι.
  • Παραδοσιακά καταστήματα και ξενοδοχεία αντικαθίστανται από διεθνή εμπορικά σήματα, με αποτέλεσμα την απώλεια της γαλλικής φινέτσας και την αύξηση των υπέρογκων χρεώσεων.
  • Οι τιμές στα παραθαλάσσια κλαμπ και τα εστιατόρια είναι εξωφρενικές, με κρατήσεις VIP τραπεζιών να κοστίζουν έως και 1.500 ευρώ για τέσσερα άτομα.
  • Παρά την παρουσία διασημοτήτων, πολλοί επισκέπτες επισημαίνουν ότι το Σεν Τροπέ έχει χάσει τη γοητεία και την ουσιαστική ταξιδιωτική εμπειρία, που αντικαθίσταται από το κυνήγι φωτογραφιών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Εναλλακτικοί προορισμοί στη Γαλλική Ριβιέρα προσφέρουν αυθεντικότητα και ήσυχη πολυτέλεια, σε αντίθεση με το υπερβολικά εμπορευματοποιημένο Σεν Τροπέ.
Snapshot powered by AI

Το Σεν Τροπέ υπήρξε για δεκαετίες η απόλυτη επιτομή της αίγλης και του εκλεπτυσμένου γαλλικού στυλ στη Ριβιέρα, ένας τόπος όπου η διακριτική πολυτέλεια συναντούσε την αυθεντική ατμόσφαιρα της παλιάς Ευρώπης. Σήμερα, το θρυλικό θέρετρο μοιάζει να χάνει την ταυτότητά του, καθώς μετατρέπεται σταδιακά σε ένα σκηνικό επίδειξης πλούτου που «βουλιάζει» στην κουλτούρα των influencers, τις παραγωγές ριάλιτι και τα ξέφρενα πάρτι.

Η μετάλλαξη του λαμπερού λιμανιού της Κυανής Ακτής αποτυπώνεται έντονα στις μαρτυρίες επισκεπτών και ντόπιων, οι οποίοι σημειώνουν ότι ο αυθεντικός χαρακτήρας της περιοχής αντικαθίσταται από απρόσωπα διεθνή concepts που θα μπορούσαν να βρίσκονται στο Ντουμπάι, το Μαϊάμι ή το Παρίσι.

https://www.instagram.com/p/DbIVm6YAoEZ/

Ανεξάρτητα καφέ, παραδοσιακά ξενοδοχεία και ιστορικά κτήρια δίνουν τη θέση τους σε εμπορικά σήματα, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν πλέον λόγο για μια «πόλη μάρκας». Παράλληλα, οι εξωφρενικές τιμές στα παραθαλάσσια κλαμπ και τα εστιατόρια προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Οι ελάχιστες καταναλώσεις για την κράτηση ενός τραπεζιού VIP μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.500 ευρώ για μια παρέα τεσσάρων ατόμων, ξεπερνώντας συχνά το συνολικό κόστος των μεταφορικών και της διαμονής των επισκεπτών.

t.jpg

Τους καλοκαιρινούς μήνες, προσελκύει αστέρες όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Κέιτ Μος, η Μπιγιονσέ, ο Τζέι-Ζι και η Ναόμι Κάμπελ, ενώ ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ απόλαυσαν πρόσφατα μια ηλιόλουστη διαμονή στο Σεν Τροπέ, όπου γιόρτασαν τα 65α γενέθλια του ηθοποιού. Όταν γίνεται πολυσύχναστο και γεμάτο με influencers, χάνει μέρος της γοητείας του.

Αν και το Σεν Τροπέ εξακολουθεί να προσελκύει διεθνείς προσωπικότητες του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, η καθημερινότητα της τουριστικής περιόδου απέχει πολύ από την κομψότητα του παρελθόντος. Πολλοί ταξιδιώτες επισημαίνουν ότι το κυνήγι της ιδανικής φωτογραφίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εκτοπίσει την ουσιαστική εμπειρία του ταξιδιού.

h.jpg

Γιοτ και επίδειξη πλούτου όπου κι αν κοιτάξει κανείς

Χάνει την ταυτότητά του ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη της Γαλλίας

Μία χρήστης του Instagram, η @olgathefounder, κοινοποίησε πρόσφατα ένα βίντεο λέγοντας: «Θα πω κάτι αντιδημοφιλές: Το Σεν Τροπέ χάνει την ψυχή του». Εξήγησε στη λεζάντα: «Μετά τις 20 Ιουλίου είδα το Σεν Τροπέ να γίνεται πλουσιότερο, πιο αποστειρωμένο. και πολύ λιγότερο γαλλικό».

«Η πολυτέλεια δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα.Το πρόβλημα ξεκινά όταν οι καφετέριες, τα ξενοδοχεία και τα παλιά κτήρια αντικαθίστανται από έννοιες που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο Παρίσι, το Μαϊάμι, το Ντουμπάι ή οπουδήποτε αλλού.Ο προορισμός μπορεί να φαίνεται πιο ακριβός, αλλά σιγά σιγά γίνεται λιγότερο αυθεντικός. Μερικοί άνθρωποι δεν ταξιδεύουν πλέον για να ζήσουν την εμπειρία ενός τόπου. Ταξιδεύουν επειδή η κοινωνία τους το λέει...Πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί πρόοδο ή μήπως παρακολουθούμε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη της Γαλλίας να χάνει την ταυτότητά του;» καταλήγει.

Πλάνα από το δημοφιλές κλαμπ Nikki Beach, όπου συχνάζουν διασημότητες όπως η Mαράια Κάρεϊ και η Μαντόνα που κοινοποιήθηκαν από τον χρήστη @theloudquietness, συνοδεύονται από τη λεζάντα: «Αυτό που κάποτε ήταν ο ιδανικός προορισμός για το πλήθος που ήθελες να δεις και να σε δει, τώρα είναι ο προορισμός που σε χρεώνει. Τραπέζια resreve για άτομα που δεν έχουν ακούσει ποτέ για το μέρος. Σαμπάνια που σερβίρεται από το προσωπικό που φαίνεται τόσο κουρασμένο από το μέρος όσο κι εσείς.»

t.jpg

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Κανένας άνθρωπος με τα λογικά του δεν θα πήγαινε στο Σεν Τροπέ το καλοκαίρι». «Τα κλαμπ στην παραλία του Σεν Τροπέ είναι μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των πολυτελών ταξιδιών», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ άλλοι περιέγραψαν την περιοχή ως «υπερβολικά διαφημισμένη» και «πολύ ακριβή για αυτό που είναι». «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Σεν Τροπέ βρίσκεται στο αποκορύφωμα των τιμών πολυτελείας. Το φαγητό, τα ποτά, ακόμη και οι ξαπλώστρες στην παραλία κοστίζουν πολύ περισσότερο. Πρέπει να σκεφτείτε αν αξίζει τον κόπο», έγραψε ο λογαριασμός @montecarlotravellers στο Instagram.

Για όσους αναζητούν την ηρεμία, την αυθεντικότητα και την «ήσυχη πολυτέλεια», η Γαλλική Ριβιέρα διαθέτει ακόμα κρυμμένους θησαυρούς. Προορισμοί όπως το Βιλφράνς-Σιρ-Μερ, το νησί Πορκερόλ, το Μπολιέ-Σιρ-Μερ, η Λα Τουρμπί και το Τουρέτ-Σιρ-Λου προσφέρουν ειδυλλιακά τοπία και αυθεντική γαλλική φιλοξενία, μακριά από τον συνωστισμό και τις υπερβολές του Σεν Τροπέ, καταλήγει το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail.

t.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:13ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες-Άγρια δολοφονία 68χρονου έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση: Τον σκότωσαν με σφυρί ή ματσόλα, κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση ελικοπτέρων: Τι ψάχνει το Ελληνικό FBI

15:10ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Γυναίκα έφτιαξε αναπηρικό καροτσάκι για γατάκι με τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη - Η ιστορία του μικρού Gelato - Δείτε βίντεο

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Λάκης Χαλκιάς: Την Πέμπτη στο Α' Νεκροταφείο δημοσία δαπάνη η κηδεία του σπουδαίου ερμηνευτή

14:51ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Λάκης Χαλκιάς: Τα άγνωστα τραγούδια του και οι μεγάλες επιτυχίες

14:48ΚΟΣΜΟΣ

Το Σεν Τροπέ «χάνει την ψυχή του»: Από τη γαλλική φινέτσα στους influencers και τις εξωφρενικές χρεώσεις «Αν έχεις σώας τας φρένας, δεν πας καλοκαίρι...»

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Πήλιο: Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο - Ξεκίνησε από σκουπίδια σε γκρεμισμένο σπίτι

14:42LIFESTYLE

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά: Οκτώ διάσημα ζευγάρια που γνώρισαν την αληθινή αγάπη μετά τα 40

14:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε υπόγειο εργοταξίου στον Πειραιά

14:30ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Μυτιλήνη την Τετάρτη

14:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Το διάσημο μπλε χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία και η αναπάντεχη δράση κατά του καρκίνου - Τι δείχνει νέα μελέτη για τον μηχανισμό των μεταστάσεων

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας - Έρευνα της Πυροσβεστικής για εμπρησμό

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο επιθεωρητής - συντηρητής δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Κιλκίς: Φωτιά στην περιοχή Κοτύλη - Έρευνα της Πυροσβεστικής για εμπρησμό

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας και ξηρός καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, πότε αναμένεται η κορύφωση

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Υπουργείο Πολιτισμού: Παραδόθηκαν δύο εμβληματικοί βυζαντινοί ναοί στην Καστοριά - Σύντομα έτοιμο και το Τέμενος Κουρσούμ

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου - Τι είπε στις Αρχές

13:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λύγισε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης: «Πατέρα, δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία»

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Η Kaizen Gaming έφερε το Μουντιάλ στο δικό της «γήπεδο»

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνική πρόταση για τη μετανάστευση: Αναστολή ασύλου για απόπειρα εισβολής όπως στη Θέουτα και τον Έβρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: «Δεν θέλαμε ποτέ να τον παντρευτεί» - Ξεσπά η οικογένεια της Αμερικανίδας συζύγου του Αφγανού δολοφόνου - Τι είπε στις Αρχές

21:57ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του 15Αύγουστου με βάση τα μοντέλα GFS και ECMWF - Έρχονται εκπλήξεις

07:24ΣΕΙΣΜΟΙ

Εφιαλτική προειδοποίηση για μεγάλο σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά: Έρχεται άνοδος θερμοκρασίας και ξηρός καιρός το επόμενο δεκαπενθήμερο, πότε αναμένεται η κορύφωση

14:18ΦΑΡΜΑΚΟ

Το διάσημο μπλε χάπι για τη στυτική δυσλειτουργία και η αναπάντεχη δράση κατά του καρκίνου - Τι δείχνει νέα μελέτη για τον μηχανισμό των μεταστάσεων

14:42LIFESTYLE

Ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά: Οκτώ διάσημα ζευγάρια που γνώρισαν την αληθινή αγάπη μετά τα 40

09:27ΚΟΣΜΟΣ

Ζευγάρι βρέθηκε νεκρό μετά την 40ή επέτειο γάμο του - Σκότωσε τον άνδρα της και αυτοκτόνησε

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Ψάθα: Συνελήφθη ο αδελφός αντιδήμαρχου - Έπεσε με το αυτοκίνητό του στα συντρίμμια του ελικοπτέρου

12:42ANNOUNCEMENTS

Γιώργος Νταλάρας «Ρεμπέτικο» - Δύο μεγάλες παραστάσεις: 3 και 24 Σεπτεμβρίου

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβέστες για ρεπόρτερ που γέλασε στην πυρκαγιά: «Οι ανθρωποφάγοι του πληκτρολογίου ας δείξουν λίγη αυτοσυγκράτηση»

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Νέα πληρωμή αναδρομικών – Ποιοι κερδίζουν έως 20.000 ευρώ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Αδέρφια έπιασαν καρχαρία τίγρη στη Μασαχουσέτη: Γιατί η εμφάνισή του προκαλεί ανησυχία

14:17ΕΛΛΑΔΑ

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική βλάστηση στην Πλαταριά Θεσπρωτίας - Έρευνα της Πυροσβεστικής για εμπρησμό

13:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Άγιο Λαυρέντιο στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:33ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Από ασυνόδευτος πρόσφυγας και εθελοντής στην Αθήνα στην δολοφονία της Βρετανίδας - Το προφίλ του Αφγανού πυγμάχου που μετέφερε το πτώμα σε βαλίτσα

17:44LIFESTYLE

Η απάντηση του διευθυντή ειδήσεων του OPEN για το γέλιο της ρεπόρτερ στη φωτιά: «Ας κρατήσουμε, ένα κλαδάκι κατανόησης και δυο λέξεις συγχώρεσης»

12:17ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης με πρωταγωνιστή Έλληνα γιατρό - Οι κατηγορίες και η επιστροφή στην Ελλάδα

12:33ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Άγγλοι τουρίστες πλήρωσαν τα νερά των πυροσβεστών

12:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ιωάννης Βαρβιτσιώτης: Συγκίνηση στον τελευταίο αποχαιρετισμό στη Μητρόπολη Αθηνών - Ποιοι έδωσαν το παρών - Εικόνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ