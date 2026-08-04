Η σκοτεινή πλευρά του Σεν Τροπέ: Από τη γαλλική φινέτσα στους influencers και τις υπέρογκες χρεώσεις

Snapshot Το Σεν Τροπέ χάνει την αυθεντική ταυτότητά του, καθώς μετατρέπεται σε έναν υπερτιμημένο τουριστικό προορισμό γεμάτο με influencers και ξέφρενα πάρτι.

Παραδοσιακά καταστήματα και ξενοδοχεία αντικαθίστανται από διεθνή εμπορικά σήματα, με αποτέλεσμα την απώλεια της γαλλικής φινέτσας και την αύξηση των υπέρογκων χρεώσεων.

Οι τιμές στα παραθαλάσσια κλαμπ και τα εστιατόρια είναι εξωφρενικές, με κρατήσεις VIP τραπεζιών να κοστίζουν έως και 1.500 ευρώ για τέσσερα άτομα.

Παρά την παρουσία διασημοτήτων, πολλοί επισκέπτες επισημαίνουν ότι το Σεν Τροπέ έχει χάσει τη γοητεία και την ουσιαστική ταξιδιωτική εμπειρία, που αντικαθίσταται από το κυνήγι φωτογραφιών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Εναλλακτικοί προορισμοί στη Γαλλική Ριβιέρα προσφέρουν αυθεντικότητα και ήσυχη πολυτέλεια, σε αντίθεση με το υπερβολικά εμπορευματοποιημένο Σεν Τροπέ. Snapshot powered by AI

Το Σεν Τροπέ υπήρξε για δεκαετίες η απόλυτη επιτομή της αίγλης και του εκλεπτυσμένου γαλλικού στυλ στη Ριβιέρα, ένας τόπος όπου η διακριτική πολυτέλεια συναντούσε την αυθεντική ατμόσφαιρα της παλιάς Ευρώπης. Σήμερα, το θρυλικό θέρετρο μοιάζει να χάνει την ταυτότητά του, καθώς μετατρέπεται σταδιακά σε ένα σκηνικό επίδειξης πλούτου που «βουλιάζει» στην κουλτούρα των influencers, τις παραγωγές ριάλιτι και τα ξέφρενα πάρτι.

Η μετάλλαξη του λαμπερού λιμανιού της Κυανής Ακτής αποτυπώνεται έντονα στις μαρτυρίες επισκεπτών και ντόπιων, οι οποίοι σημειώνουν ότι ο αυθεντικός χαρακτήρας της περιοχής αντικαθίσταται από απρόσωπα διεθνή concepts που θα μπορούσαν να βρίσκονται στο Ντουμπάι, το Μαϊάμι ή το Παρίσι.

https://www.instagram.com/p/DbIVm6YAoEZ/

Ανεξάρτητα καφέ, παραδοσιακά ξενοδοχεία και ιστορικά κτήρια δίνουν τη θέση τους σε εμπορικά σήματα, με αποτέλεσμα πολλοί να κάνουν πλέον λόγο για μια «πόλη μάρκας». Παράλληλα, οι εξωφρενικές τιμές στα παραθαλάσσια κλαμπ και τα εστιατόρια προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Οι ελάχιστες καταναλώσεις για την κράτηση ενός τραπεζιού VIP μπορούν να φτάσουν έως και τα 1.500 ευρώ για μια παρέα τεσσάρων ατόμων, ξεπερνώντας συχνά το συνολικό κόστος των μεταφορικών και της διαμονής των επισκεπτών.

Τους καλοκαιρινούς μήνες, προσελκύει αστέρες όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, η Κέιτ Μος, η Μπιγιονσέ, ο Τζέι-Ζι και η Ναόμι Κάμπελ, ενώ ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ απόλαυσαν πρόσφατα μια ηλιόλουστη διαμονή στο Σεν Τροπέ, όπου γιόρτασαν τα 65α γενέθλια του ηθοποιού. Όταν γίνεται πολυσύχναστο και γεμάτο με influencers, χάνει μέρος της γοητείας του.

Αν και το Σεν Τροπέ εξακολουθεί να προσελκύει διεθνείς προσωπικότητες του κινηματογράφου, της μουσικής και της μόδας, η καθημερινότητα της τουριστικής περιόδου απέχει πολύ από την κομψότητα του παρελθόντος. Πολλοί ταξιδιώτες επισημαίνουν ότι το κυνήγι της ιδανικής φωτογραφίας για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει εκτοπίσει την ουσιαστική εμπειρία του ταξιδιού.

Γιοτ και επίδειξη πλούτου όπου κι αν κοιτάξει κανείς

Χάνει την ταυτότητά του ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη της Γαλλίας

Μία χρήστης του Instagram, η @olgathefounder, κοινοποίησε πρόσφατα ένα βίντεο λέγοντας: «Θα πω κάτι αντιδημοφιλές: Το Σεν Τροπέ χάνει την ψυχή του». Εξήγησε στη λεζάντα: «Μετά τις 20 Ιουλίου είδα το Σεν Τροπέ να γίνεται πλουσιότερο, πιο αποστειρωμένο. και πολύ λιγότερο γαλλικό».

«Η πολυτέλεια δεν ήταν ποτέ το πρόβλημα.Το πρόβλημα ξεκινά όταν οι καφετέριες, τα ξενοδοχεία και τα παλιά κτήρια αντικαθίστανται από έννοιες που θα μπορούσαν να υπάρχουν στο Παρίσι, το Μαϊάμι, το Ντουμπάι ή οπουδήποτε αλλού.Ο προορισμός μπορεί να φαίνεται πιο ακριβός, αλλά σιγά σιγά γίνεται λιγότερο αυθεντικός. Μερικοί άνθρωποι δεν ταξιδεύουν πλέον για να ζήσουν την εμπειρία ενός τόπου. Ταξιδεύουν επειδή η κοινωνία τους το λέει...Πιστεύετε ότι αυτό αποτελεί πρόοδο ή μήπως παρακολουθούμε ένα από τα πιο εμβληματικά μέρη της Γαλλίας να χάνει την ταυτότητά του;» καταλήγει.

Πλάνα από το δημοφιλές κλαμπ Nikki Beach, όπου συχνάζουν διασημότητες όπως η Mαράια Κάρεϊ και η Μαντόνα που κοινοποιήθηκαν από τον χρήστη @theloudquietness, συνοδεύονται από τη λεζάντα: «Αυτό που κάποτε ήταν ο ιδανικός προορισμός για το πλήθος που ήθελες να δεις και να σε δει, τώρα είναι ο προορισμός που σε χρεώνει. Τραπέζια resreve για άτομα που δεν έχουν ακούσει ποτέ για το μέρος. Σαμπάνια που σερβίρεται από το προσωπικό που φαίνεται τόσο κουρασμένο από το μέρος όσο κι εσείς.»

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Κανένας άνθρωπος με τα λογικά του δεν θα πήγαινε στο Σεν Τροπέ το καλοκαίρι». «Τα κλαμπ στην παραλία του Σεν Τροπέ είναι μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των πολυτελών ταξιδιών», έγραψε κάποιος άλλος, ενώ άλλοι περιέγραψαν την περιοχή ως «υπερβολικά διαφημισμένη» και «πολύ ακριβή για αυτό που είναι». «Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το Σεν Τροπέ βρίσκεται στο αποκορύφωμα των τιμών πολυτελείας. Το φαγητό, τα ποτά, ακόμη και οι ξαπλώστρες στην παραλία κοστίζουν πολύ περισσότερο. Πρέπει να σκεφτείτε αν αξίζει τον κόπο», έγραψε ο λογαριασμός @montecarlotravellers στο Instagram.

Για όσους αναζητούν την ηρεμία, την αυθεντικότητα και την «ήσυχη πολυτέλεια», η Γαλλική Ριβιέρα διαθέτει ακόμα κρυμμένους θησαυρούς. Προορισμοί όπως το Βιλφράνς-Σιρ-Μερ, το νησί Πορκερόλ, το Μπολιέ-Σιρ-Μερ, η Λα Τουρμπί και το Τουρέτ-Σιρ-Λου προσφέρουν ειδυλλιακά τοπία και αυθεντική γαλλική φιλοξενία, μακριά από τον συνωστισμό και τις υπερβολές του Σεν Τροπέ, καταλήγει το σχετικό δημοσίευμα της Daily Mail.