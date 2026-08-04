Κιλκίς: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κοτύλη
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής
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- Η φωτιά που ξέσπασε στο Κοτύλη Κιλκίς τέθηκε υπό μερικό έλεγχο την Τρίτη 4/8 το μεσημέρι.
- Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου.
- Ο Δήμος Παιονίας συνεισέφερε στην κατάσβεση με υδροφόρες.
- Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς.
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε κατα τις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης 4/8, στο Κοτύλη Κιλκίς.
Η φωτιά έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.
Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.
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