Κιλκίς: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Κοτύλη

Snapshot Η φωτιά που ξέσπασε στο Κοτύλη Κιλκίς τέθηκε υπό μερικό έλεγχο την Τρίτη 4/8 το μεσημέρι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση και επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με 15 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου.

Ο Δήμος Παιονίας συνεισέφερε στην κατάσβεση με υδροφόρες.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής διερευνά τα αίτια της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε κατα τις 13:00 το μεσημέρι της Τρίτης 4/8, στο Κοτύλη Κιλκίς.

Η φωτιά έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 40 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Παιονίας.

Για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Χαλκιδικής.

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