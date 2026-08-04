ΗΠΑ: Γυναίκα έφτιαξε αναπηρικό καροτσάκι για γατάκι με τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη

Ο λόγος για τον Gelato, ένα γατάκι τριών μηνών, που έχει τραυματιστεί στην σπονδυλική του στήλη

Ειρήνη Κοστιούκ

ΗΠΑ: Γυναίκα έφτιαξε αναπηρικό καροτσάκι για γατάκι με τραυματισμό στη σπονδυλική στήλη
ΚΟΣΜΟΣ
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Όταν η Σέιρ Μόργκαν επέστρεφε στο σπίτι της ένα βράδυ του Ιουλίου μετά από μία βάρδια της, βρέθηκε αντιμέτωπη με κάτι απρόσμενο: Μικρά ορφανά γατάκια, τα οποία ζούσαν μόνα τους στην άκρη ενός δρόμου στο Σινσινάτι.

Αμέσως βγήκε από το αμάξι της και πήγε να τα βοηθήσει. Ωστόσο, αφού έριξε μια προσεκτική ματιά, παρατήρησε ότι ένα από τα γατάκια ήταν ξαπλωμένο στο πλάι, ανίκανο να σταθεί και να περπατήσει.

Έτσι, τα μετέφερε επειγόντως σε ένα τοπικό καταφύγιο ζώων, όπου οι ακτινογραφίες έδειξαν ότι το γατάκι που δεν μπορούσε να κινηθεί είχε τραυματιστεί στη σπονδυλική του στήλη, στο κάτω μέρος της πλάτης του. Το γατάκι, το οποίο ονομάστηκε Gelato, έσερνε τα πίσω πόδια του όταν προσπαθούσε να περπατήσει.

«Ωστόσο, καθώς το γατάκι ζύγιζε μόλις 450 γραμμάρια και είχε ύψος 10 εκατοστά, ήταν πολύ μικρό για τα αναπηρικά αμαξίδια που έχει το καταφύγιο», εξήγησε η Μάλλορι Σμιθ, βοηθός κτηνιάτρου στο καταφύγιο Cincinnati Animal CARE, μιλώντας στην Washington Post.

Η Σμιθ, η οποία έχει αναλάβει προσωπικά την φροντίδα του Gelato, ήθελε να δώσει στο γατάκι τη δυνατότητα να περπατήσει ξανά— και τότε ήταν που είχε μια πρωτότυπη ιδέα.

Gelato - Γατάκι

Ο Gelato, το γατάκι

Καταφύγιο Cincinnati Animal Care μέσω Washington Post

Ξεκίνησε να κατασκευάζει για τον Gelato ένα χειροποίητο αναπηρικό καροτσάκι χρησιμοποιώντας χαρτόνι για τον σκελετό της κατασκευής και δύο αυτοκινητάκια Hot Wheels που της είχε δώσει ένας φίλος της, για ρόδες.

Αφού ολοκλήρωσε το δημιούργημα της, η Σμιθ έβαλε τον Gelato στο αναπηρικό καροτσάκι, και τον έδεσε με μια μικρή κόκκινη ζώνη ασφαλείας για να μην πέσει. Όμως, όταν ο Gelato άρχισε να περπατάει, το χαρτόνι διαλύθηκε.

Gelato - Γατάκι

Η Σμιθ με τον Gelato, το γατάκι

Έτσι, η Σμιθ αγόρασε τέσσερις ξύλινους χάρακες και αντικατέστησε το χαρτόνι με αυτούς. Όταν έβαλε ξανά τον Gelato στο αναπηρικό καροτσάκι, αυτός άρχισε να περπατάει, χωρίς κανένα πρόβλημα.

«Ενθουσιάστηκα πάρα πολύ. Ήταν τόσο χαριτωμένο να τον βλέπω να μπορεί να περπατάει ελέυθερα», είπε η 27χρονη Σμιθ στο αμερικανικό μέσο, εξηγώντας ότι αποκαλεί το αναπηρικό καροτσάκι τον «Θρόνο του Λιονταριού».

Gelato - Γατάκι

Ο Gelato, το γατάκι

Καταφύγιο Cincinnati Animal Care μέσω Washington Post

Αρχικά, ο Gelato φαινόταν να μην νιώθει άνετα με το αναπηρικό του καροτσάκι, αλλά πλέον απολαμβάνει να περιπλανιέται στο διαμέρισμα της Σμιθ, και να παίζει με τις γάτες της: την Wasabi, τη Nona και τη Bake Sale.

Ο Gelato, ο οποίος είναι περίπου 3 μηνών, χρησιμοποιεί το αναπηρικό του καροτσάκι κάθε μέρα ως μέρος της φυσικοθεραπείας του, η οποία έχει ως σκοπό την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της κινητικότητάς του.

Gelato - Γατάκι

Ο Gelato, με το νέο του αναπηρικό καροτσάκι

Cincinnati Animal Care μέσω Washington Post

Πλέον, η υγεία του έχει βελτιωθεί και μπορεί να στέκεται όρθιος χωρίς τη βοήθεια του αναπηρικού του καροτσιού.

«Σίγουρα έχει αποκτήσει μεγάλη αυτοπεποίθηση», είπε η Σμιθ συγκινημένη στην Washington Post.

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