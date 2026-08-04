Σύγκρουση ελικοπτέρων: Τι ψάχνει το Ελληνικό FBI

Snapshot Το Ελληνικό FBI ξεκίνησε την έρευνα για τη σύγκρουση δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, μετά από εντολή εισαγγελέα.

Θα οριστούν τρεις πραγματογνώμονες, μεταξύ των οποίων πιλότος και μηχανικός αεροσκαφών, για τη διερεύνηση του δυστυχήματος.

Γίνεται αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος και στα συντρίμμια, τα οποία θα μεταφερθούν σε φυλασσόμενο χώρο για περαιτέρω εξέταση.

Θα απομαγνητοφωνηθούν οι συνομιλίες των ελικοπτέρων με τους επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδιασμού για να διαπιστωθούν οι εντολές και οι αποστάσεις μεταξύ τους.

Θα ληφθούν καταθέσεις από το πλήρωμα του τραυματισμένου ελικοπτέρου, καθώς και από τους επικεφαλής του εναέριου και επίγειου συντονισμού. Snapshot powered by AI

Το Ελληνικό FBI ξεκινά 24 ώρες μετά την εντολή που έλαβε από τον εισαγγελέα την έρευνα για τη σύγκρουση ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Ψάθα, στη Δυτική Αττική, την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέσα στην ημέρα, θα οριστούν 3 πραγματογνώμονες για τη διερεύνηση του δυστυχήματος. Ανάμεσά τους θα είναι ένας πιλότος και ένας μηχανικός αεροσκαφών.

Την ίδια στιγμή, γίνεται από το πρώτο λεπτό αυτοψία στο σημείο του δυστυχήματος, ενώ αυτοψία στα συντρίμμια θα γίνει από τους διερευνητές, όταν αυτά μεταφερθούν σε φυλασσόμενο χώρο, κάτι που αναμένεται να γίνει τις επόμενες ώρες.

Επιπρόσθετα, θα γίνει απομαγνητοφώνηση των συνομιλιών που είχαν τα ελικόπτερα με τους επικεφαλής του επιχειρησιακού σχεδιασμού εκείνες τις ώρες. Σκοπός είναι να διασαφηνιστεί τι εντολές έλαβαν, τι απόσταση είχαν μεταξύ τους και ποιο ελικόπτερο θα επιχειρούσε πρώτο.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί πως τα συνήθως τα ελικόπτερα Bell, επιχειρούν κατά ζεύγη σε αποστολές αεροπυρόσβεσης.

Αρχικές καταθέσεις θα ληφθούν από το πλήρωμα του έτερου ελικοπτέρου που τελικά προσγειώθηκε και μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένο στο νοσοκομείο.

Επιπρόσθετα θα κληθεί να καταθέσει τόσο ο επικεφαλής του εναέριου, όσο και ο επικεφαλής του επίγειου συντονισμού.

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