Viral βίντεο με το εκκλησάκι του Αρχάγγελου Μιχαήλ που έμεινε αλώβητο στη φωτιά

Ένα πραγματικό θαύμα κατέγραψε οδηγός μηχανής στις καμμένες εκτάσεις της Δυτικής Αττικής που άφησε πίσω της η πύρινη λαίλαπα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που ανήρτησε στα social media - και έχει συγκεντρώσει σε λίγα 24ωρα 2.000.000 προβολές - ανάμεσα σε αποκαΐδια και καμμένο φυσικό πλούτο, ένα εκκλησάκι αφιερωμένο στη μνήμη του Αρχάγγελου Μιχαήλ έμεινε αλώβητο, χωρίς να υποστεί την παραμικρή ζημιά.

Στο θέαμα αυτό, ο οδηγός λύγισε λέγοντας: «Μόλις έφτασα και τρέμω, δεν έχει καεί! Είναι θαύμα. Δεν μπορώ να το πιστέψω Παναγία μου! Τρέμει η καρδιά μου!Δεν το πιστεύω».

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και τα δέντρα, τα οποία ακουμπούσαν στον ιερό ναό παρέμεναν πράσινα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα που είχαν παραδοθεί στις φλόγες.

Στη συνέχεια μπαίνει στο εσωτερικό του ναού, δείχνοντας πως οι εικόνες, τα αντικείμενα και ο χώρος φαίνονται να έχουν παραμείνει ανέπαφα. Όπως φαίνεται στο βίντεο, μέσα στην εκκλησία υπήρχαν ακόμη και λάδια για τα καντήλια, στοιχείο που θα μπορούσε να είχε αποβεί καταστροφικό εάν η φωτιά είχε περάσει στο εσωτερικό.

Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονη συγκίνηση και χιλιάδες σχόλια στο διαδίκτυο, με αρκετούς να τις χαρακτηρίζουν «θαύμα», καθώς δεν είναι πρώτη φορά που ιερός ναός δεν υπέστη ζημιές, ενώ η υπόλοιπη περιοχή είχε παραδοθεί στις φλόγες. Αξίζει να σημειωθεί πάντως πως οι πυροσβέστες υπερέβαλαν εαυτούς τις τελευταίες μέρες, ενώ και οι άνεμοι κόπασαν, με το χειρότερο κομμάτι της φωτιάς να έχει περάσει πλέον.

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