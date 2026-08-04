Σέρρες-Άγρια δολοφονία 68χρονου: Τον σκότωσαν με σφυρί ή ματσόλα, κατέληξε από ακατάσχετη αιμορραγία

Snapshot Ο 68χρονος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στις Σέρρες και ο θάνατός του αποδίδεται σε εγκληματική ενέργεια.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανό σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα.

Η αιτία θανάτου ήταν εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία από τα τραύματα.

Το διαμέρισμα αποκλείστηκε ως σκηνή εγκλήματος και συλλέγονται στοιχεία από την Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Την προανάκριση και έρευνα αναλαμβάνει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Snapshot powered by AI

Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος ενός 68χρονου άνδρα στις Σέρρες, ο οποίος βρέθηκε νεκρός το μεσημέρι του Σαββάτου μέσα στο διαμέρισμά του από τον γιο του.

Αρχικά, οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν τα ακριβή αίτια του θανάτου και η σορός μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης για νεκροψία-νεκροτομή. Ωστόσο, ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στους ερευνητές το γεγονός ότι το εσωτερικό του σπιτιού δεν ήταν αναστατωμένο.

Χτυπήματα από σφυρί ή ματσόλα στη σορό του 66χρονου

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαίωσαν ότι ο 68χρονος έπεσε θύμα ανθρωποκτονίας. Σύμφωνα με την ιατροδικαστή Αποστολία Ακριβούση,έφερε πολλαπλά τραύματα από θλων όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα, στην κοιλιακή χώρα. Τα χτυπήματα προκάλεσαν εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία, η οποία αποδείχθηκε μοιραία.

Στο διαμέρισμα, το οποίο αποκλείστηκε ως σκηνή εγκλήματος, μετέβησαν ήδη στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, προκειμένου να συλλέξουν στοιχεία που θα συμβάλουν στην εξιχνίαση της υπόθεσης. Την προανάκριση και την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.