Εφιαλτική προειδοποίηση για σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα είναι μια γραμμή 800 μιλίων που διασχίζει μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας, περνώντας κοντά από το Λος Άντζελες στα νότια και το Σαν Φρανσίσκο στα βόρεια

Μάνος Χατζηγιάννης

Εφιαλτική προειδοποίηση για σεισμό στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα: «Μπορεί να συμβεί αύριο»
ΣΕΙΣΜΟΙ
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Επιστήμονες συχνά προειδοποιούν ότι στο ρήγμα του Αγίου Ανδρέα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ έχει συσσωρεύσει ενέργεια 1.000 ετών.

Το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα είναι μια γραμμή 800 μιλίων που διασχίζει μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας, περνώντας κοντά από το Λος Άντζελες στα νότια και το Σαν Φρανσίσκο στα βόρεια, και συνδέεται με αρκετά άλλα μεγάλα ρήγματα, κυρίως με το ρήγμα San Jacinto κοντά στο Λος Άντζελες

Μια κορυφαία ειδική σε θέματα σεισμών της Καλιφόρνιας εξέδωσε μια νέα, ανατριχιαστική προειδοποίηση για το «The Big One»: «Μπορεί να συμβεί αύριο»

Νέα μελέτη

Μια νέα μελέτη έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες σχετικά με το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ο καταστροφικός σεισμός «Big One» μπορεί να χτυπήσει νωρίτερα από ό,τι πιστευόταν προηγουμένως.

Το θέμα αναδεικνύει η New York Post.

Η σεισμολόγος του Caltech, Δρ Λούσι Τζόουνς, η οποία ανέπτυξε ένα σενάριο ρήξης του Ρήγματος του Αγίου Ανδρέα μεγέθους 7,8, προειδοποιεί ότι η καταστροφή θα είναι πολύ περισσότερο από μια σύντομη δόνηση και τα μοντέλα της δείχνουν ότι θα προκαλέσει εκτεταμένες, καταστροφικές επιπτώσεις σε ολόκληρη την Καλιφόρνια.

Οι προσομοιώσεις υποδηλώνουν ότι ο σεισμός θα προκαλέσει σχεδόν δύο λεπτά βίαιων, αδιάκοπων δονήσεων, προκαλώντας θανατηφόρο κυκλοφοριακή συμφόρηση και παραλύοντας κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ύδρευσης που διασχίζουν τη γραμμή του ρήγματος.Το ρήγμα αυτό είναι το μακρύτερο της πολιτείας, «και ως εκ τούτου ικανό να προκαλέσει τους μεγαλύτερους σεισμούς», δήλωσε η Δρ. Λούσι Τζόουνς στο ABC 7.

Η σεισμολόγος από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech) ανέφερε ότι, ενώ οι προσομοιώσεις μπορούν να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε πώς θα συμβεί και πώς θα το αισθανθούμε, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί πότε ακριβώς θα χτυπήσει.«Μπορεί να περάσουν άλλα 100 χρόνια. Μπορεί να συμβεί αύριο. Μπορεί, ξέρετε, να συμβεί το επόμενο λεπτό», είπε η Τζόουνς.

Μελέτη του πανεπιστημίου της Βέρνης

Μια μελέτη του Πανεπιστημίου της Βέρνης υποδηλώνει επίσης ότι το κύριο σύστημα ρηγμάτων της Νότιας Καλιφόρνιας βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία 1.000 χρόνια. Ερευνητές του πανεπιστημίου, με επικεφαλής τη Δρ. Λιλιάνα Μπέρκχαρντ, διαπίστωσαν ότι το Cajon Pass, όπου συναντώνται τα ρήγματα του Αγίου Ανδρέα και του Σαν Τζασίντο, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως «πύλη σεισμού» που θα καθορίσει αν μια μελλοντική ρήξη θα εξαπλωθεί και στα δύο συστήματα ρηγμάτων ταυτόχρονα.

Νωρίτερα φέτος, μια μελέτη του Κρατικού Πανεπιστημίου του Όρεγκον έδειξε ότι ένα σεισμικό γεγονός στη ζώνη υποβύθισης της Κασκάδια θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το ρήγμα του Αγίου Ανδρέα.

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