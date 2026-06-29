Το άγνωστο ρήγμα που απειλεί το Λος Άντζελες με σεισμό... τέρας - Η ανασκαφή και η προειδοποίηση

Snapshot Εντοπίστηκε ενεργό, αχαρτογράφητο ρήγμα Shively στην κομητεία Humboldt της Καλιφόρνια με ιστορικό τουλάχιστον τεσσάρων μεγάλων σεισμών τα τελευταία 20.000 χρόνια.

Το ρήγμα Shively μπορεί να προκαλέσει σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ, αν επιβεβαιωθεί η επέκτασή του πέρα από τα 3 χιλιόμετρα που έχουν χαρτογραφηθεί μέχρι στιγμής.

Το ρήγμα βρίσκεται στη ζώνη Mendocino Triple Junction, όπου συγκρούονται τρεις τεκτονικές πλάκες, καθιστώντας την περιοχή τη πιο σεισμικά ενεργή στην Καλιφόρνια.

Οι επιστήμονες εξετάζουν τη σύνδεση του ρήγματος Shively με το ρήγμα San Andreas ή τη ζώνη καταβύθισης Cascadia, δύο από τις πιο επικίνδυνες σεισμικές πηγές στη Βόρεια Αμερική.

Πρόσφατος σεισμός 5,6 Ρίχτερ στη Βόρεια Καλιφόρνια υπογραμμίζει την αυξημένη σεισμική δραστηριότητα, με πιθανότητες για νέους σεισμούς άνω των 3,0 Ρίχτερ μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Οι πανύψηλες σεκόγιες της Καλιφόρνιας στέκονται εδώ και καιρό πάνω από μια «κρυφή» απειλή σεισμού που θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές αν ενεργοποιηθεί.

Οι γεωλόγοι επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός μέχρι πρότινος αχαρτογράφητου ενεργού ρήγματος στην κομητεία Humboldt, αφού εντόπισαν στοιχεία ότι έχει προκαλέσει τουλάχιστον τέσσερις μεγάλους σεισμούς τα τελευταία 20.000 χρόνια.

Το ρήγμα Shively βρίσκεται κοντά στη μικρή κοινότητα Shively, μέσα στη ζώνη Mendocino Triple Junction, όπου τρεις τεκτονικές πλάκες συγκρούονται, καθιστώντας την περιοχή την πιο σεισμικά ενεργή στην Καλιφόρνια.

Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το ρήγμα θα μπορούσε να είναι ικανό να προκαλέσει σεισμό μεγέθους 7 Ρίχτερ ή και μεγαλύτερο, εφόσον οι χαρτογραφήσεις επιβεβαιώσουν ότι εκτείνεται πέρα από το τμήμα που έχει ήδη εντοπιστεί.

Ένας τέτοιος σεισμός θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες και καταστροφικές δονήσεις σε τμήματα της Βόρειας Καλιφόρνιας.

Μέχρι στιγμής οι επιστήμονες έχουν χαρτογραφήσει περίπου 3 χιλιόμετρα του ρήγματος, μήκος που αντιστοιχεί σε σεισμό περίπου 5,6 Ρίχτερ.

Ωστόσο θεωρούν ότι το ρήγμα μπορεί να συνεχίζεται πολύ βαθύτερα και πιο εκτεταμένα υπόγεια, γεγονός που θα το καθιστούσε ικανό για σεισμό άνω των 7 Ρίχτερ.

Οι επιστήμονες εξετάζουν αν το ρήγμα συνδέεται είτε με το σύστημα του ρήγματος San Andreas είτε με τη ζώνη καταβύθισης Cascadia, δύο από τις πιο επικίνδυνες σεισμικές πηγές στη Βόρεια Αμερική.

Ένα ρήγμα είναι η εμφανής γραμμή στην επιφάνεια της Γης όπου μια βαθιά ρωγμή στον φλοιό της Γης τέμνει το έδαφος. Αυτές οι ρωγμές επιτρέπουν σε τεράστιες μάζες πετρωμάτων να κινούνται η μία σε σχέση με την άλλη και η απότομη μετακίνησή τους προκαλεί σεισμούς.

Η ανακάλυψη έγινε από τον Jason Patton, γεωλόγο της Γεωλογικής Υπηρεσίας της Καλιφόρνιας, ο οποίος εντόπισε το ρήγμα χρησιμοποιώντας LiDAR (Light Detection and Ranging), μια τεχνολογία τηλεπισκόπησης που χρησιμοποιεί ταχείες παλμικές ακτίνες λέιζερ για τη χαρτογράφηση του περιβάλλοντος με εξαιρετική ακρίβεια.

Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Mark Hemphill-Haley, ομότιμο καθηγητή γεωλογίας στο Cal Poly Humboldt, ο οποίος βοήθησε στις ανασκαφές για πιο λεπτομερή εξέταση.

«Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη, αλλά έπρεπε να το διερευνήσουμε με ανασκαφή», δήλωσε ο Hemphill-Haley στο SFGATE.

«Από τότε διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα πολύ καθαρά διαμορφωμένο ανάστροφο ρήγμα».

Με την εκσκαφή της τάφρου, οι γεωλόγοι μπόρεσαν να εξετάσουν στρώματα ιζημάτων που είχαν συσσωρευτεί επί χιλιάδες χρόνια.

Κάθε φορά που το ρήγμα ενεργοποιείται, αφήνει πίσω του μικρές μετατοπίσεις και διαταραχές σε αυτά τα στρώματα.

Μελετώντας αυτές τις αλλαγές και χρονολογώντας τα γύρω υλικά, οι ερευνητές μπορούν να ανασυνθέσουν πότε συνέβησαν αρχαίοι σεισμοί και να εκτιμήσουν τη συχνότητα ενεργοποίησης του ρήγματος.

Η ομάδα άνοιξε μια τάφρο μήκους περίπου 30 μέτρων, πλάτους 9 μέτρων και βάθους 4,5 μέτρων για να αποκαλύψει το υπέδαφος.

Η έρευνά τους επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για ανάστροφο ρήγμα, έναν τύπο ρωγμής που δημιουργείται όταν τεράστιες τεκτονικές δυνάμεις ωθούν ένα τμήμα του φλοιού της Γης προς τα πάνω πάνω από ένα άλλο.

Η ομάδα συνεχίζει να αναλύει τα δείγματα που συλλέχθηκαν από την τάφρο πριν δημοσιεύσει τα πλήρη αποτελέσματα αργότερα μέσα στη χρονιά.

Αν επιβεβαιωθεί, το ρήγμα Shively θα μπορούσε να ενταχθεί στους επίσημους χάρτες σεισμικού κινδύνου της Καλιφόρνιας, βοηθώντας μηχανικούς και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να υπολογίσουν καλύτερα τον κίνδυνο.

Την Τετάρτη, η Καλιφόρνια κατέγραψε τον ισχυρότερο σεισμό των τελευταίων 40 ετών.

Η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε σεισμό μεγέθους 5,6 Ρίχτερ στη Βόρεια Καλιφόρνια στις 11:10 π.μ. ώρα Ανατολικής Ακτής.

Παρότι η ισχυρότερη δόνηση καταγράφηκε κοντά στο επίκεντρο στην περιοχή Redwood Valley, οι δονήσεις ταξίδεψαν πάνω από 1.000 χιλιόμετρα κατά μήκος της Δυτικής Ακτής, φτάνοντας μέχρι το Coos Bay στο Όρεγκον στα βόρεια και τη Salinas στην Καλιφόρνια στα νότια, καθώς και τμήματα της δυτικής Νεβάδα.

Η USGS προειδοποίησε ότι υπάρχει σχεδόν 90% πιθανότητα για νέο σεισμό άνω των 3,0 Ρίχτερ στην περιοχή μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Οι ειδικοί πρόσθεσαν ότι υπάρχει 40% πιθανότητα για σεισμό άνω των 4,0 Ρίχτερ και μια μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα 7% για σεισμό άνω των 5,0 Ρίχτερ στη Δυτική Ακτή αυτή την εβδομάδα.

Το επίκεντρο του σεισμού της Τετάρτης καταγράφηκε σε απόσταση περίπου 11 χιλιομέτρων από τη ζώνη του ρήγματος Maacama.

Το ρήγμα Maacama είναι ένα σημαντικό ενεργό οριζόντιο ρήγμα ολίσθησης, ικανό να προκαλέσει ισχυρές δονήσεις και ζημιές σε περιοχές όπως οι κομητείες Mendocino και Sonoma, όπου διασχίζει αγροτικές κοινότητες και αμπελώνες.

Αυτό που το καθιστά ακόμη πιο ανησυχητικό για τους κατοίκους είναι ότι αποτελεί μέρος του ευρύτερου συστήματος του ρήγματος San Andreas, του διαβόητου ρήγματος μήκους 800 μιλίων που διατρέχει μεγάλο μέρος της Καλιφόρνιας.