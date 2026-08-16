Ιρλανδία: Ο «νέος IRA» απειλεί με εμφύλιο πόλεμο αν δεν φύγουν όλοι οι μετανάστες

Στο βίντεο, ο μασκοφόρος ομιλητής φέρεται να αναφέρει ότι «είναι ώρα για εμφύλιο πόλεμο» και να κάνει λόγο για τελεσίγραφο 24 ωρών προς μετανάστες που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα.

Σωτήρης Σκουλούδης, Επιμέλεια

Ιρλανδία: Ο «νέος IRA» απειλεί με εμφύλιο πόλεμο αν δεν φύγουν όλοι οι μετανάστες
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Νέος IRA βρίσκεται εκ νέου στο επίκεντρο δημοσιευμάτων στη Βρετανία και την Ιρλανδία, μετά την κυκλοφορία βίντεο στο οποίο μασκοφόρος άνδρας φέρεται να απευθύνει απειλές κατά μεταναστών και να χρησιμοποιεί τον όρο «εμφύλιος πόλεμος».

Το περιεχόμενο του βίντεο προκάλεσε συζήτηση σχετικά με το εάν η οργάνωση επιχειρεί να συνδεθεί με τις εντάσεις γύρω από το μεταναστευτικό ζήτημα και να διευρύνει τη δημόσια παρουσία της. Μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει δημόσια ανεξάρτητη επιβεβαίωση για την προέλευση του βίντεο ή για το εάν ο ομιλητής ενεργούσε επισήμως για λογαριασμό της οργάνωσης.

Η αναφορά σε «εμφύλιο πόλεμο»

Στο βίντεο, ο μασκοφόρος ομιλητής φέρεται να αναφέρει ότι «είναι ώρα για εμφύλιο πόλεμο» και να κάνει λόγο για τελεσίγραφο 24 ωρών προς μετανάστες που βρίσκονται παράτυπα στη χώρα.

Η συγκεκριμένη αναφορά μεταδόθηκε από βρετανικά μέσα, τα οποία επικαλέστηκαν πηγές ασφαλείας και αναλύσεις ειδικών. Οι ίδιες αναλύσεις εκτιμούν ότι η χρήση του όρου «εμφύλιος πόλεμος» συνδέεται κυρίως με τη ρητορική πίεση και την προβολή ισχύος, ενώ το πιθανότερο πεδίο κινδύνου αφορά μεμονωμένα επεισόδια, κινητοποιήσεις ή στοχευμένες ενέργειες.

Ποιος είναι ο Νέος IRA

Ο Νέος IRA δημιουργήθηκε το 2012, μετά τη συνένωση της Real IRA, της Republican Action Against Drugs και άλλων μικρότερων διαφωνούντων ρεπουμπλικανικών ομάδων.

Η οργάνωση απορρίπτει τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής του 1998 και την ειρηνευτική διαδικασία στη Βόρεια Ιρλανδία. Υποστηρίζει την αποχώρηση της Βόρειας Ιρλανδίας από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ένταξή της σε ένα ενιαίο ιρλανδικό κράτος.

Ο Νέος IRA φέρεται να χρησιμοποιεί και την ονομασία «Irish Republican Army», ενώ οι βρετανικές αρχές τον εντάσσουν στις απαγορευμένες οργανώσεις που συνδέονται με την τρομοκρατία στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η πρόσφατη δραστηριότητα

Η οργάνωση παραμένει ενεργή στις εκτιμήσεις των υπηρεσιών ασφαλείας. Τον Απρίλιο του 2026, ο Νέος IRA ανέλαβε την ευθύνη για έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά σε αστυνομικό σταθμό στο Dunmurry, στην ευρύτερη περιοχή του Μπέλφαστ.

Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2026 υπήρξαν δικαστικές εξελίξεις στην Ιρλανδία μετά τον εντοπισμό εκρηκτικού μηχανισμού σε όχημα στην κομητεία Monaghan. Η υπόθεση βρίσκεται στη δικαστική διαδικασία και δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα για την απόδοση ευθύνης πριν ολοκληρωθεί.

Η MI5 διατηρεί το επίπεδο απειλής από τρομοκρατία που σχετίζεται με τη Βόρεια Ιρλανδία στην κατηγορία «substantial», που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πιθανή.

Η μεταναστευτική διάσταση

Η φερόμενη υιοθέτηση αντι-μεταναστευτικής ρητορικής από τον Νέο IRA αποτελεί νέα διάσταση στη δημόσια παρουσία του. Μέχρι πρόσφατα, η πολιτική και ιστορική ταυτότητα του ένοπλου ρεπουμπλικανισμού συνδεόταν κυρίως με το ζήτημα της ιρλανδικής ενοποίησης, την αντίθεση στη βρετανική παρουσία στη Βόρεια Ιρλανδία και, σε ορισμένες περιόδους, με αριστερές ή αντι-ιμπεριαλιστικές πολιτικές αναφορές.

Ειδικοί εκτιμούν ότι η αναφορά στη μετανάστευση μπορεί να αποτελέσει μέσο προσέγγισης νέων ακροατηρίων και αξιοποίησης μιας ήδη έντονης πολιτικής συζήτησης. Η συγκεκριμένη στρατηγική έχει εμφανιστεί σε διαφορετικές μορφές και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου ζητήματα μετανάστευσης, στέγασης, δημόσιας ασφάλειας και κοινωνικής συνοχής βρίσκονται στον πυρήνα πολιτικών αντιπαραθέσεων.

Τα στοιχεία στην Ιρλανδία

Η συζήτηση γύρω από τη μετανάστευση στην Ιρλανδία έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, με διαδηλώσεις, περιστατικά βίας και επιθέσεις σε χώρους που συνδέονται με τη φιλοξενία μεταναστών ή αιτούντων άσυλο.

Σύμφωνα με στοιχεία της An Garda Síochána, το 2025 καταγράφηκαν 780 εγκλήματα μίσους και περιστατικά συνδεόμενα με μίσος, αριθμός αυξημένος κατά 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σημαντικό μέρος αυτών των περιστατικών συνδεόταν με κίνητρα φυλής ή εθνικότητας.

Μελέτες έχουν καταγράψει επίσης επιθέσεις και εμπρησμούς εναντίον κτιρίων τα οποία φιλοξενούσαν, επρόκειτο να φιλοξενήσουν ή φημολογείτο ότι θα φιλοξενούσαν μετανάστες. Το πλαίσιο αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσης για το κατά πόσο παραστρατιωτικές ή άλλες οργανωμένες ομάδες μπορούν να αξιοποιήσουν το μεταναστευτικό ως πεδίο πολιτικής και κοινωνικής κινητοποίησης.

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Η εκτίμηση για την απειλή

Οι αναλύσεις που δημοσιεύθηκαν στον βρετανικό Τύπο συγκλίνουν στο ότι ο Νέος IRA δεν διαθέτει τις δυνατότητες για μια εκτεταμένη ένοπλη σύγκρουση αντίστοιχη με την περίοδο των Troubles.

Ωστόσο, επισημαίνουν ότι μια περιορισμένη οργάνωση μπορεί να επηρεάσει το τοπικό κλίμα ασφάλειας μέσα από απειλές, διαδικτυακή δραστηριότητα, στοχευμένες ενέργειες, επιθέσεις σε υποδομές ή την υποκίνηση συγκεντρώσεων και επεισοδίων.

Η υπόθεση αναδεικνύει, έτσι, τη σύνδεση ανάμεσα στην παραστρατιωτική δράση, τη δημόσια συζήτηση για τη μετανάστευση και την ευρύτερη πολιτική αστάθεια που εξακολουθεί να επηρεάζει τη Βόρεια Ιρλανδία και την Ιρλανδία.

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