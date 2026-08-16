Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η γιορτή συνεχίζεται: Τα χωριά που τιμούν την Παναγία στις 16 Αυγούστου

Snapshot Σε πολλά ελληνικά χωριά και νησιά, οι εορτασμοί της Παναγίας συνεχίζονται και στις 16 Αυγούστου με θρησκευτικές λειτουργίες και παραδοσιακές εκδηλώσεις.

Στη Σαμαρίνα Γρεβενών, στις 16 Αυγούστου πραγματοποιείται η Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και ο παραδοσιακός χορός «Τσιάτσιος».

Στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης και στην Αστυπάλαια οι εκδηλώσεις διαρκούν τρεις ημέρες, με τοπικά έθιμα όπως το προσκύνημα της θαυματουργού εικόνας και τα «Κουκάνια».

Στην Καστανιά Ημαθίας και τη Μονή Βουλκάνου Μεσσηνίας, την 16η Αυγούστου τελούνται κτητορικά μνημόσυνα και πανηγυρικές λειτουργίες.

Η 16η Αυγούστου αποτελεί σημαντική συνέχεια του Δεκαπενταύγουστου που συνδυάζει θρησκευτική πίστη, παράδοση, μουσική και κοινωνική συγκέντρωση σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Snapshot powered by AI

Ο Δεκαπενταύγουστος είναι μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας και ίσως η ημέρα που περισσότερο από κάθε άλλη συνδέει στην Ελλάδα τη θρησκευτική πίστη με το παραδοσιακό πανηγύρι.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου εορτάζεται στις 15 Αυγούστου, ωστόσο σε αρκετές περιοχές της χώρας οι εκδηλώσεις δεν σταματούν μόλις περάσει η μεγάλη ημέρα. Ιδιαίτερα φέτος, καθώς η 16η Αυγούστου 2026 πέφτει Κυριακή, σε χωριά, μοναστήρια και νησιά το πρόγραμμα συνεχίζεται με Θείες Λειτουργίες, τοπικά έθιμα, χορούς και γλέντια, ενώ υπάρχουν και ορισμένες χαρακτηριστικές περιπτώσεις όπου η ημέρα έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στον εορτασμό της Παναγίας.

Σαμαρίνα Γρεβενών – Η Μεγάλη Παναγιά και ο «Τσιάτσιος»

Η πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση βρίσκεται στη Σαμαρίνα Γρεβενών. Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 πραγματοποιείται ο εορτασμός της Μεγάλης Παναγιάς, με Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία από τις 07:30 έως τις 10:30 στον Ιερό Ναό Παναγίας.

Στις 11:00 ακολουθεί ο περίφημος «Τσιάτσιος», ο παραδοσιακός χορός που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα στοιχεία της πολιτιστικής ταυτότητας της Σαμαρίνας. Πίστη και παράδοση συναντώνται σε ένα από τα πιο ιδιαίτερα αυγουστιάτικα έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας.

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Τρίλοφος Θεσσαλονίκης – Τα «Τριλόφεια» ολοκληρώνονται στις 16 Αυγούστου

Στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, οι εκδηλώσεις για την Κοίμηση της Θεοτόκου διαρκούν τρεις ημέρες, από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου.

Σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου το πρόγραμμα περιλαμβάνει Όρθρο, Θεία Λειτουργία και Κτητορικό Μνημόσυνο το πρωί. Το απόγευμα τελείται Εσπερινός και προσκύνηση της θαυματουργού εικόνας της Παναγίας του Κύκκου, ενώ οι τριήμερες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται το βράδυ.

Τοιχιό Καστοριάς – Διήμερο πανηγύρι στις 15 και 16 Αυγούστου

Στο Τοιχιό Καστοριάς, ο Δεκαπενταύγουστος γίνεται διήμερη υπόθεση. Για το 2026 έχουν προγραμματιστεί πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο στις 15 όσο και στις 16 Αυγούστου, με αφορμή τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Παραδοσιακά ακούσματα, χορευτικές ομάδες και γλέντι αποτελούν τον πυρήνα των εκδηλώσεων, που ολοκληρώνονται το βράδυ της Κυριακής.

Αστυπάλαια – Τα περίφημα «Κουκάνια» στις 16 Αυγούστου

Στην Αστυπάλαια, το μεγάλο πανηγύρι της Παναγίας Πορταΐτισσας διαρκεί τρεις ημέρες, από τις 14 έως τις 16 Αυγούστου.

Η τελευταία ημέρα έχει έναν εντελώς ξεχωριστό χαρακτήρα. Στις 16 Αυγούστου πραγματοποιούνται τα περίφημα «Κουκάνια», παραδοσιακά αγωνίσματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αγώνες δρόμου και κολύμβησης, αυγοδρομίες και άλλα λαϊκά παιχνίδια.

Πρόκειται για ένα έθιμο που συμπληρώνει το θρησκευτικό και πανηγυρικό τριήμερο της Παναγίας Πορταΐτισσας, μιας γιορτής με ιστορία που ανάγεται στον 18ο αιώνα.

Καστανιά Ημαθίας – Η Παναγία Σουμελά και το Κτητορικό Μνημόσυνο

Στην Καστανιά Ημαθίας, εκεί όπου βρίσκεται το Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά, ο επίσημος εορτασμός της Κοιμήσεως πραγματοποιείται στις 14 και 15 Αυγούστου, αλλά οι λατρευτικές εκδηλώσεις συνεχίζονται και την επόμενη ημέρα.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 θα τελεστεί το καθιερωμένο Κτητορικό Μνημόσυνο, αφιερωμένο μεταξύ άλλων στη μνήμη των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας, των μοναχών της ιστορικής Μονής του Πόντου και των κτητόρων της νέας Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο.

Μονόβρυση Σερρών – Η πανήγυρη φτάνει έως την Κυριακή

Στη Μονόβρυση Σερρών, η πανήγυρη του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου ξεκινά ήδη από τις 13 Αυγούστου και το πρόγραμμα φτάνει έως την Κυριακή 16 Αυγούστου.

Την τελευταία ημέρα, στις 19:00, προβλέπεται Παράκληση της Παναγίας, με την οποία ουσιαστικά κλείνει το πολυήμερο πρόγραμμα της πανηγύρεως.

Κάτω Περιστερά Θεσσαλονίκης – Δεκαπέντε ημέρες προσευχής

Στην Κάτω Περιστερά Θεσσαλονίκης, το Μετόχι της Ιεράς Μονής Κουτλουμουσίου έχει καταρτίσει για το 2026 ένα μεγάλο πρόγραμμα ακολουθιών από την 1η έως και τη 16η Αυγούστου.

Στις 14 Αυγούστου τελείται ο Πανηγυρικός Εσπερινός της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Παναγίας της Γιατρίσσας, στις 15 η Θεία Λειτουργία και η λιτάνευση της εικόνας, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή 16 Αυγούστου με Θεία Λειτουργία.

Τεγέα Αρκαδίας – Η μεγάλη γιορτή κρατά έως τις 20 Αυγούστου

Στην Τεγέα Αρκαδίας βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες και πιο ιστορικές πανηγύρεις του Δεκαπενταύγουστου στην Πελοπόννησο.

INTIME NEWS

Οι εορταστικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις γύρω από τον ναό της Επισκοπής διαρκούν από τις 13 έως τις 20 Αυγούστου, πράγμα που σημαίνει ότι η 16η Αυγούστου βρίσκεται στην καρδιά του πολυήμερου εορτασμού.

INTIME NEWS

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται παραδοσιακές και πολιτιστικές διοργανώσεις, διαγωνισμοί χορού και τραγουδιού και αθλητικές εκδηλώσεις, με την περιοχή να προσελκύει κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών.

Μονή Βουλκάνου στη Μεσσηνία – Οι ακολουθίες συνεχίζονται στις 16

Στην Ιερά Μονή Βουλκάνου στη Μεσσηνία, το πρόγραμμα της πανηγύρεως για την Κοίμηση της Θεοτόκου διαρκεί φέτος από τις 13 έως τις 16 Αυγούστου.

Την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Νέα Μονή θα τελεστούν Πανηγυρικός Αναστάσιμος Όρθρος, Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο Κτητορικό Μνημόσυνο, ολοκληρώνοντας ένα τετραήμερο έντονης λατρευτικής δραστηριότητας γύρω από την Παναγία Βουλκανιώτισσα.

Καστοριά – Η πρώτη Κυριακή μετά την Κοίμηση

Ιδιαίτερο χαρακτήρα έχει και η Καστοριά, όπου η πρώτη Κυριακή μετά την Κοίμηση της Θεοτόκου έχει καθιερωθεί ως «Κυριακή των Αποδήμων Καστοριανών».

Φέτος συμπίπτει ακριβώς με τις 16 Αυγούστου. Το πρωί θα τελεστεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ενώ το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου – Παναγίας Μαυριωτίσσης.

Η 16η Αυγούστου δεν αποτελεί δεύτερο «Δεκαπενταύγουστο». Αυτό που αποτυπώνεται, όμως, σε πολλές γωνιές της Ελλάδας είναι κάτι βαθιά χαρακτηριστικό της ελληνικής παράδοσης: η μεγάλη γιορτή της Παναγίας δεν περιορίζεται πάντοτε σε μία μόνο ημέρα.

Από τον «Τσιάτσιο» της Σαμαρίνας και τα «Κουκάνια» της Αστυπάλαιας μέχρι τις μεθέορτες λειτουργίες στα μεγάλα προσκυνήματα, η επόμενη ημέρα γίνεται σε αρκετούς τόπους η συνέχεια μιας γιορτής που συνδυάζει την πίστη, το αντάμωμα των ξενιτεμένων, τη μουσική, τον χορό και τη μνήμη.

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