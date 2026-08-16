Ειρηνικός: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου

Snapshot Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ καταγράφηκε στα νησιά Βανουάτου το πρωί της Κυριακής.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν 375 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Βίλα, με εστιακό βάθος 188 χιλιόμετρα.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά τον σεισμό.

Το Βανουάτου είναι αρχιπέλαγος στον νότιο Ειρηνικό, περίπου 1000 χιλιόμετρα δυτικά των νησιών Φίτζι. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στα νησιά Βανουάτου.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 375 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Πορτ Βίλα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 188 χιλιόμετρα.

Δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι εξαιτίας του σεισμού.

Το Βανουάτου είναι αρχιπέλαγος που βρίσκεται στον νότιο Ειρηνικό, 1000 χλμ. δυτικά των νησιών Φίτζι.

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