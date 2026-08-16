«Βροχή» οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες - Καθημερινό φαινόμενο σε Ρόδο και Νάξο

Επιχειρήσεις στήνουν ξαπλώστρες χωρίς έγκριση στο MyCoast

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

«Βροχή» οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες - Καθημερινό φαινόμενο σε Ρόδο και Νάξο
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στις ελληνικές παραλίες συνεχίζεται η παράνομη κατάληψη δημόσιου χώρου με αυξημένες καταγγελίες και απαιτήσεις για εντατικοποίηση των ελέγχων.
  • Στο Τολό Αργολίδας, επιχείρηση λειτουργούσε χωρίς ενεργή σύμβαση και νόμιμο QR Code, καταλαμβάνοντας παράνομα παραλία.
  • Στη Ρόδο, παρατηρείται συστηματική αυθαίρετη κατάληψη χώρων από επιχειρήσεις που συχνά υπερβαίνουν κατά πολύ τα εγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα.
  • Στη Νάξο, παρά τη βελτίωση στην έκδοση αδειών, συνεχίζονται οι παραβάσεις με ανεπαρκή αριθμό ελεγκτικών κλιμακίων για την αντιμετώπισή τους.
  • Οι φορολογικές Αρχές πραγματοποιούν ελέγχους σε τουριστικούς προορισμούς, επιβάλλοντας πρόστιμα και κλείνοντας παραβάτες στον χώρο της εστίασης και ενοικιαζόμενων δωματίων.
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Έντονες αντιδράσεις και κύμα καταγγελιών προκαλεί η συνεχιζόμενη αυθαιρεσία στις ελληνικές παραλίες, με τους πολίτες να ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων απέναντι στην παράνομη κατάληψη του δημόσιου χώρου.

Στο Τολό Αργολίδας, στις 6 Αυγούστου, ένα από τα ελάχιστα ελεύθερα τμήματα της παραλίας «Ψιλή Άμμος» καταλήφθηκε αιφνιδιαστικά από ομπρέλες και ξαπλώστρες. Σύμφωνα με καταγγελία στο MEGA, η συγκεκριμένη επιχείρηση λειτουργούσε επί μία εβδομάδα χωρίς να εμφανίζεται ενεργή σύμβαση στην επίσημη εφαρμογή MyCoast και χωρίς να διαθέτει το προβλεπόμενο από τον νόμο QR Code παραχώρησης, προκαλώντας την έντονη δυσφορία κατοίκων και παραθεριστών.

Συστηματικές παραβάσεις σε Ρόδο και Νάξο

Παρόμοια είναι η εικόνα και στη Ρόδο, όπου το δίκτυο «Ομπρέλα» καταγγέλλει ότι η αυθαίρετη κατάληψη αποτελεί παγιωμένη πρακτική. Όπως επισημαίνουν εκπρόσωποι του δικτύου, παρατηρούνται περιπτώσεις επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται παντελώς χωρίς σύμβαση, αλλά και εκμεταλλεύσεις που, ενώ διαθέτουν άδεια για 500 τετραγωνικά μέτρα, καταλαμβάνουν παράνομα έως και 2.200 τετραγωνικά μέτρα.

Στη Νάξο, παρά το γεγονός ότι περισσότερες επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν φέτος εκδίδοντας άδειες χρήσης, οι υπερβάσεις παραμένουν καθημερινό φαινόμενο. Οι πολίτες τονίζουν ότι, παρά τις χιλιάδες αναφορές που υποβάλλονται, τα ελεγκτικά κλιμάκια δεν επαρκούν για να καλύψουν την έκταση των παραβάσεων.

Παράλληλα με τους ελέγχους στις ακτές, οι φορολογικές Αρχές συνεχίζουν τις εφόδους σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, επιβάλλοντας πρόστιμα και «λουκέτα» σε εστιατόρια και ενοικιαζόμενα δωμάτια που υποπίπτουν σε παραβάσεις.

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