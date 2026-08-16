Ρουμανία: Ισπανικό μαχητικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο

Ισπανικό μαχητικό F-18, το οποίο συμμετείχε σε αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ, κατέρριψε τα ξημερώματα της Κυριακής drone που είχε παραβιάσει τον εθνικό εναέριο χώρο της Ρουμανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της χώρας.

Πρόκειται για το τέταρτο μη επανδρωμένο αεροσκάφος που καταρρίπτεται πάνω από τη Ρουμανία μέσα στο 2026, καθώς οι παραβιάσεις έχουν αυξηθεί στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία.Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας δεν διευκρίνισε την προέλευση του drone.Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, τα ραντάρ εντόπισαν το μη επανδρωμένο αεροσκάφος να εισέρχεται στον ρουμανικό εναέριο χώρο από τη γειτονική Μολδαβία, περίπου 24 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης Γκαλάτσι, στη νοτιοανατολική Ρουμανία.

Το ισπανικό F-18 που εκτελούσε αποστολή εναέριας αστυνόμευσης του ΝΑΤΟ κινητοποιήθηκε για την αναχαίτισή του.«Το F-18 απέκτησε επαφή μέσω ραντάρ με τον στόχο και έλαβε άδεια για να τον εμπλέξει», ανέφερε το υπουργείο Άμυνας.

«Το drone καταρρίφθηκε με ασφάλεια στις 05:01», προστίθεται στην ανακοίνωση.Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ρουμανικών Αρχών, τα συντρίμμια του μη επανδρωμένου αεροσκάφους φαίνεται ότι έπεσαν σε ακατοίκητη περιοχή ανάμεσα σε δύο χωριά.

Πρόκειται για το τέταρτο drone που καταρρίπτεται φέτος μετά την παραβίαση του εναέριου χώρου της Ρουμανίας.

Ρουμάνοι πιλότοι μαχητικών F-16 κατέρριψαν τρία ρωσικά drones που είχαν εισέλθει στον εθνικό εναέριο χώρο.Ήταν η πρώτη φορά που η Ρουμανία προχώρησε σε καταρρίψεις, έπειτα από δεκάδες παραβιάσεις που είχαν καταγραφεί στα περισσότερα από τέσσερα χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.