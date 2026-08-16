Χαλκιδική: Έως τη Δευτέρα το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση

Ζωή Μακρυγιάννη, Επιμέλεια

Χαλκιδική: Έως τη Δευτέρα το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Παρατείνεται έως τις 08:00 της Δευτέρας 17 Αυγούστου η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς.
  • Η απαγόρευση αφορά περιοχές στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, συγκεκριμένα σε χερσονήσους, κορυφογραμμές και ορεινούς όγκους.
  • Η Ελληνική Αστυνομία πραγματοποιεί συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων για την αποτροπή πρόσβασης στις απαγορευμένες ζώνες.
  • Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν σε δράσεις πυροπροστασίας.
  • Η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ προς κατοίκους και επισκέπτες.
Snapshot powered by AI

Παρατείνεται και σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου, η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής, Γιάννη Κουφίδη, το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τις 08:00 σήμερα το πρωί και θα διαρκέσει έως τις 08:00 της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Ποιες περιοχές αφορά η απαγόρευση

Στον Δήμο Κασσάνδρας, η απαγόρευση αφορά τη χερσόνησο της Κασσάνδρας και συγκεκριμένα την «Κορυφογραμμή», από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή, καθώς και τις περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου.

Στον Δήμο Σιθωνίας, το μέτρο εφαρμόζεται στη χερσόνησο της Σιθωνίας και συγκεκριμένα στην κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά.

Στον Δήμο Αριστοτέλη, η απαγόρευση αφορά τις περιοχές από την Κομίτσα έως την Ουρανούπολη, καθώς και τις περιοχές Τσάμια Στρατονίκης, Φυσώκα και Σκοπευτήριο Στρατωνίου.

Στον Δήμο Πολυγύρου, το μέτρο αφορά τον ορεινό όγκο του Χολομώντα, τις αναδασώσεις στην περιοχή Βραστάμων και την περιοχή ευθύνης του Πανεπιστημιακού Δάσους Ταξιάρχη.

Συνεχείς έλεγχοι από την Αστυνομία

Ισχυρές δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας θα πραγματοποιούν συνεχείς ελέγχους στα σημεία εισόδου των δασικών δρόμων, προκειμένου να αποτρέπεται η πρόσβαση στις απαγορευμένες ζώνες.

Σε περίπτωση εντοπισμού ατόμων στις συγκεκριμένες περιοχές, θα προχωρούν στην απομάκρυνσή τους. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για τα μέλη εθελοντικών οργανώσεων που συμμετέχουν στις δράσεις πυροπροστασίας.

Η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής καλεί κατοίκους και επισκέπτες να συμμορφώνονται πλήρως με την απόφαση, καθώς η παραβίαση της απαγόρευσης επισύρει διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:59ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Κολομβία: Άντεξε 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια αλλά υπέκυψε στα τραύματά της

07:57ΕΛΛΑΔΑ

Σκύρος: Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο - Μάχη με τους ανέμους δίνουν 6 εναέρια μέσα

07:50ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό Στίβου: Η ώρα των μεγάλων τελικών για Καραλή και Τζένγκο!

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

07:40LIFESTYLE

Μπουρδούμης: «Μου έκανε άσχημη εντύπωση που ο Τσίπρας δεν ήρθε να δει την ταινία του Γαβρά»

07:40ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Προειδοποιητικά πυρά κατά Βορειοκορεατών στρατιωτών που πέρασαν τη γραμμή οριοθέτησης

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι - Ημερομηνίες ανά Ταμείο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Η «Συμφωνία της Μέκκας» και το δίλημμα για το ΝΑΤΟ - Ο κίνδυνος για την ευρωπαϊκή ασφάλεια

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ρουμανία: Ισπανικό μαχητικό F-18 κατέρριψε drone που παραβίασε τον εναέριο χώρο

07:21ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Έως τη Δευτέρα το πρωί η απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται, ο ρόλος των social media και τα «red flags»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η γιορτή συνεχίζεται: Τα χωριά που τιμούν την Παναγία στις 16 Αυγούστου

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες - Καθημερινό φαινόμενο σε Ρόδο και Νάξο

06:57ΚΟΣΜΟΣ

Ειρηνικός: Σεισμός 6,1 Ρίχτερ στα νησιά Βανουάτου

06:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός σε 3 Περιφέρειες σήμερα - Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πολύνεκρο τροχαίο με επτά νεκρά μέλη της ίδιας οικογένειας - Πήγαιναν με βαν σε αρραβώνα

06:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΘ 2026: Αυτές οι ελαφρύνσεις εξετάζονται για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις

06:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματική ασφάλιση: Τα SOS για τη φορολόγηση του εφάπαξ - Ο διαχωρισμός των τριών περιόδων

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς»

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Βροχές σε Ήπειρο και Κρήτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:45ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 16 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

15:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται πολύ θερμή εισβολή - Τι λένε τα σημερινά στοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα - Ο αεροχείμαρρος και το αντικυκλωνικό πεδίο

22:27LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: Στα 63 του, ανήμερα της Παναγίας, κατάφερε να εκπληρώσει μια επιθυμία ζωής

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: «Περιθώριο για ακόμα 6-7 ισχυρούς σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ μέχρι το τέλος της χρονιάς»

22:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο γηραιότερος πρόεδρος στον κόσμο έφυγε για λίγο – Έχουν περάσει δύο μήνες και δεν έχει επιστρέψει

17:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύστημα IRIS: Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών

16:11WHAT THE FACT

Oικοδόμος στην Αυστραλία αποκαλύπτει τον μισθό του: «Μετά από 8 ώρες φεύγουμε με 300 ευρώ»

06:40ΕΛΛΑΔΑ

«Κόκκινος» συναγερμός σε 3 Περιφέρειες σήμερα - Πού είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος για φωτιά

06:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρούν τα μελτέμια με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας - Βροχές σε Ήπειρο και Κρήτη

18:14ΚΟΣΜΟΣ

Η Ιρανή φοιτήτρια που γδύθηκε για να διαμαρτυρηθεί πλήρωσε βαρύ τίμημα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Κατήγγειλε τον εραστή της γυναίκας του για απαγωγή - Τελικά συνελήφθη για άδεια παραμονής

23:07ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: «Μετανιώνω αλλά με βάρεσε πρώτος με το κράνος» – Τι υποστηρίζει ο οδηγός ταξί που απολύθηκε

01:08ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Τουρίστες έκαναν μπάρμπεκιου σε νοικιασμένη βίλα και προκάλεσαν τη φωτιά στα Σέλλια

21:23ΕΛΛΑΔΑ

Μπουρίνι σάρωσε τη Μάνη: Παγιδεύτηκαν πολίτες σε αυτοκίνητα - Γυναίκα χτυπήθηκε από κεραυνό

07:20ΕΛΛΑΔΑ

Τι πιστεύουν οι νέοι για τις σχέσεις: Πώς γίνεται η προσέγγιση, τι απαγορεύεται, ο ρόλος των social media και τα «red flags»

23:26ΕΛΛΑΔΑ

«Μάτι» από το διάστημα στη Σκύρο: Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus για τη μεγάλη φωτιά

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τον Δεκαπενταύγουστο, η γιορτή συνεχίζεται: Τα χωριά που τιμούν την Παναγία στις 16 Αυγούστου

06:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Πολύνεκρο τροχαίο με επτά νεκρά μέλη της ίδιας οικογένειας - Πήγαιναν με βαν σε αρραβώνα

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Βροχή» οι καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε παραλίες - Καθημερινό φαινόμενο σε Ρόδο και Νάξο

20:26WHAT THE FACT

Νύφη πήγε στον γάμο της με αγελάδα - «Είναι η καλύτερή μου φίλη», είπε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ