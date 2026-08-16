Σεισμός στην Κολομβία: Άντεξε 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια αλλά υπέκυψε στα τραύματά της

Snapshot Η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο ανασύρθηκε ζωντανή μετά από 37 ώρες παγιδευμένη στα συντρίμμια του σεισμού στη δυτική Κολομβία, αλλά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η διάσωσή της στην πόλη Περέιρα είχε προκαλέσει συγκίνηση και ελπίδες σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τις συνέπειες της καταστροφής.

Η Ντανιέλα πέθανε το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η μητέρα της αποκάλυψε ότι η Ντανιέλα είχε παλέψει με καρκίνο και βρισκόταν σε ύφεση πριν τον σεισμό.

Η μητέρα της εξέφρασε την επιθυμία να τελειώσει το μαρτύριο της κόρης της μετά τις δύσκολες ημέρες που πέρασε. Snapshot powered by AI

Σχεδόν 37 ώρες είχε μείνει παγιδευμένη στα συντρίμμια μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη δυτική Κολομβία, η 32χρονη Ντανιέλα Λάργκο, η οποία τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Η νεαρή γυναίκα είχε ανασυρθεί ζωντανή από σωστικά συνεργεία στην πόλη Περέιρα και είχε μετατραπεί σε σύμβολο ελπίδας για μια χώρα που εξακολουθεί να μετρά τις πληγές της από την καταστροφή.

Ωστόσο, η οικογένειά της γνωστοποίησε το Σάββατο ότι η Ντανιέλα άφησε την τελευταία της πνοή το βράδυ της Παρασκευής στο νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν.

Οι εικόνες από τη διάσωσή της είχαν προκαλέσει συγκίνηση. Το συγκεντρωμένο πλήθος υποδέχθηκε την επιτυχή επιχείρηση με επιφωνήματα χαράς και επευφημίες, καθώς η διάσωσή της είχε γεννήσει ελπίδες μέσα στην απόγνωση που προκάλεσε ο σεισμός.

«Ήθελα το μαρτύριό της να τελειώσει γρήγορα»

Η μητέρα της Ντανιέλα, Σάντρα Μιλένα Πέρες, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, αποκάλυψε τη δύσκολη κατάσταση που αντιμετώπιζε η κόρη της, η οποία είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο και βρισκόταν σε ύφεση.

«Ήθελα το μαρτύριό της να τελειώσει γρήγορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις τελευταίες δύσκολες ημέρες της 32χρονης.

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