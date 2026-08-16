Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Άνδρο - Στάλθηκε μήνυμα από το 112
Στις 08:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κάτω Απρόβατος στη νήσο Άνδρο.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 16 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00.
Περί τις 09.00, δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο της φωτιάς.
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων και 5 οχήματα καθώς και Εθελοντές. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες του Δήμου Άνδρου.
Στις 08:14, εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κυκλάδων.