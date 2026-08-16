Σκύρος: Σε εξέλιξη το πύρινο μέτωπο - Μάχη με τους ανέμους δίνουν 6 εναέρια μέσα

Snapshot Η πυρκαγιά στη Σκύρο ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 15/8 και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω ισχυρών ανέμων και πυκνού πευκοδάσους.

Στην κατάσβεση επιχειρούν 89 πυροσβέστες, έξι ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές, 21 οχήματα, μηχανήματα έργου και έξι εναέρια μέσα.

Δόθηκαν εντολές εκκένωσης μέσω μηνυμάτων 112 για τους οικισμούς Άγιος Φωκάς και Πεύκο λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της φωτιάς.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με προσωπικό και μέσα από Αττική, Εύβοια και Θεσσαλία που μεταφέρθηκαν στο νησί τη νύχτα.

Η υπηρεσία Copernicus ενεργοποιήθηκε για την παροχή δωρεάν δορυφορικών χαρτογραφικών δεδομένων, υποστηρίζοντας την πυρόσβεση και τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών. Snapshot powered by AI

Συνεχίζεται η μάχη με τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου 15/8 στην περιοχή Ατσίτσα της Σκύρου.

Με το πρώτο φως της μέρας ξεκίνησαν και οι ρίψεις νερού από τα εναέρια μέσα, με δύο ελικόπτερα και τέσσερα αεροσκάφη να επιχειρούν στα τρία μέτωπα που έχουν δημιουργηθεί στο νησί.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση και λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα, ενώ η ακαθάριστη έκταση του πευκοδάσους την έκανε ανεξέλεγκτη. Αυτή την ώρα το πιο ανησυχητικό μέτωπο είναι στο βορειοανατολικό κομμάτι, που η φωτιά είναι σε εξέλιξη. Τα άλλα δύο μέτωπα χαρακτηρίζονται βελτιωμένα και αναμένεται να οριοθετηθούν σύντομα.

Στο νησί επιχειρούσαν όλο το βράδυ 89 πυροσβέστες, μαζί με έξι ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 21 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, συνδράμουν με μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Σκύρου και της Πολιτικής Προστασίας Ευβοίας, καθώς και του Στρατού, ενώ σημαντική είναι και η συνδρομή εθελοντών και κατοίκων.

Από το πρωί ξεκίνησαν και τα εναέρια μέσα, όμως η μεγάλη μάχη δίνεται για να προλάβουν τους ανέμους που μέχρι στιγμής είναι λιγότερο ισχυροί σε σχέση με το Σάββατο και φτάνουν τα 5 μποφόρ.

Κατά τη διάρκεια της ημέρας όμως αναμένεται να ενισχυθούν και ιδιαίτερα τις μεσημβρινές ώρες, κάτι που θα δυσκολέψει το έργο της Πυροσβεστικής. Τα μηχανήματα έργου του Στρατού και οι δασοκομάντος επιχειρούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ώστε να ανακόψουν τη φωτιά και να προλάβουν να την οριοθετήσουν σύντομα.

Σημειώνεται ότι το μέτωπο δεν βρίσκεται κοντά σε οικισμούς, ενώ όσα σπίτια βρίσκονται διάσπαρτα στο βουνό, περιφρουρούνται από την Πυροσβεστική.

Δύο εκκενώσεις μέσω του 112

Λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης του πύρινου μετώπου, δύο μηνύματα 112 κάλεσαν σε απομάκρυνση των πολιτών από τον Άγιο Φωκά και το Πεύκο.

Συγκεκριμένα, το πρώτο μήνυμα εστάλη στις 16:40, καλώντας όσους βρίσκονταν στον οικισμό Άγιος Φωκάς να εκκενώσουν μέσω του κεντρικού περιφερειακού δρόμου με κατεύθυνση προς τις Αχερούνες.

Λίγο αργότερα, στις 18:15, ένα δεύτερο μήνυμα εστάλη στους ευρισκόμενους στην περιοχή Πεύκο, με την οδηγία να απομακρυνθούν άμεσα προς τη Χώρα της Σκύρου.

Ενίσχυση των δυνάμεων

Κατά τη διάρκεια της μέρας επιχειρούσαν περιοδικά 11 αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Όμως στη συνέχεια χρειαζόταν η επέμβαση μόνο των επίγειων δυνάμεων που αποτελούνταν από 53 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης, 4ης και 18ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα, καθώς και εθελοντές.

Πυροσβεστικές δυνάμεις από την Αττική, την Εύβοια καθώς και τη Θεσσαλία μεταφέρθηκαν μέσω του λιμανιού της Κύμης στο νησί, όπου και έφτασαν λίγο μετά τη 01:00 π.μ. την Κυριακή. Συγκεκριμένα, μετέβησαν:

20 πυροσβέστες με 5 οχήματα από το Μηχανοκίνητο Ειδικό Τμήμα Πυροσβεστικών Επιχειρήσεων της Αττικής (ΜΕΤΠΕ).

6 πυροσβέστες με 3 οχήματα από τη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ευβοίας.

4 πυροσβέστες με 2 οχήματα από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

5 πυροσβέστες από την 4η ΕΜΟΔΕ.

Ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία Copernicus

Το αίτημα της Ελλάδας για εξειδικευμένα δορυφορικά δεδομένα έγινε άμεσα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράγονται και διατίθενται δωρεάν χαρτογραφικά προϊόντα που καλύπτουν τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Σκύρου.

Τα δεδομένα υποστηρίζουν την πυρόσβεση, τη διαχείριση εκτάκτων αναγκών και την αποτίμηση των συνεπειών της πυρκαγιάς.

Στην ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping προχώρησε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με σκοπό την υγειονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη των δυνάμεων που μάχονται με τη δασική πυρκαγιά στη Σκύρο.

Συγκεκριμένα, κατόπιν εντολής του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την ευρωπαϊκή υπηρεσία (κωδικός EMSR923). Το σχετικό αίτημα έγινε άμεσα αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δρομολογώντας την παραγωγή και διάθεση εξειδικευμένων χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων που προκύπτουν από την ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

Τα στοιχεία αυτά θα καλύψουν τις πληγείσες περιοχές του Δήμου Σκύρου και θα διατεθούν δωρεάν σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της πυρόσβεσης, της διαχείρισης των εκτάκτων αναγκών και της αποτίμησης των συνεπειών της καταστροφικής πυρκαγιάς.

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